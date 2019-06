Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare temperatura la nivel mondial a fost inregistrata in Kuweit: 63 de grade Celsius la soare, potrivit autoritaților locale, insa cifrele trebuie sa fie confirmate de specialiștii World Meteorological Organisation (WMO), potrivit MEDIAFAX.

- A fost potop in țara noastra in ultimele saptamani, iar acum Romania se pregatește sa intampine primul val de canicula din aceasta vara. Vor fi peste 30 de grade Celsius in cele mai multe dintre regiuni. In tot acest timp, efectele ploilor torețiale și ale vijeliile sunt vizibile, zeci de oameni și-au…

- ANM anunta canicula. Temperatura va urca si peste 40 de grade Celsius. Administrația Naționala de Meteorologie anunța un val de canicula in Romania, cu temperaturi care pot depași 40 de grade Celsius. Disconfortul termic, conform ANM, va fi accentuat. Valul de canicula iși va face apariția, potrivit…

- In zilele urmatoare temperaturile vor ajunge la valori de pana la 29-30 de grade Celsius, anunța meteorologii, insa prezența ciclonului in țara noastra va aduce vijelii puternice și ploi torențiale. Meteorologul Alina Șerban a explicat ce se intampla cu vremea in zilele urmatoare, la nivelul intregii…