- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii și Institutul Francez din Timișoara organizeaza in perioada 1-6 octombrie 2019, in Parcul Regina Maria (fostul Parcul Poporului), evenimentul Impuls Fabric. Acesta aduce in prim-plan spectacole de acrobație și dans cu artiști din Franța, Germania…

- Asociația Timișoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii cauta oameni creativi, implicați, conectați, responsabili și deschiși pentru ocuparea... The post Posturi scoase la concurs de Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii appeared first on Renasterea banateana .

- Un proiect al Asociatiei Timisoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii, „Memoriile cetatii”, ajuns la a doua editie, care se va desfasura intre 14 si 20 octombrie, are ca tema in acest an „revolutia” – evenimentele petrecute in decembrie 1989, care se doreste a fi un punct de plecare pentru diverse…

- Asociația Prin Banat, impreuna cu Asociația Timișoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii, anunța și invita publicul sa ia parte la o noua ediție Camine in Mișcare... The post Eveniment fabulos la granița cu Serbia, in localitațile Comloșu Mare, Comloșu Mic, Lunga și Lenauheim appeared first on Renasterea…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii saluta publicarea celui de-al doilea numar al revistei „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”... The post TM 2021 saluta aparitia unui nou numar al revistei ”Timișoara, pol al turismului cultural banațean” appeared first on Renasterea…

- Consiliul Județean Timiș a reușit sa aprobe, in sfarșit, cotizația catre Asociația „Timișoara, 2021 – Capitala Europeana a Culturii” pe acest an. In total, este vorba de o suma care se ridica la 500.000 de lei, un proiect de hotarare in acest sens fiind votat in ședința extraordinara a CJ Timiș de astazi.…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii a anunțat ca are nevoie de voluntari pentru perioada perioada 10-14 iulie cand are loc evenimentul IMPULS: Timișoara in (Re)Construcție, realizat in parteneriat cu Sezonul Romano-Francez (partener principal) și Institutul Francez din Timișoara.…

- In perioada 10 și 14 iulie, seara, Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii are nevoie de sprijin din partea comunitații pentru evenimentele ce vor avea loc in Piața Libertații, Piața Sf. Gheorghe și Piața Victoriei. Se cauta voluntari care doresc sa ajute la organizare, „ei…