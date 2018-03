Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 17 ani a furat o masina in Elveția, la Berna, apoi a spart un baraj al politiei si a ajuns pana la urma intr-o prapastie. A scapat nevatamat. Baiatul, cunoscut cu antecedente de furt si violenta, a fost urmarit mai multti km in afara Bernei de exhipaje de politie, conducand haotic si cu…

- Peste 6 kg de heroina au fost descoperite la punctul de Trecere a Frontierei Calafat, in masina a doi cetateni bulgari, drogurile fiind ascunse in intr-un spatiu special amenajat in lateralele banchetei din spate, anunta Politia de Frontiera.

- Sindicalistii din Politie și din penitenciare protesteaza sambata in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare. Ulterior, acestia vor pleca in mars spre Piata Victoriei unde vor…

- In Capitala, se circula in conditii de iarna, partea carosabila fiind acoperita cu zapada. Brigada Rutiera a Capitalei recomanda oamenilor sa utilizeze cat mai putin masinile personale.

- Un Ferrari de 200.000 de lire sterline a fost zdrobit chiar in fața proprietarului. Totul s-a intamplat pentru ca barbatul nu a adus la timp documentele prin care sa ateste ca a cumparat bolidul. Poliția a confiscat un Ferrari 458 Spider in valoare de 200.000 de lire sterline, dupa ce s-a stabilit ca…

- Un baietel de un an, un barbat si o femeie au fost ucisi de gloante ratacite intr-un schimb de focuri intre traficanti de droguri si politie, vineri, in Complejo de Alemao, o favela din nordul orasului Rio de Janeiro, a anuntat sambata politia braziliana. Politia afirma ca a ripostat…

- Un barbat trecut de prima tinerete a fost prins in flagrant de politisti in momentul in care se pregatea sa incendieze masinile celui care i-a ”furat” iubita. Individul platise cu bani grei mai multe persoane care sa-l ajute sasi duca la capat planul.

- Caz uluitor pe o strada din Chisinau, in apropierea penitenciarului Cricova. Un sofer care parcase in zona a chemat Politia dupa ce si-a gasit autoturismul blocat. Omul s-a uitat pe geamul masinii si l-a vazut pe sofer inauntru, dar nu a reusit sa-l trezeasca. Agentii sosiți la fața…

- Un șofer, in varsta de 30 de ani, aflat sub influența bauturlor alcoolice a fost lovit de propria mașina. Un polițist a incercat sa il traga pe dreapta pe șoferul care conducea haotic. In acel moment, un tanarul a coborat și a incercat sa fuga. Dar a uitat sa puna in poziția “oprit” maneta…

- Un șofer din Oradea a uitat unde și-a parcat mașina și a alertat Poliția crezand ca i s-a furat automobilul din incinta unui centru comercial. Marți, in jurul orei 13:00, un barbat a sunat la 112 și a anunțat ca i s-a furat mașina din parcarea unui cnetru comercial din Oradea. Dupa ce a ieșit din centrul…

- Caz iesit din comun in raionul Leova, satul Cuporani. Un barbat care detinea un pistol a incercat sa fure un automobil Volkswagen Passat. Mai mult, individul a luat pe capota proprietarul masinii. Incidentul s-a produs ieri, 5 martie in jurul orei 17:00.

- Un tanar, de 21 de ani, a ieșit la plimbare cu o mașina pe care a luat-o fara drept. De asemenea, acesta nu are permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. Acum este cercetat pentru furt.

- Matias Messi, fratele mai mare al fotbalistului Lionel Messi, a fost retinut de politie dupa ce a provocat un accident si l-a amenintat cu arma pe soferul celeilalte masini, in orasul Villa Gesell. Politistii au gasit marijuana in masina fratelui starului argentinian, relateaza As. Potrivit…

- La data de 27 februarie a.c., politisti din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizați de un barbat, de 44 de ani, din localitate, despre faptul ca in cursul noptii, persoane necunoscute i-ar fi sustras doua camere de supraveghere, din incinta societații sale comerciale, cu punct de…

- Un autoturism de lux a ars in totalitate, duminica dimineata, intr-o parcare din Focsani, dupa ce a fost incendiat cu un cocktail Molotov. Masina apartine unui fost sef de post din comuna Nereju, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doua persoane și-au pierdut viața, vineri dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata de un tren, in zona Pascani – Muncel, din judetul Iasi. Din cauza accidentului, traficul feroviar a fost oprit pe un fir, iar locomotiva și primul vagon al trenului au fost avariate. Nicio persoana…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 11 pe strada Plaiestilor, fiind implicate doua autoturisme. Unul dintre ele apartine unei scoli de soferi. Elevul aflat la volan circula pe drum cu prioritate in momentul in care a fost lovit in plin de un alt sofer care nu i-a acordat drept…

- Patru jucatori de la West Bromwich Albion, Gareth Barry, Jonny Evans, Jake Livermore si Boaz Myhill, au fost protagonistii unui incident inedit, dupa ce acestia si-au insusit un taxi in Barcelona, acolo unde se aflau in cantonament cu echipa. Politia catalana a declarat pentru BBC ca cei patru au dorit…

- Un roman a murit in Malta in timpul unei furtuni devastatoare. O romanca se afla, de asemenea, in stare critica. Un barbat de 38 de ani din Romania si-a pierdut viata si o femeie de 32 de ani tot din Romania a fost grav ranita dupa ce un copac a cazut peste o furgoneta Nissan care ii transporta,…

- Compania de Transport Public Iași a facut publice imaginile cu momentul injunghierii tanarului de 16 ani intr-un autobuz. Adolescentul, care scuipa cozi de semințe in mijlocul de transport in comun, a fost ranit cu un briceag de un barbat de 46 de ani. Radu Ciocan a fost arestat și este acuzat de lovire,…

- Un barbat in varsta de 38 ani, locuitor al capitalei a fost reținut in flagrant delict de angajații Secției combaterea infracțiunilor in locuri publice și transport urban, pentru furt de portmoneu.Incidentul a avut loc in maxi-taxi de pe ruta nr.121, str.

- Tone de portocale furate cu mașina, in Sevilia. O mașina care circula cu o viteza foarte mica le-a atras atenția polițiștilor, care au fost uimiți sa descopere o cantitatea foarte mare de portocale in portbagaj și pe bancheta din spate a autovehiculului, potrivit euronews.

- Un barbat din Fenes este cercetat penal pentru distrugere si furt, fapte in legatura cu care politia a fost sesizata in 15 ianuarie. A fost identificat de oamenii legii miercuri, 31 ianuarie. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de 7/8 ianuarie, barbatul, in varsta de 57 de ani, ar fi patruns, fara drept,…

- Un barbat in varsta de 46 de ani a fost retinut de politie dupa ce a furat un automobil parcat in curtea unui bloc de pe strada Alexandru Marinescu.Politia a fost alertata de proprietarul masinii.Suspectul retinut de politie, care are antecedente penale, si-a recunoscut vina.

- O patrula de politie din cadrul Sectiei 2 a depistat trei tineri cu varste cuprinse intre 21 si 26 ani, banuiti de savarsirea infractiunii de furt calificat. In fapt, acestia se pare ca au sustras prin demontare, o roata de la un autoturism parcat pe strada Regiment 11 Siret. Prejudiciul a fost recuperat…

- Viteza și neexperiența la volan au dus la un accident grav ce a avut loc în urma cu puțin timp la intrare în localitatea constanțeana Viișoara, dinspre Cobadin. Doua mașini s-au ciocnit, iar în urma impactului violent o mașina cu numere de Bulgaria s-a rasturnat. Înauntru…

- Un om de afaceri din Lugoj a ramas fara mașina in fix trei minute. Acesta a coborat din mașina, un Maserati Ghibli, care costa aproximativ 80.0000 de euro, și a lipsit cateva minute. Suffcient insa pentru ca hoții sa dispara cu mașina.

- O tanara din Constanta risca o amenda cuprinsa intre 10.000 si 20.000 de lei dupa ce a intrat cu masina pe plaja si apoi in mare. Gestul femeii a fost surprins si facut public pe paginile de socializare.

- IPJ Dambovita a transmis, prin purtatorul de cuvant, ca Alexandra Marin, tanara ucisa marti intr-un salon de cosmetica din Titu, nu a depus plangeri la Politie pe numele militarului criminal, Florin Oprea.

- Un scandal izbucnit în fața clubului LUV din Constanța s-a încheiat doar dupa intervenția polițiștilor. Un barbat de 32 de ani se afla sub control judiciar dupa ce a amenințat cu pistolul un tânar de 18 ani. Asta dupa ce doi petrecareți i-au furat fratelui sau un Mercedes parcat…

- Un fost traficant de droguri a fost reținut de poliție fiind suspectat ca a furat un automobil parcat pe strada Piața Unirii din sectorul Botanica. Poliția a fost alertata de proprietarul automobilului.Suspectul, in varsta de 30 de ani, și-a recunoscut vinovația.

- Politia italiana a anuntat joi, cu mai putin de doua luni inainte de alegerile parlamentare, lansarea unui site destinat sa permita cetatenilor sa semnaleze posibile stiri false ("fake news") si sa obtina, daca este posibil, verificari sigure, relateaza AFP,

- O femeie in varsta de 53 de ani, din municipiul Constanta, a restituit din proprie initiativa, sesizand Politia, suma de 20.000 de lei gasiti pe strada, informeaza un comunicat de presa transmis marti de Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de…

- Supriza neplacuta sambata dimineata pentru presedinta organizatiei municipale a femeilor din PSD Brasov, Adela Diaconu. Masina, parcata in Centrul Istoric al Brasovului, la prainti, a fost vandalizata. „Mi se pare ciudat ca am patit asa ceva exact dupa ce in presa a aparut bilantul OFSD Brasov si mai…

- Dupa cazul polițistului pedofil Eugen Stan , Razvan are o mare dilema. ”Ești in mașina, ai doi copii pe bancheta din spate și te oprește Poliția Rutiera. Ce faci? Oprești sau mergi mai departe?”, se intreaba amuzat prezentatorul tv.

- Marian Dragos Stoican fusese la o petrecere unde ar fi cantat Florin Salam. Interoplul se intorcea de la petrecere cand a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un cap de pod. In urma impactului, a murit pe loc. Cu doar cateva ore inainte, barbatul de 30 de ani facuse un live pe o retea de…

- Un tanar care a pus in pericol siguranta circulatiei rutiere a fost retinut de politistii din Alba Iulia. A fost oprit in trafic, in timp ce conducea un tractor furat. Se afla sub influenta alcoolului si nu a vea nici permis. In noaptea de 7/8 ianuarie, in jurul orei 1.00, politistii de ordine publica…

- Locuințele nu aveau sistem de supraveghere video, dar, cel puțin, casa diplomatului era pazita de jandarmi inarmați pana in dinți, informeaza B1 TV. Aceștia au anunțat printr-un comunicat ca exista un protocol potrivit caruia jandarmul nu poate interveni decat la intrarea principala iar cei…

- Un tanar din Chisinau a fost retinut in seara de joi, 4 ianuarie, de catre ofiterii Inspectoratului National de Patrulare (INP) dupa ce a urcat pe bancheta din spate a echipajului de patrulare si a solicitat sa fie condus acasa

- In noaptea de 4 spre 5 ianuarie 2018, in jurul orei 02.30, politistii rutieri din Alba Iulia, in timp ce actionau pe Bulevardul Horea din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un minor de 16 ani, din Alba Iulia. Cu ocazia cercetarilor efectuate, politistii au stabilit faptul…

- Un barbat care se deplasa la volanul unui autoturism nu a oprit la semnalul efectuat de un agent de politie, mai mult, si-a continuat drumul desi agentul de politie era pe carosabil, in fata sa.

- Un clujean de buna credința și-a gasit mașina lovita serios în parcare, dar poliția nu a mișcat un deget pentru a-i apara interesele. Ba mai mult, din 30 decembrie pâna în 3 ianuarie nici nu a avut cu cine vorbi. În loc sa ia rapid masuri…

- Un accident de circulație s-a produs in noaptea de 2/3 ianuarie pe raza localitații Petrova, pe drumul național 18. In urma accidentului nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale, relateaza Vasile Dale. La ora 3.40 un barbat din Petrova a sesizat poliția prin 112 despre faptul ca un autoturism…

- Accidentul in care a fost implicata masina de politie s-a petrecut in Lugoj. Politistii de la Locala erau in patrulare cand au fost anuntati prin 112 sa intervina la un accident. Un sofer baut a intrat cu masina intr-o alta masina parcata regulamentar. Acesta avea o alcoolemie de 0,9 alcool pur in…

- Autoritatile cauta acum suspecti. Martori oculari au relatat ca au vazut pe cineva fugind de la locul exploziei.Experti criminalisti si in explozibili au inspectat vineri noaptea ramasitele vehiculului. Politia nu a dat niciun indiciu cu privire la motivul posibil al deflagratiei.

- Doi barbati au fost retinuti dupa ce au rapit o tanara de 22 de ani din Hunedoara, ei urmarind si apoi blocand in trafic taximetrul in care se afla fata. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, doi tineri in varsta de 19 si 20 de ani au fost retinuti…

- Un tânar de 19 ani, din comuna Ulma, județul Suceava, a murit, dupa ce a fost împușcat în mod accidental, în cap, cu o arma de vânatoare pe care încerca, împreuna cu doi prieteni, sa o ascunda de padurar. Poliția a deschis o ancheta în acest caz. Conform…