Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera pe Transfagarasan, intre Piscul Negru si Balea Cascada (km 104+000 - km 130+800), s-a deschis pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

- Circulația rutiera pe Transfagarașan, intre Piscul Negru și Balea Cascada (km 104+000 – km 130+800), se va deschide pentru toate categoriile de autovehicule incepand de sambata, 29 iunie de la ora 08:00. „Facem apel la conducatorii auto sa circule prudent, sa adapteze viteza la condițiile de trafic,…

- Circulatia rutiera pe Transfagarasan, intre Piscul Negru si Balea Cascada se va deschide sambata, 29 iunie 2019, incepand cu ora 8:00, pentru toate categoriile de autovehicule... The post Circulație redeschisa pe Transfagarașan, șoferii trebuie sa fie prudenți appeared first on Renasterea banateana…

- Circulatia rutiera pe Transfagarasan, intre Piscul Negru si Balea Cascada, se va deschide sambata dimineata, cu 2 zile mai devreme fata de perioada normala, pentru toate categoriile de autovehicule. Soferii sunt sfatuiti sa adapteze viteza la conditiile de trafic, mai ales avand in vedere instabilitatea…

- Circulația pe podul rutier de peste raul Trotuș din Onești ramane fara restricții pana la obținerea avizelor de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și de la Direcția Rutiera din Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR-DR). Marți, 18 iunie, la Onești a avut…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) inchide trei sectoare de drum vineri si sambata (3-4 mai), pentru Raliul Argesului, anunța news.ro.Astfel, in 3 mai, intre orele 14:00-18:00, se inchide circulatia rutiera pe DN 73C, km 48 (iesire Curtea de Arges spre Ramnicu…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca autoritatile maghiare restrictioneaza traficul, cu ocazia Pastelui catolic, pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone. ”Autoritatile maghiare restrictioneaza circulatia rutiera pe teritoriul Ungariei pentru…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca autoritatile maghiare restrictioneaza traficul, cu ocazia Pastelui catolic, pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone. ”Autoritatile maghiare restrictioneaza circulatia rutiera pe teritoriul Ungariei pentru…