A fugit de la locul accidentului: Mașină intră într-o casă, peretele cade peste o femeie O femeie in varsta de 42 de ani, aflata intr-o casa din localitatea sibiana Rusciori, a fost ranita, sambata seara, dupa ce un perete al imobilului, daramat de o mașina, a cazut peste ea. Șoferul a abandonat autoturismul și au fugit. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs sambata seara pe DJ 143B, in localitatea Rusciori. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul direcției de deplasare și a lovit zidul unui imobil. In cadere, peretele a ranit o femeie in varsta de 42 de ani, aflata in casa. Imediat dupa producerea accidentului, șoferul a abandonat autoturismul și… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 34 de ani, din localitatea Isla, care a urcat baut la volan, a abandonat autoturismul cu care s-a rasturnat in afara soselei si a fugit de la locul accidentului desi era ranit, fiind gasit la scurt timp de catre politisti, informeaza Agerpres.Citește și: Moarte suspecta…

- Localitatea Brateiu, strada Horia: In timp ce conducea un autoturism, un barbat in varsta de 32 de ani a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat in coliziune cu o caruța condusa regulamentar din sens opus de un tanar in varsta de 17 ani. Read More...

- Un copil de 6 ani, a fost ranit ușor, marti, 12 martie, in urma unui accident produs pe raza localitații Pelișor. In urma cercetarilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul ca un sofer de 34 de ani, din localitatea Pusta, județul Salaj, a accidentat ușor un minor, de 6 ani, din localitatea Pelișor,…

- Un barbat in varsta de 54 de ani s-a ales cu dosar penal, dupa ce a acrosat cu masina o fata in varsta de 15 ani si a fugit de la locul accidentului. Evenimentul rutier a avut loc duminica, la ora 21.50. In timp ce se afla la volanul unui autoturism VW Golf si circula pe DJ 178D din orasul Cajvana,…

- Un accident grav s-a petrecut in Capitala, sambata dimineața. O tanara se zbate intre viața și moarte, dupa ce un șofer beat a lovit mașina in care se afla fata și a fugit de la locul accidentului. Soferul a fost ridicat de politisti dintr-un taxi, pe care il luase dupa ce si-a abandonat masina. Acum…

- Accident mortal, luni seara, in jurul orei 23.00, pe DN73, in dreptul localitații Bran. Un barbat in varsta de 39 de ani, din județul Ilfov, care conducea un autoturism din directia Brasov, spre Pitesti, a observat, la o distanta de aproximativ un metru, un obstacol pe carosabil, pe care nu a reusit…

- Scene șocante noaptea trecuta pe un drum din județul Arad. Un tanar și-a gasit sfarșitul in brațele prietenului, la cațiva zeci de metri de casa. Cei doi barbați au fost spulberați de un șofer care nici macar nu a oprit.

- O agenta de la Politia locala din Ploiesti a fost la un pas de moarte. Un sofer a lovit-o intenționat cu masina, apoi a fugit. Autoturismul a fost gasit abandonat, iar cateva ore mai tarziu, polițistii l-au prins si pe soferul vinovat.