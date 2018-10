Stiri pe aceeasi tema

- Mii de copii, tineri si adulti din 67 de localitati din toata tara au sosit sambata in Alba Iulia pentru a intra in Guinness World Records cu cea mai mare harta a unei tari formata din oameni, in cadrul unui eveniment special. In interiorul hartii Romaniei formata din oameni a fost creata si cifra 100,…

- Cercetatorii de la Solar Dynamics Observatory al NASA au folosit modele computerizate pentru a realiza imagini zilnice ale energiei solare nevazute. Pe 16 august au publicat o astfel de imagine, care poate fi vazuta mai jos.

- Regiunea stralucitoare, activa din zona centrala a Soarelui in aceasta imagine, prezinta o mare concentratie de linii de camp magnetic. Soarele, la fel ca orice alta stea, explodeaza in mod constant, iar in timp ce reactiile violente de fuziune nucleara alimenteaza cu energie nucleul stelar temperaturile…

- Rectificarea bugetara din data de 20 august a.c. va aloca 100 de milioane de euro Fondului de Mediu pentru montarea de celule voltaice la un numar de 26.000 de gospodarii, a anuntat, vineri, la Suceava, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. Dintre acestea, la peste 9.000 de locuinte care nu sunt…

- Primaria Suceava va demara demersurile privind preluarea Padurii Zamca si a Parcului Sipote, dupa ce in Monitorul Oficial s-au publicat modificarile la Legea 220, ce prevad transferul unor suprafete de fond forestier catre localitati. Viceprimarul Lucian Harsovschi a declarat presei, miercuri, ca este…

- Gigantul italian de moda de lux Moncler, cunoscut pentru gecile sale cu puf al caror pret poate sari de 1.000 de euro, detine in Romania la Bacau o fabrica cu 900 de salariati. Aceasta este singura fabrica detinuta de gigantul italian in afara... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Belgianul Hugo Broos, fost selectioner al nationalei Camerunului, s-a adresat FIFA pentru a obtine despagubiri de circa 1,5 milioane de euro din partea Federatiei cameruneze de fotbal (Fecafoot), pe care o acuza ca i-a reziliat abuziv contractul, scrie ziarul La Dernire Heure. Hugo Broos a castigat…

- Circa 1.000 de caini din 16 țari se lupta, sambata și duminica, la Alba Iulia, pentru cel mai ravnit trofeu – Supreme Best In Show. In total sunt trei concursuri. Expoziția de la Alba Iulia este singura de acest fel din Romania care se bucura de patronajul Casei Regale a Romaniei, sub tutela careia…