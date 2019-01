Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara, in zona Motaieni- Fieni, a avut loc un accident de circulatie , un sofer a acroșat si accidentat un barbat de 56 de ani, parasind locul accidentului fara incuviintarea organelor de politie. Victima se pare ca a suferit rani grave si a fost preluata de ambulanta si transportata la spital.…

- Politistii din Bucuresti anunta ca au deschis cinci dosare penale in urma unei actiuni care a avut loc noaptea trecuta, in special pentru conducerea unui autovehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice si pentru conducerea unui autovehicul de catre o persoana aflata sub…

- Un pieton in varsta de ani, din comuna damboviteana Morteni, si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit mortal de un sofer, de 32 de ani. Acesta a parasit locul producerii accidentului fiind identificat la scurt timp de catre politisti.

- Un grav accident de circulație s-a produs in Sighetu Marmației. Un barbat de circa 60 de ani a fost surprins și accidentat mortal de un autoturism in 1 ianuarie. Soferul a fugit de la fața locului. VEZI: PREMIERA! Antalya 2019 cu AVIONUL direct din BAIA MARE!! Victima a fost transportata la spital.…

- Victima accidentului rutier produs in jurul orei 17 la Valea Calugareasca este un barbat in varsta de 59 de ani, din caras Severin. Acesta era soferul unui TIR parcat in zona. Politistii au descoperit ca TIR-ul avea motorul pornit, de unde rezulta ca barbatul hotarase sa faca o scurta oprire. Din…

- Magistrații clujeni au dispus arestarea preventiva a barbatului care a lovit mortal un pieton la Gilau, apoi a fugit de la fața locului și a încercat sa își ștearga urmele.Mai exact, în dimineața zilei de joi, 15 noiembrie, polițiștii au fost chemați dupa ce a fost gasit…

- Șoferul care a omorât un pieton la Gilau, în noaptea de 14 spre 15 noiembrie, și a fugit s-a predat. ”In aceste momente este audiat un barbat, de 42 de ani, din Agarbiciu, care ar fi fost implicat in accidentul soldat cu decesul unei persoane. O sa…