Stiri pe aceeasi tema

- Operatiunea de recuperare a lui Julen Rosselo, copilul de 2 ani din Spania, a durat 13 zile. Parintii lui au mai pierdut un copil in mai 2017. Oliver, fratele mai mare al lui Julen, avea 3 ani si a murit in urma unui infarct.

- Operatiunea de recuperare a lui Julen Rosselo, copilul de 2 ani din Spania, a durat 13 zile. Parintii lui au mai pierdut un copil in mai 2017. Oliver, fratele mai mare al lui Julen, avea 3 ani si a murit in urma unui infarct.

- In ultima perioada, tot mai mulți tineri sau copii se confrunta cu ganduri suicidare, chiar daca par tulburari de comportament specifice adulților. Din nefericire, tema morții este foarte puțin spre deloc abordata la școala și in familie, iar raspunsurile pe care tinerii le cauta pe Internet sunt mai…

- Avand in vedere faptul ca vacanta de iarna se apropie cu pasi repezi, politistii de prevenire le transmit copiilor cateva sfaturi despre ceea ce inseamna o conduita preventiva: – cand ramaneti singuri acasa, este bine sa incuiati usa cu cheia, sa verificati cine bate ori suna la usa, uitandu-va prin…

- La data de 04 decembrie a.c., polițiști din cadrul Politiei Orasului Targu Carbunesti au fost sesizati de o femeie de 31 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca fiica sa, Holtea Raluca Ionela, de 15 ani, eleva in clasa a opta la Școala Gimnaziala ”George Uscatescu”, din Targu Carbunești, dupa…

- Tanarul care a plecat vineri seara din casa bunicilor sai este cautat in continuare de polițiștii salajeni. Deși Poliția nu a putut furniza date exacte cu privire la acest caz, ceea ce ne-a fost comunicat in cursul zilei de luni aduce speranța in inimile familiei acestui baiat. Ceea ce nu s-a spus,…

- Un tata violent și-a snopit copiii in bataie cu pumnii, cu picioarele, dar și cu o sarma, cu care le-a provocat rani pe spate. El i-a batut „la pachet” pe ambii baieți, deși doar cel mare o „comisese”, a anunțat publika.md . Tatal, care lucra sezonier in Romania, s-a intors acasa, la Nisporeni, in Republica…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita desfasoara activitati de cautare a unui minor, de 12 ani, din Selaru, care, in urma cu o zi a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit.