A fugit de la locul accidentului. Un biciclist a fost lovit de un șofer fără permis Conform reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu, accidentul a avut loc in jurul orei 19:00, pe DN 14, in localitatea Slimnic. Șoferul unui autoturism nu se asigura la efectuarea virajului la stanga și acroșeaza un biciclist care circula regulamentar, parasind locul accidentului, imediat dupa impact. Șoferul a fost gasit de polițiști Șoferul a fost gasit de polițiști ”In jurul orei 21:00, șoferul in cauza a fost identificat și depistat pe raza localitații Slimnic. Este vorba despre un barbat in varsta de 50 de ani, din Slimnic, nu deține permis de conducere corespunzator categoriei din care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

