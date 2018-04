Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la Ciolanești, dupa ce o femeie a disparut in apele paraului Cainelui in Eveniment / Misiune dificila a pompierilor militari care cauta de ore bune o femeie in varsta de 60 de ani, din Ciolanești, care a disparut in apele este paraului Cainelui. Femeia, care obișnuia sa plece de acasa…

- Barbat inecat in paraul Burdea in Eveniment / Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, din Balaci, cunoscut ca avand probleme medicale, a fost vazut cazand in paraul Burdea, in seara zilei de marti, 27 martie. Barbatul disparut in apele umflate ale paraului a fost cautat de pompierii…

- Guvernul Marii Britanii va cere Facebook, Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli recente, a relatat Sunday Times, transmite Reuters, potrivit news.ro.Matt Hancock, ministrul pentru…

- Rezultatele simularii examenului de bacalaureat vor fi anunțate pe 30 martie in Social / Simularea examenului de bacalaureat s-a incheiat joi, 22 martie, cu ultima proba la alegere a profilului și specializarii, fiind susținuta doar de elevii de clasa a XII-a. La primele doua probe ale simularii,…

- Teleormanenii castiga mai putin decat conationalii lor; cele mai mari venituri sunt in domeniul serviciilor in Economie / Castigul salarial mediu net a fost, in prima luna a anului 2018, de 1.995 de lei, la nivelul judetului Teleorman, cu 489 de lei mai mic decat salariul mediu net la nivel national,…

- Noile norme privind impozitarea companiilor cu afaceri digitale, propuse de Comisia Europeana, ar putea duce mari beneficii financiare statelor in care acestea isi desfasoara activitatea, chiar daca nu au sedii, ci doar platforme digitale.

- Simulare Evaluare Nationala, clasa a VIII-a – Doar 26,67% dintre elevi ar promova la matematica in Social / Inspectoratul Scolar Județean Teleorman a centralizat rezultatele inregistrate la simularea probelor scrise din cadrul Evaluarii Nationale pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII), desfașurata…

- Ambulantele au alergat si la finalul saptamanii trecute in Eveniment / 521 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 16 martie, ora 00.00– 19 martie, ora 08.00, iar patru persoane au fost gasite decedate, in aceeasi perioada, potrivit raportului SAJ Teleorman.…

- Case, curti si fantani inundate, la Orbeasca in Eveniment / In cele trei sate apartinatoare ale comunei Orbeasca sunt afectate de apele acumulate 16 locuinte, iar alte 203 gospodarii sunt inundate. Totodata, sunt afectate de inundatii si doua poduri si noua podete, 3,5 km de DC, 245 fantani, precum…

- Autoritatile intervin la Laceni si Orbeasca de Sus pentru ca apele sa nu intre in gospodariile oamenilor in Eveniment / Apa provenita din precipitattile abundente si scurgerile de pe dealuri creeaza probleme la Orbasca de Sus si Laceni, iar pompierii miliari, impreuna cu membrii Comitetului…

- Accident rutier pe E70, intre Vitanesti si Vaceni in Eveniment / Un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc, cu putin timp in urma, pe Drumul European E70, intre localitatile Vitanesti si Vaceni. La fata locului intervin pompierii din cadrul Detasamentului Alexandria…

- Accident rutier cu victime, la Piatra/ Doua persoane au ajuns la spital in Eveniment / Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier pe raza localitatii Piatra, in dupa amiaza zilei de sambata, 10 martie, iar in urma impactului au rezultat doua victime, care au fost preluate…

- De Ziua Femeii, barbatii din ALDE au oferit flori alexandrencelor in Eveniment / Doamnele si domnisoarele care au iesit din case joi, 8 martie, au primit flori din partea barbatilor din organizatia ALDE Teleorman. Membrii organizatiei ALDE Teleorman au fost prezenti in zona centrala a orasulului…

- Medicul cercetat pentru luare de mita a primit 300 de lei de la denuntator in Eveniment / 300 de lei este suma primita de medicul internist Virgil Rosoiu, angajat al Spitalului Judetean Alexandria, pentru acordarea de ingrijiri de specialitate unui pacient internat pe sectia medicala. “In…

- Apa acumulata pe carosabil a inchis DJ503 Draganesti Vlasca-Botoroaga in Eveniment / Din cauza apei acumulate pe carosabil, in urma topirii zapezii, a fost inchisa circulația rutiera pe DJ503 Draganești-Vlașca – Botoroaga, informeaza reprezentantii IPJ Teleorman. Conducatorii auto care se…

Anunt de presa – Achizitia de utilaje de constructii performante la Andreea Construct Company SRL in Eveniment /

- Perchezitii la Spitalul de Urgenta privind fapte de coruptie in Eveniment / Ofiterii din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Teleorman, sub indrumarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Teleorman, au descins la Spitalul Judetean de Urgenta…

- Accident rutier la intrare in municipiul Alexandria in Eveniment / Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc,cu putin timp in urma, la intrarea in municipiul Alexandria dinspre Bucuresti, iar in urma evenimentului rutier doua persoane au ajuns la spital.…

- Primavara a inceput in atmosfera de sarbatoare pentru femeile liberale din Teleorman in Politic / Pentru aproximativ 400 de femei liberale din judet, primavara a inceput in atmosfera de sarbatoare. Doamnele si domnisoarele din PNL au fost sarbatorite in cadrul unui eveniment ce a avut loc la un restaurant…

- In an electoral, PSD Teleorman a avut venituri de aproape un milion de lei; peste doua treimi din donatii in Politic / Autoritatea Electorala Permanenta a dat publicitatii rezulatele controalelor efectuate la organizatiile judetene al Partidului Social Democrat pe parcursul anului 2017. A fost verificata…

Anunț privind deschiderea apelului de selecție a proiectelor pentru masurile: – M3.2/6B „Servicii sociale imbunatațite in teritoriul Grupul de Acțiune Locala VALEA CLANIȚEI" – M3.3/6B „Integrarea minoritaților locale" in Eveniment /

- Autoritatile din doua judete s-au mobilizat pentru salvarea unei fetite bolnave, la care nu poate ajunge ambulanta in Eveniment / Ambulanta nu poate ajunge la o fetita de 9 ani, cu stari febrile, tuse si varsaturi, din satul Bacalesti, localitatea Calmatuiu de Sus, drumurile de acces din Teleorman…

- Viscol puternic, vizibilitate redusa pe DN 51 in Eveniment / Azi, 26.02.2018, incepand cu ora 17.00, se inchide circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 51, pe sectorul de drum cuprins intre Izvoarele și Zimnicea, km 21+700 – km 39+000, din cauza ninsorii și a viscolului…

- Acest model a fost lansat de Nokia in 1996 si devenit celebru si datorita aparitiei in cadrul trilogiei Matrix. Noua versiune Nokia 8110 pastreaza in mare designul originalului, cu acelasi mecanism de tip slider, dar ceva mai rotunjit la conturi si cu o culoare noua, numita de producator “galben banana”.…

- Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail. S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa…

- Batrana disparuta de la domiciliu in Eveniment / Reprezentantii IPJ Teleorman cer sprijinul cetatenilor pentru identificarea unei batrane in varsta de 76 ani, reclamate ca fiind disparuta de la domiciliu. Femeia, Melintescu Gratiana, in varsta de 76 ani, nascuta la data de 05.08.1941,…

- Accident rutier cu victime, la Tarnava; O masina s-a izbit de un copac in Eveniment / O masina s-a izbit de un copac pe DJ 503, pe raza localitatii Botoroaga, sat Tarnava, iar in urma impactului doua persoane au ramas incarcerate. Accidentul a avut loc in seara zilei de duminica,…

- Magazinul ALTEX din Alexandria a fost calcat de hoți in Eveniment / Cunoscutul magazin de electronice și electrocasnice de la ieșirea din municipiul Alexandria a fost spart in cursul nopții de sambata spre duminica, și, din primele informații, hoții ar fi plecat cu mai multe telefoane și tablete.…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia...

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai intr-o anumita…

- Trei masini implicate intr-un accident la intersectia strazilor Dr. Stanca si Libertatii, din Alexandria in Eveniment / O femeie a ajuns la spital in urma unui accident rutier petrecut joi, 15 februarie, la intersectia strazilor Dr. Stanca si Libertatii, din municipiul Alexandria. La locul…

- Strandul din Alexandria va avea din aprilie si o zona cu o adancime a apei de doar 1,20 metri in Eveniment / La intalnirea publica, de la sfarsitul saptamanii trecute, organizata pe tema dezbaterii bugetului local pentru acest an, primarul municipiului Alexandria, Victor Dragusin, a anuntat, in cadrul…

- Un polițist de frontiera a refuzat mita de 100 de euro oferita de un barbat in Eveniment / Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.)– Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Teleorman au fost sesizați in noaptea de 31 ianuarie/1 februarie a.c., in jurul orei 01:30, de catre un agent de poliție…

- Infractionalitatea economico-financiara a scazut in 2017: 9 dosare complexe solutionate anul trecut in Economie / Infractionalitatea economica a inregistrat, in anul 2017, o scadere de 20% fața de anul 2016, ca “rezultat al imbunatatirii legalitatii mediului de afaceri si ritmului de crestere…

- Peste 500 de controale de prevenire in anul 2017 in Eveniment / Inspecția de Prevenire a planificat și executat, pe parcursul anului trecut, 537 de controale de prevenire, din care 51 la obiective de investiții, 193 la operatori economici, 4 la obiective SEVESO, 255 la instituții si 34 la localitați…

- Promovarea unei afaceri nu este un lucru simplu de realizat, mai ales pentru un antreprenor la inceput de drum. Cu siguranta invatam din greseli, dar ideal ar fi sa demaram o afacere cu anumite notiuni, iar acest articol are ca scop exact acest lucru: transmiterea anumitor informatii pe care le consideram…

- Final de saptamana aglomerat pentru Ambulanta in Eveniment / 533 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 19 ianuarie, ora 00.00– 22 ianuarie, ora 09.00, iar sase persoane au fost gasite decedate, in aceeasi perioada, potrivit raportului SAJ Teleorman. Totodata,…

- Pompierii teleormaneni au salvat locuinta unei batrane din Vitanesti in Eveniment / Jarul cazut dintr-o soba ar fi putut duce la o tragedie, daca pompierii teleormaneni n-ar fi intervenit, prompt, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locuinta unei batrane de 78 de ani, din localitatea Vitanesti.…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Viorica Dancila este premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis in Politic / Viorica Dancila este premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis, dupa ce acesta a anuntat miercuri, la finalul consultarilor cu partidele politice, ca accepta propunerea PSD-ALDE pentru functia de sef al Executivului.…

- 131 kg de peste, confiscate de jandarmi la Videle in Eveniment / Luni, 15 ianuarie a.c., ca urmare a unei actiuni de combatere a braconajului piscicol, desfasurate in zona orasului Videle, jandarmii au surprins doi barbati care ofereau spre vanzare, in mod ilegal, cantitatea de 131 kilograme peste…

- Germania a adoptat unele dintre cele mai drastice reglementari, obligand platforme online precum Facebook, Twitter si YouTube sa filtreze cu seriozitate continutul postat de utilizatori, in caz contrar riscand amenzi de pana la 50 de milioane de euro, informeaza The Wall Street Journal.

ANUNT PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE A PROIECTELOR NR. 1/2017 Masura – M3.1/6A – Dezvoltarea activitatilor non-agricole in teritoriul GAL -VARIANTA SIMPLIFICATA in Eveniment /

- Lemne de foc pentru 150 de familii sau persoane singure defavorizate social din municipiul Alexandria in Social / In prima sedinta din 2018 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Alexandria a fost aprobata achiziționarea de lemne de foc pentru familiile sau persoanele singure defavorizate…

- Batrana de 91 de ani, scoasa de pompieri din fantana in care cazuse in Eveniment / Pompierii videleni au salvat o batrana, in varsta de 91 de ani, care cazuse intr-o fantana, in localitatea Merenii de Sus, potrivit purtatorului de cuvant al ISU “A.D. Ghica”, mr. Gelu Dragomir. Se pare…

- Alexandrenii isi pot plati taxele si impozitele incepand de luni, 8 ianuarie in Social / Incepand cu data de luni, 8 ianuarie, alexandrenii isi pot achita taxele si impozitele locale aferente anului 2018, iar pana atunci, potrivit reprezentantilor Primariei Alexandria, se incaseaza doar amenzi de…

- Peste 75% dintre medicii de familie din Teleorman semnasera, pana joi dimineata, acte aditionale la contractul cu CJAS in Social / La nivelul judetului Teleorman, pana in dimineata zilei de joi, 4 ianuarie, 128 dintre cei 167 de medici de familie care ofera servicii medicale au semnat acte aditionale…

- Cateva sute de solicitari la Ambulanta in minivacanta de Anul Nou in Eveniment / 572 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, iar sase persoane au fost gasite decedate, in aceeasi perioada, potrivit raportului SAJ Teleorman. Totodata,…

- Accident rutier la Perii Brosteni/ Patru persoane au ajuns la spital in Eveniment / Un accident rutier cu patru victime a avut loc in dimineata zilei de miercuri, 3 ianuarie, pe raza localitatii Perii Brosteni, dupa ce soferul unei masini a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un podet.…