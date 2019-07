Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul spaniol Rodri, in varsta de 23 de ani, a semnat, joi, un contract pe cinci ani cu gruparea Manchester City, care i-a achitat clauza de reziliere de 70 de milioane de euro potrivit news.ro. “Ceea ce a realizat City in ultimii doi ani a fost extraordinar si abia astept sa fac parte…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice a semnat cu Primaria Galati contractual pentru finantarea proiectului privind modernizarea infrastructurii de transport. Proiectul, care...

- Nu demult, din cauza masurilor impuse de Guvernul Dancila, seful administrativului resitean promitea ca, din cauza stramtorarii bugetare, primele proiecte la care va renunta vor fi cele de reabilitare energetica a scarilor de bloc, intrucat cofinantarea ar fi prea mare. Acum ca liberalii…

- Reabilitarea cladirii Corpului E a Universitatii „Eftimie Murgu“ din Resita (anterior Grup Scolar Industrial „Alexandru Popp“) a facut, zilele trecute, obiectul unei conferinte de presa, condusa de primarul Ioan Popa. „Ne aflam la fostul Liceu 4, cum il stiu eu de pe vremea cand eram student…

- „Cele patru, cinci milioane de romani care au parasit tara asta in ultimii 15 ani, au plecat din doua motive, cel financiar si cel legat de calitatea vietii, crede primarul Ioan Popa. Deci n-au plecat doar din motive financiare! Noi, deja, pe Coeziune, incet, incet ne ducem inspre a diminua…

- 'Un numar considerabil de proiecte pe care le-am depus au fost aprobate, iar astazi ni s-a transmis un nou contract semnat de catre ministrul Fondurilor Europene (interimar, n.r.), Orlando Teodorovici. Este un proiect pe infrastructura mare, de circa 30 de milioane de euro, privind retehnologizarea…

- Manifestarea intitulata "Alaiul Primaverii", dedicata promovarii portului popular autentic, desfasurata sambata in municipiul Resita, a adunat, ca in fiecare an, peste 1.100 de artisti si aproape 40 de ansambluri, dar si foarte multi spectatori. "Am fost alaturi de formatiile participante…

- ARAD. Prezent la Arad, Sorin Maxim, directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest, a semnat contractul de finantare pentru un proiect care prevede realizarea a 7,5 kilometri de piste de biciclete in orasul Santana. Proiectul a fost depus de primaria din Santana pe axa de finantare…