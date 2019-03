Stiri pe aceeasi tema

- Datele INMH arata ca la ora 16.00 erau 25,7 grade la Medgidia, 25,3 grade la Cernavoda si 25,1 la Fetesti. La Bucuresti au fost 24 de grade, iar la Moldova Noua au fost 23 de grade, scrie hotnews.ro. Si in Moldova au fost 25 de grade - la Focsani - iar la Miercurea Ciuc au fost 10 grade si la Joseni,…

- Iarna se dezlanțuie in acest sfarșit de saptamana. In toata țara vremea s-a racit brusc, iar diferențele de temperatura sunt și de 20 de grade fața de zilele trecute. Meteorologii au emis atenționare cod galben, valabila pana maine dupa-amiaza.

- Inceputul lunii februarie vine cu temperaturi foarte ridicate in Romania. Dupa ce, sambata 2 februarie, mercurul termometrelor a ajuns pana la 12 grade Celsius, duminica in unele zone se va ajunge pana la 18 grade. In cursul zilei de sambata, maxima a fost atinsa sambata la Giurgiu, Calarasi, Targoviste…

- Iata integral argumentatia lui Chisalita: Pe piața de gaze naturale sunt introduse tarifele de licențiere stabilite la un nivel de 2% din cifra de afaceri realizata de aceștia din activitațile ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE. Astfel, operatorii licențiați in gaze sunt nevoiți sa achite…

- 2018 a fost cel mai calduros an inregistrat in Ungaria de la inceputul consemnarii observatiilor meteorologice, in 1901, a anuntat luni Serviciul National de Meteorologice (OMSZ), citat de Xinhua. "Temperatura medie a anului trecut la nivel national a fost de 11,99 grade Celsius", a anuntat OMSZ. "Aceasta…

- Iata in ce a constat activitatea Familiei Regale a Romaniei: • 42 de vizite in localitați din țara (4xSavarșin, 3xIași, Pașcani, Targu Frumos, Calarași, Slobozia, Curtea de Argeșx4, Nucșoara, 2xGiurgiu, Alba Iuliax2, Izvorani, Brațovx2, Craiova, Magurele, Sinaiax3, Fetești, Cernavoda, Medgidia,…

- Astazi, cerul va fi noros. Ziua vor cadea precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare.Pe drumuri va fi polei. Vantul va sufla slab din est. La Briceni si Soroca sunt prognozate minus doua grade. La Balti va fi minus un grad, iar la Orhei se asteapta zero grade.

- Astazi, cerul va fi noros in toata țara. Vantul va sufla din nord-vest slab la moderat. La Briceni si Soroca sunt prognozate zero grade, la Balti va fi cu un grad mai mult.La Orhei se asteapta doua grade, la Tiraspol vor fi trei grade, iar la Leova: patru.