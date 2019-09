Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Maia Sandu a prezentat raportul de activitate pentru 100 de zile de mandat in fruntea Executivului. Acesta s-a laudat ca guvernarea a reusit sa iasa din furtuna si a redat oamenilor libertatea.

- Premierul Maia Sandu a prezentat marti, 24 septembrie, raportul de activitate a Guvernului pentru 100 de zile de mandat. Prim-ministra a criticat fosta guvernare, acuzand-o de crearea unor scheme infractionale. Ea a declarat ca cea mai mare realizare este ca Vlad Plahotniuc si Ilan Sor nu mai sunt la…

- Premierul Maia Sandu a plecat, pe 17 septembrie, in prima sa vizita oficiala in Statele Unite ale Americii. Despre acest fapt a anuntat serviciul de presa al Guvernului, care a precizat ca prim-ministrul va avea o intrevedere pe 18 septembrie, la Washington, si cu secretarul de stat al SUA, Michael…

- Premierul Maia Sandu susține ca faptul ca ministrului Economiei Vadim Brinzan a lucrat la familia Rothschild este o onoare. Declarația a fost facuta in cadrul declarațiilor de presa dupa ședința de azi a Guvernului.

- „Șefii” din UTAG au ignorat faptul ca Guvernul Maiei Sandu a declarat ziua de 23 august zi de doliu național, Ziua comemorarii victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare. Bașcanul Vlah, care este și membru al Guvernului, nu s-a conformat deciziei de a arbora drapelul de…

- Premierul Maia Sandu l-a anuntat pe ministrul Apararii, Pavel Voicu, in cadrul sedintei Guvernului, ca vizita la Chisinau a ministrului Apararii al Federatiei Ruse, Serghey Soigu, preconizata pentru 24 august la invitatia lui Pavel Voicu, va purta un caracter neoficial, pentru ca nu au fost respectate…

- Printr-o decizie a Guvernului, Andrei Spanu a fost numit in functia de secretar general al Guvernului. Premierul Maia Sandu a mentionat ca Spanu are experienta de munca atat in sectorul public, cat si in sectorul privat , unde a creat mai multe locuri de munca, transmite IPN.

- Premierul R. Moldova, Maia Sandu, primita de K. Iohannis, la Cotroceni Premierul R. Moldova, Maia Sandu și președintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis o primeste astazi la Cotroceni pe noua sefa a Guvernului de la Chisinau. Maia Sandu, care va avea convorbiri…