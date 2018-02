Stiri pe aceeasi tema

- Anastasia Cecati și Alexei Mitachi au format pana de curand un cuplu foarte frumos și apreciat in Republica Moldova. Ea iși facuse o cariera in lumea modelingului, dar cocheta cu cea a muzicii și a filmului – de altfel, a jucat in serialul „Las Fierbinți”. Iar el reușise sa iși deschida o clinica stomatologica…

- O veste teribila a cutremurat Romania, marți! O actrița din serialul „Las Fierbinți” a fost ucisa cu sange rece de soț. Potrivit informațiilor prezentate in mass-media, barbatul de 35 de ani i-a taiat gatul actriței Anastasia Cecati, cunoscuta cu numele de scena Anastasia Cia.Acum, ies la…

- Moartea violenta a actriței Anastasia Cecati i-a șocat pe toți apropiații, care o plang cu inima sfașiata de durere. Printre aceștia se numara și Ramona Gabor, care le-a impartașit fanilor ca revine in Romania de urgența. Frumoasa romanca a facut publice mai multe poze din aeroporturile prin care a…

- Tanara de 31 de ani, gasita moarta in apartamentul sau din Chisinau, Republica Moldova este modelul și cantareața Anastasia Cecati. Aceasta era cunoscuta ti in Romania dupa ce a aparut intr-un serial de mare succes. Tanara de 31 de ani, gasita ieri moarta in apartamentul sau din Republica Moldova este…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa ii taie gatul partenerei lui de viața, apoi sa se arunce…

- Ramona Gabor era prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni, in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc.

- Ramona Gabor era prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni (19 februarie), in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc. Vestea a cazut ca un trasnet pentru Ramona…

- Ce destin nemilos! El, 23 de ani, ea, 22, sora și frate, studenți! Ambii mor intr-un accident de circulație! Mama lor vine in țara, pentru a-i ingropa! Lucra in Spania… Se intampla in primavara anului trecut! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat ca femeia de 47 de ani, pe care soarta a lovit-o…

- "Dezvaluirile aparute in spațiul public in ultimele zile cu privire la acțiunile procurorilor DNA au reprezentat un nou cutremur cu multe grade pe scara Richter, care au slabit și mai mult fundația instituțiilor de forța(...) Președintele țarii nu poate sa ramana indiferent la tot ce a aparut public,…

- "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul si inainte, si in 2015, si cu ani in urma, dar nu este o impozitare a Bisericii. Romania, din pacate, are o situatie in zona sociala destul de neplacuta. Va dau un exemplu: centrele de plasament. Sa mergeti…

- Benone Sinulescu a afirmat ca se simte vinovat de moartea uneia dintre cele mai mari artiste pe care a avut-o Romania, interpreta de muzica populara Ileana Sararoiu. Ileana Sararoiu a fost una dintre cele mai frumoase voci de pe scena muzicala din Romania. Interpreta de muzica populara a fost considerata…

- Pentru ca legea sa raspunda tuturor nevoilor, parlamentarul a avut mai multe intalniri cu oamenii care au nevoie de aceasta schimbare. Ultima discutie a fost la Brasov, acolo unde Adriana Saftoiu s-a intalnit cu persoane surde care considera proiectul sansa lor la o viata mai buna. 30.000 de romani…

In lumea pariurilor a izbucnit un adevarat scandal, in urma cu cateva zile, dupa ce realizatorul TV Mircea Badea a anuntat, public, ca si-a inchis contul la firma UNIBET, nemultumit de "descreieratii astia securistoizi", asa cum a scris el pe retelele de socializare.

- Seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ca este "foarte bine informat" in privinta chestiunilor legate de statul de drept si ca are "un dialog civilizat" cu Executivul de la Bucuresti. El a raspuns…

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda vasiliu a lansat un nou atac la adresa sistemului de sanatate din Romania. De data aceasta, vedeta și-a varsat of-ul vizavi de neputința de a gasi medicamente necesare copiilor bolnavi de cancer, nici macar in farmacii. Magda Vasiliu a trecut prin momente dureroase…

- Adevarul despre boala Ionelei Prodan. Deși la inceput s-a spus ca artista de muzica populara a fost internata in spital din cauza unor probleme la inima, se pare ca situația e mai grava. Cel care a facut totul public, este Florin Condurateanu. „Ionela Prodan este internata la Fundeni, dar nu pentru…

- Crima de la gradinita a ingrozit Romania! Marius Cristian Botan si-a ucis fosta sotie, Nicoleta, chiar in fata gradinitei unde femeia era director. A lovit-o de doua ori cu un cutit, iar medicii, in ciuda eforturilor, nu au mai putut s-o salveze. Fostul sot era, se pare, macinat de gelozie si de aceea…

- Marturie exclusiva a femeii care a învins România la CEDO! Daniela Nedescu a povestit pentru Realitatea TV cosmarul prin care a trecut pentru ca nu a mai putut avea un copil pentru ca autoritatile n-au fost capabile sa îi dea

Stirea ca fostul international roman Gabi Popescu, sotul Crinei Abrudan, a fost audiat la DIICOT a facut inconjurul site-urilor si televiziunilor din Romania in urma cu doua zile.

- Ministrul de Externe ungar a declarat intr-un interviu ca Budapesta are interesul de a avea relatii bazate pe respect reciproc cu Romania, mai ales in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania. In privinta declaratiilor anti-autonomie ale premierului roman Mihai Tudose, Szijjarto…

- Partida de vanatoare, care a avut lo in localitatea Otelul Rosu s-a incheiat tragic dupa ce unul dintre vanatori a fost impuscat mortal de catre un alt vanator, informeaza Romania TV. Politia se alfa la fata locului si face cercetari. Citeste si Caz socant: Un barbat este acuzat ca si-a ucis…

Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a casatorit! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele.

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare. Premierul Mihai Tudose, ii cere public ministrului internelor sa demisioneze, dar nu-si…

- Știrea privind raspunsul dat de Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției din Romania a fost publicata pe site-ul evz.ro de redactorul responsabil de domeniu, un om cu o indelungata experiența. Autorul și-a bazat materialul pe sursele sale și a susținut, și susține in continuare ca, in cateva…

Mugur Ciuvica a vorbit despre informatiile-bomba legate de fostul Ministru de Interne Vasile Blaga, actual boss PNL. Politicianul si apropiatii lui au chefuit la hotelul de lux Edelweiss din Poiana Brasov, detinut de milionarul Calin Mitica, anchetat

Tatal Denisei lasa sa se inteleaga ca regretata cantareataA ar fi fost ucisa cu premeditare si indica si persoanele care i-ar fi provocat moartea fiicei sale. Barbatul sustine ca boala nu

- Dintre cei angajați in batalia pentru scoaterea Serviciilor Secrete din batalia politica, parte din Razboiul dus de o mica parte a societații noastre cu Statul paralel, cel care a infectat democrația autentica transformind-o intr-o democrație de tip african, colonelul Daniel Dragomir a ințeles ca doar…

- Derby-ul Real Madrid - Barcelona, 0-3, a avut urmari teribile pentru un roman, fan al madrilenilor. In varsta de 70 de ani, barbatul din Arad s-a inchis duminica in casa, in jurul pranzului, și a aruncat o sticla de diluant in soba, suparat fiind ca madrilenii au fost umiliți de rivala catalana, anunța…

- Aventurile personajelor din Las Fierbinti au ajuns la un alt nivel in acest sezon. Bobita a incercat sa tina pe linia de plutire business-ul de la carciuma, dar si-a testat si norocul intr-o multime de combinatii care i-au fost date peste cap de prietenul lui, Giani. Nici in sezonul 12, Celentano nu…

O vorba din popor spune ca o femeie trebuie sa fie doamna in societate, gospodina in bucatarie si o vampa in pat. Cantareata Maria Constantin ne-a demonstrat ca primele doua cerinte le indeplineste cu brio.

- Ceremoniile funerare pentru Regele Mihai ne arata ce rol au avut regii in istoria țarii și ne explica de ce a fost speciala monarhia in Romania. Monarhia este un concept nou in țara noastra, foarte recent la scara istorica, din a doua jumatate a secolului al XIXlea. La acea vreme monarhiile europene…

- Regele Mihai a murit marti, la ora 13.00. Mai multi lideri politici, printre care Klaus Iohannis, Liviu Dragnea si Gabriela Firea, si-au exprimat regretul fata de decesul monarhului care a condus Romania in perioada 1940-1948.

- Autoritatile au fost nevoite sa inchida zona tragediei, deoarece exista persoane care vor sa se duca voluntar sa caute victima, desi e risc maxim de o noua avalansa. Totodata, autoritatile vorbesc despre cateva greseli fatale facute de cei trei salvamontisti. Acestia au schimbat traseul, iar faptul…

- Mai multe proteste au avut loc si duminica seara in Capitala, in mai multe orase din tara, dar si in diaspora. Protestatarii au cerut demisia liderilor celor doua Camere si retragerea Legilor Justitiei din Parlament. "Interesele penale ale domnilor Dragnea si Tariceanu pun nemijlocit…

- Mihai Onila, fostul component al trupei ”Axxa”, a trecut prin momente dramatice in urma cu un an, cand a pierdut-o pe cea mai draga fiinta din viata, fiica lui. Acum, solistul a trecut peste profunda durere si este tinut pe linia de putere doar de credinta. Credinta adanc inradacinata ca, de fapt, fiica…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Popular European, Siegfried Mureșan, aplauda poziția Departamentului american de Stat, dupa ce diplomația Statelor Unite a cerut Parlamentului roman sa retraga noile legi ale justiției. Europarlamentarul a mai susținut ca premierul Mihai Tudose este ,,nefrecventabil”…

- Dupa aflarea vestii negre, ca cea mai iubita actrita din Romania a trecut in nefiinta, Ticy, artistul care i-a fost alaturi Denisei Raducu, mai ales in timpul in care au colaborat in industria muzicala, a postat pe retelele de socializare un mesaj coplesitor si cutremurator.

- Moartea actritei Stela Popescu a indurerat o tara intreaga. Farmacia Catena a postat un mesaj pe site ul oficial prin care isi exprima durerea si regretul fata de artista. Stela Popescu a jucat mai multi ani in reclamele lantului farmaceutic, alaturi de Alexandru Arsinel, Adrian Enache si Nico."Catena…

- Tragedie fara margini pe scena teatrului romanesc. Stela Popescu, una dintre cele mai iubite actrițe din Romania, s-a stins din viața, pe 23 noiembrie, in mod surprinzator, lasand o mare durere in inimile a milioane de romani.Tristul eveniment a șocat și reprezentanții marelui lanț de…

- Vestea mortii Stelei Popescu a cutremurat lumea artistica din Romania. Actrita avea 81 de ani, dar decesul ei a survenit neasteptat, indurerandu-i pe toti cei care au cunoscut-o.A Ironia sortii face ca Stela Popescu sa isi gaseasca odihna vesnica langa un fost coleg de breasla, pe care l-a plans la…

- O știre falsa despre fostul președinte Ion Iliescu a aparut pe site-urile mai multor publicații din România, citând o intervenție a acestuia la Antena 3, dupa moartea Stelei Popescu. Astfel, pe site-ul Evenimentului Zilei apar un titlu și o propoziție inventate, care nu exista…

- Stela Popescu a murit! Actrita avea 81 de ani Stela Popescu a murit, informeaza Antena 3. Stela Popescu era una dintre cele mai indragite actrite de comedie din Romania. Potrivit primelor informatii a fost gasita moarta in curtea casei. Stela Popescu avea 81 de ani. UPDATE Fata Stelei Popescu…

- Cu o cariera de peste 60 de ani, Stela Popescu, una dintre cele mai iubite actrițe din Romania, s-a stins din viața pe 23 noiembrie 2017, la varsta de 81 de ani. Va invitam sa urmariți, și sa va aduceți aminte, de momentele memorabile din viața actriței, accesand galeria foto de mai sus! Foto – Hepta.ro,…

- Monologul Stelei Popescu din Las Fierbinți a creat isterie in mediul virtual. Indragita actrița a prezentat o radiografie dura, dar cat se poate de reala, a sistemului educațional din Romania, din perspectiva unei directoare de liceu, in cadrul serialului “Las Fierbinți”. “Toți profesorii pleaca la…

- Alexandru Arșinel a început sa plânga la aflarea informațiilor potrivit carora partenera sa de pe scena, actrița Stela Popescu, a încetat din viața. Vestea trista a explodat în România joi seara.