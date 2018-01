Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri o 'serie de grave comploturi' impotriva Turciei, orchestrate de SUA, intr-o reactie la condamnarea miercuri la New York a unui bancher turc in cadrul unui proces cu privire la eludarea sanctiunilor americane impotriva Iranului, relateaza France…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…

- Turcia si Rusia colaboreaza pentru scoaterea a 500 de sirieni din provincia siriana Ghouta, potrivit unor declaratii facute duminica de presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza Reuters.Presedintele turc a declarat inainte de a pleca intr-o vizita oficiala in Sudan: „Exista aproximativ…

- "Este bine ca (David) Britsch se intoarce acasa in Germania", a declarat ministrul de externe german Sigmar Gabriel intr-un comunicat. "Astfel se incheie luni de incertitudine si de asteptare", a adaugat el."Intr-adevar, decizii de genul acesta sunt cele care cresc speranta ca putem incerca…

- Turcia a cerut joi comunitatii internationale sa 'nu se vanda pentru un pumn de dolari', dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat cu taierea ajutorului financiar pentru tarile ce vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a ONU care solicita SUA sa renunte la decizia de a recunoaste…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat, miercuri, ca noua sa coalitie de guvernare se va concentra pe lupta impotriva antisemitismului, dupa ce Israelul a transmis ca nu va coopera cu niciun ministru austriac din formatiunea de extrema-dreapta FPO, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Turcia intentioneaza sa-si deschida o ambasada in Ierusalimul de Est, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la cateva zile dupa ce lideri musulmani reuniti la un summit la Istanbul au cerut recunoasterea Ierusalimul de Est drept capitala unui stat palestinian, ca reactie la…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a inaugurat vineri cu mare pompa prima linie de metrou automata din Istanbul, un proiect de infrastructura asteptat cu nerabdare de milioane de locuitori exasperati de...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat miercuri pe omologul sau american Donald Trump ca are o 'mentalitate sionista', dupa recunoasterea Ierusalimului drept capitala a statului Israel, relateaza AFP.'Adevaratul proprietar al acestor pamanturi este Palestina. Donald Trump vrea ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a eliberat in urma cu cateva saptamani pe activistii tatari din Crimeea, liderii Mejlisului – Ahtem Chiygoz și ilmi Umerov – în schimbul a dosi asasini ai serviciilor ruse, care au fost prinsi de politia turca, a declarat deputatul ucrainean Mustafa…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a calificat duminica Israelul drept ''stat terorist'' care ''omoara copii'', adaugand ca ''va lupta prin toate mijloacele'' impotriva recunoasterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala statului evreu, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Palestina…

- Recep Tayyip Erdogan se plaseaza in centrul valului de indignare provocat de decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. Presedintele turc i-a invitat pe liderii lumii musulmane la Istanbul, pentru a-si coordona actiunile in acest dosar, dar si pe omologul sau rus…

- UPDATE Presedintele american, Donald Trump, va anunta miercuri recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si va ordona inceperea procesului de mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv, au indicat inalti oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citati de agentiile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a acuzat duminica pe oamenii de afaceri turci care isi trimit averile in strainatate de "tradare" si a asigurat ca nu va autoriza astfel de demersuri.

- Procuratura din Turcia a ordonat vineri confiscarea bunurilor omului de afaceri turc de origine iraniana Reza Zarrab care, în cursul unui proces la New York, l-a implicat pe președintele Recep Tayyip Erdogan în încalcarea embargoului american impus Iranului. Procurorul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca discutia telefonica purtata saptamana trecuta cu omologul sau american Donald Trump a fost prima ocazie, dupa mult timp, cand cei doi aliati din cadrul NATO s-au aflat 'pe aceeasi lungime de unda', o noua convorbire urmand sa aiba loc in…

- Drapelele vor ramane in berna in fața cladirilor oficiale pana luni seara, in Turcia și la reprezentanțele sale din strainatate, a anunțat biroul premierului turc intr-un comunicat, la trei zile dupa cel mai sangeros atentat din istoria recenta a Egiptului.Vineri, in jur de treizeci de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan il da in judecata pe liderul principalului partid de opozitie, Kemal Kilicdaroglu, caruia ii solicita despagubiri in valoare de 1,5 milioane de lire turcesti (380.000 de dolari), a anuntat vineri agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. In cadrul unei intalniri…

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat miercuri ca exista o "sansa reala" de a pune capat conflictului din Siria, subliniind insa ca pentru o solutie politica toate partile, inclusiv guvernul sirian, trebuie sa accepte compromisuri, relateaza AFP, dpa si Reuters."A aparut o sansa reala…

- Grupurile de dreapta au catalogat interzicerea evenimentelor LGBT din capitala Turciei drept o actiune ilegala si discriminatoare, la o saptamana dupa ce presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat ca...

- Supranumit ''Hercule de buzunar'', pentru talia sa de numai 1,47 m, Suleymanoglu a fost spitalizat la finele lunii septembrie din cauza unor probleme la ficat, scrie antena3.ro. Citeste si Micul Hercule, Giuliano Stroe, traieste o adevarata drama. Tatal lui este disperat sa gaseasca o salvare…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a prezentat vineri scuze Turciei dupa "un incident" in cursul unui exercitiu al Aliantei Nord-Atlantice in Norvegia. "Prezint scuzele mele pentru ofensa provocata. Incidentele au fost cauzate de o persoana si nu reflecta opiniile NATO", a explicat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis miercuri, cu prilejul unei vizite in Qatar, ca tara sa va continua sa acorde sprijin militar acestui emirat, pe fondul crizei diplomatice in care sunt implicate Doha si Riad din luna iunie, transmite AFP. 'Erdogan a subliniat sprijinul continuu al Turciei…

- Recep Tayyip Erdogan i-a transmis lui Mircea Lucescu faptul ca aceasta problema nu poate fi rezolvata peste noapte, intrucat multi fotbalisti straini au contracte. Erdogan a precizat ca, cel mai probabil, limitarea va fi introdusa din 2019. "Multi fotbalisti straini sunt sub contract pana…

- Meciul amical dintre naționalele Romaniei și Turciei va fi condus de portughezul Tiago Bruno Lopes Martins, potrivit site-ului forului de la Istanbul. Arbitri asistenți au fost delegați Ricardo Jorge Ferreira Santos și Luis Andre Ferreira Pinto Campos, iar arbitru de rezerva va fi clujeanul Horațiu…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat luni proiectul construirii unei opere in emblematica piata Taksim din Istanbul, in locul Centrului Cultural Ataturk (AKM), si a spus ca noua sala de spectacole va deveni "un simbol" al Turciei, informeaza AFP. "Odata ce va fi terminata si deschisa pentru…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va afla in vizita in orasul rusesc Soci pe 13 noiembrie, iar in ziua urmatoare va merge in vizita in Kuweit, a anuntat luni cabinetul sau, relateaza Reuters. Vizita la Soci a presedintelui turc va avea loc pe fondul aparitiei unor informatii privind posibile…

- Cavusoglu a anunțat sambata pe contul sau de Twitter ca s-a intalnit cu Gabriel și ca ei au discutat "chestiuni dificile (și) așteptari reciproce".Mai mulți activiști pentru drepturile omului au fost eliberați din inchisoare la sfarșitul lunii octombrie, in așteptarea procesului, inclusiv…

- O nava-cargo cu un echipaj format din 11 membri s-a scufundat in Marea Neagra, in apropierea parții asiatice a metropolei Istanbul, a anunțat miercuri premierul turc Binali Yildirim, transmite Reuters. ''Din pacate, una dintre navele-cargo ale noastre s-a scufundat în Marea Neagra…

- Melih Gokcek, primar din 1994 al celui de-al doilea ca marime oraș al Turciei, a anunțat saptamana aceasta ca se va retrage din funcție, devenind astfel al cincilea primar din partea Partidului Justiției și Dezvoltarii (AKP, islamic-conservator, aflat la putere) care este infrant de presiunile de…

- In urma cu o saptamana, Erdogan a cerut mai multor primari care provin din formatiunea AKP sa isi depuna demisiile, argumentand ca unii lideri ai partidului sunt erodati. Presedintele turc il indemnase pe primarul din Ankara sa isi depuna demisia.Intr-un mesaj postat pe Twitter, Gokcec…

- Primarul din Ankara, Ibrahim Melih Gokcek, a anuntat ca isi va depune sambata demisia, dupa ce a avut o intalnire cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care incearca sa isi consolideze puterea si sa aduca oameni noi la conducerea partidului AKP, relateaza agentiile Reuters si Anadolu.…

- Reprezentativa Romaniei va disputa, luna viitoare, doua meciuri amicale pe teren propriu, cu nationala Turciei, antrenata de Mircea Lucescu, si selectionata Olandei, informeaza frf.ro. Partida cu Turcia va avea loc la 9 noiembrie. FRF inca nu a stabilit unde in Romania se va disputa meciul, avand…

- Andrzej Duda, presedintele Poloniei, a declarat, miercuri, ca Varsovia sustine aderarea Turciei la Uniunea Europeana, in contextul in care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut insistent o pozitionare clara a Blocului comunitar pe aceasta tema, relateaza Politico.eu. Declaratiile…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca SUA și-au asumat riscul de a 'sacrifica' relațiile cu Turcia și l-a acuzat pe ambasadorul american la Ankara ca se afla la originea tensiunilor actuale dintre cele doua țari, transmite AFP.''O spun foarte clar: ambasadorul (american John…

- Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, a cerut, vineri, Uniunii Europene sa ia o decizie in privința aderarii țarii sale la Blocul comunitar, adaugand ca nu Turcia este cea care are mai mare nevoie de UE, relateaza agenția DPA International.Citește și: Rovana Plumb il acuza de MINCIUNA…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri o decizie din partea Uniunii Europene cu privire la aderarea sa la blocul comunitar, cu o saptamana inainte de un summit la care liderii UE urmeaza sa abordeze aceasta chestiune, relateaza dpa. "Prezentati-va pozitia si sa terminam cu aceasta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat joi ca Statele Unite isi asuma riscul sa "sacrifice" relatia cu Turcia, acuzandu-l pe ambasadorul american la Ankara ca se afla la originea acestor tensiuni, scrie AFP.

- Serviciile reciproce de acordare a vizelor au fost suspendate de SUA si Turcia, ambasada tarii conduse de Recep Tayyip Erdogan anuntand ca trebuie sa reevalueze angajamentul Guvernului SUA. Advertisement Disputa intervine dupa ce un angajat al consulatului american din Istanbul a fost retinut saptamana…