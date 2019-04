Acest asasinat a declansat, in 2018, manifestatii masive in Slovacia si a condus la demisia premierului.



Jan Kuciak si logodnica sa Martina Kusnirova au fost ucisi acasa, in februarie 2018, in timp ce jurnalistul se pregatea sa publice o ancheta despre presupuse legaturi intre politicieni slovaci si mafia italiana si despre fraude la fonduri agricole europene.



Aktuality.sk, controlat de grupul de presa Axel Springer, citeaza o ”sursa bine informata”, neidentificata, care afirma ca Miroslav Marcek, un fost militar, ar fi marturisit joi dublul asasinat. Presa locala, care citeaza…