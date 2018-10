Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul se numește Severin Krasimirov și are 21 de ani, a anunțat presa din Bulgaria. Barbatul care ar fi ucis-o pe jurnalista bulgara Victoria Marinova a fost reținut, marți seara, in Germania. Severin Krasimirov a fugit din Bulgaria pe 7 octombrie și s-a ascuns impreuna cu mama și tatal sau vitreg…

- Autoritatile au retinut un nou suspect in cazul uciderii jurnalistei bulgare Victoria Marinova, la cateva ore de la eliberarea romanului acuzat de asasinarea acesteia. Conform surselor din cadrul investigatiei, suspectul a fost retinut in urma identificarii probelor ADN de la locul faptei. Acesta a…

- Este vorba despre un barbat identificat in baza probelor ADN gasite la locul crimei, pe malul Dunarii, la Ruse, relateaza Romania TV. Barbatul a fost retinut in Germania, tara in care fugise dupa comiterea crimei. Suspectul are varsta de 21 de ani. Potrivit postului de televiziune NOVA, barbatul…

- Cetateanul roman retinut in cazul asasinarii jurnalistei bulgare Victoria Marinova nu este considerat deocamdata suspect, a anunțat Politia din orasul Ruse, potrivit Mediafax. In urma cu cateva ore, a fost reținut un cetațean roman, in cazul asasinarii ziaristei Victoria Marinova, dar poliția bulgara…

- Un cetațean roman cun pasaport moldovenesc este principalul suspect al poliției bulgare in cazul uciderii ziaristei Victoria Marinova, care a fost gasita moarta intr-un parc din orașul Ruse, anunța ziarul bulgar Dnevnik. Femeia de 30 ani, a fost batuta, violata și strangulata ziua in amiaza mare, in…

- Poliția a reținut un suspect in cazul uciderii ziaristei Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, care a fost asasinata in localitatea bulgara Ruse in weekendul trecut, spun surse guvernamentale, relateaza Reuters.

- Autoritațile din Bulgaria sunt in alerta, dupa ce o jurnalista de investigație a fost gasita moarta in orașul Ruse. Victoria Marinova lucra la o televiziune locala unde avea o emisiune in care a fost dezbatut subiectul coruptiei si al fraudei cu fonduri europene. Potrivit unor surse din poliție, asasinatul…

- Doi frați din județul Argeș au ramas orfani de mama, dupa ce aceasta a fost injunghiata mortal. Crima infioratoare a fost descoperita de parinții tinerei, care au suferit un șoc in momentul in care i-au gasit trupul fara viața intr-o balta de sange. Victima se afla in proces de divorț și, recent, ea…