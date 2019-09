A fugit de spaima soțului! Dată dispărută, o bistrițeancă a fost găsită după o săptămână taman în Olt O femeie din Bistrița-Nasaud, data disparuta in urma cu circa o saptamana, a fost gasita de polițiști intr-o comuna din județul Olt. Femeia fugise de soțul abuzator. O femeie in varsta de 59 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, data disparuta din 15 septembrie, a fost gasita, luni dupa-amiaza, in comuna olteana Strejești, potrivit Realitatea de Olt . Femeia a declarat ca a parasit domiciliul voluntar. „In urma unei solicitari, emisa de catre colegii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița Nasaud, polițiștii olteni au desfașurat activitați de cautare și au identificat pe raza comunei… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

