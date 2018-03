A fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de Urgenta privind Declaratia Unica. Document integral

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța de Urgența privind Declarația Unica a fost publicata in Monitorul Oficial, a anunțat Ministerul Finanțelor, vineri seara, pe Facebook. Depunerea Declarației Unice are ca termen 15...

- Ordonanța de Urgența privind Declarația Unica a fost publicata in Monitorul Oficial, a anunțat Ministerul Finanțelor, vineri seara, pe Facebook. Depunerea Declarației Unice are ca termen 15 iulie. Citeste si: Dezvaluiri HALUCINANTE despre Mircea Negulescu: Un fost sef din SRI Prahova SCOATE…

- Ordonanța de Urgența privind Declarația Unica a fost publicata in Monitorul Oficial, a anunțat Ministerul Finanțelor, vineri seara, pe Facebook. Depunerea Declarației Unice are ca termen 15 iulie.

- Ordonanta de Urgenta nr. 18/2018 care reglementeaza mecanismul de declarare si plata a impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, anunța ministerul Finanțelor, pe pagina sa de Facebook.

- Toți romanii care au obținut venituri in strainatatea, in anul 2017, trebuie sa faca asta pana pe 15 iulie. Potrivit noului mecanism aprobat, joi, de Guvern, prin Ordonanța de Urgența, aceștia trebuie sa declare veniturile obținute in afara țarii pana la aceasta data. Vor depune delarația unica atat cei…

- Optiunea persoanelor fizice de a dona 2% din impozitul pe venit entitatilor nonprofit va fi valabila 2 ani consecutivi, conform unei Ordonante de Urgenta adoptate, joi, de Guvern, referitoare la Declaratia Unica, informeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP) printr-un comunicat de presa. „Contribuabilii…

- Optiunea persoanelor fizice de a dona 2% din impozitul pe venit entitatilor nonprofit va fi valabila 2 ani consecutivi, conform unei Ordonante de Urgenta adoptate, joi, de Guvern, referitoare la Declaratia Unica, informeaza Ministerul ...

- ADVERTORIAL POLITIC Guvernul a discutat actul normativ care simplifica mecanismul de declarare/impozitare a veniturilor independente – Formularul 600. De asemenea, a fost rezolvata problema salariilor celor care sunt in concediu medical. ”Este aproape imposibil ca intr-o reforma fiscala atat de complexa…

- Optiunea persoanelor fizice de a dona 2% din impozitul pe venit entitatilor nonprofit va fi valabila 2 ani consecutivi, conform unei Ordonante de Urgenta adoptate, joi, de Guvern, referitoare la Declaratia Unica, informeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP) printr-un comunicat de presa. …

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitați economice sau alte categorii de venituri vor depune la ANAF o singura declarație – Declarația Unica – care cuprinde toate informațiile necesare privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate și asigura simplificarea modului de…

- Declaratia Unica, formularul care va desfiinta Declaratia 600 si alaturi de mai multe acte similare, va fi adoptata azi de GUvern, a declarat la deschiderea sedintei saptamanale, premierul Viorica Dancila.

- Declarația unica, pe agenda Guvernului de joi. Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței Executivului, ca persoanele care trebuie sa plateasca impozitul pe venit, vor completa un singur formular, anual, care va putea fi depus și online. Termenul pentru depunerea declarației unice, pentru…

- Noul formular aduce noutati si in privinta platii, respectiv a retinerii la sursa a contributiilor. Ministerul Finantelor a publicat proiectul Declaratiei Unice prin care contribuabilii din sase categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind astfel baza…

- Astazi, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei numarul 227 14.III.2018 Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 26 1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.Joia trecuta,…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andreildquo; a semnat cu doua societati care si au adjudecat contractul "Furnizarea si instalarea urmatoarelor echipamente medicale: echipament fix de radiologie cu sistem de digitalizare, patru aparate hemodializa si microscop binocular cu cameraldquo;.…

- Societatea comerciala Picus Consulting SRL, cu sediul social in municipiul Constanta, pe bulevardul Mamaia, firma in care figureaza ca asociat unic Danut Capatina, fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta, a intrat in faliment Conform portalului instantelor…

- Bijuteriile din platina, aur si argint se vor scumpi din a doua parte a anului. O Ordonanta de urgenta trecuta de Guvern obliga toti bijutierii romani sa aplice pe produsele vandute marca statului. Desi scopul legii era eliminarea falsurilor din piata, ceea ce vor simti romanii sunt scumpirile. Comerciantii…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul Declaratiei Unice prin care contribuabilii din sase categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind astfel baza de calcul pentru impozitul pe venit si pentru contributiile sociale. Declaratia unica privind impozitul pe venit…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul Declaratiei Unice prin care contribuabilii din sase categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind astfel baza de calcul pentru impozitul pe venit si pentru ...

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul Declaratiei Unice prin care contribuabilii din sase categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind astfel baza de calcul pentru impozitul pe venit si pentru contributiile sociale.

- Declaratia Unica va trebui depusa pana la data de 31 martie 2018, apoi Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va emite decizii de impunere, iar plata impozitului/contributiilor aferente va trebui efectuata pana la 15 iulie 2018. Read More...

- ”Crize care sa afecteze atat de mult Romania nu vor fi, asta sigur. Sigur! Cei care sunt in aceasta zona economica pot zice: Domnule, nu ai cum sa spui tu sigur. Eu spun ca nu vor fi. In al doilea rand, statul va asigura partea de pensii, deci partea de venituri pentru populatie. Repet, nu are cum”,…

- NEWS ALERT Declaratia Unica de venituri - cine si cum trebuie sa completeze noul formular pentru ANAF Ministerul Finantelor a publicat proiectul Declaratiei Unice prin care contribuabilii din sase categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind astfel baza de calcul…

- Toate obiectele din metale pretioase vor trebui sa aiba marca statului Toate obiectele din metale pretioase vor trebui sa aiba marca statului, pentru a putea fi comercializate în România. Asa prevede o ordonanta de urgenta, adoptata saptamâna aceasta de Guvern.…

- Politistii locali au primit noi atributii in domeniul protectiei mediului. Acestia vor avea competente si de monitorizare a depozitelor de deseuri. Atributiile Politiei Locale in domeniul protectiei mediului vor include si monitorizarea depozitelor de deseuri, in scopul prevenirii declansarii unor incendii…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta cauta o firma care va presta servicii de spalare, dezinfectie, uscare si calcare a inventarului moale. In acest sens, va fi organizata si desfasurata o procedura de achizitii publice pentru atribuirea "Servicii de spalare, dezinfectie,…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. UPDATE ora 18.50: Impozitul pe venit…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta a anuntat cui i a atribuit contractul "Servicii de curatenie si dezinfectieldquo;, in valoare 494.514 lei. Castigatorul contractului este societatea Clean Prest Activ SRL. Achizitia a fost atribuita prin negociere fara anunt de…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a luat decizia de a suspenda integral programul de vizitare a pacientilor, pe fondul valului de gripa si viroze. „Avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectii acute si riscul de raspandire in cadrul pacientilor, din data de 22 februarie 2018…

- Goana dupa bani la buget atinge si piata imobiliara. Un proiect aflat in lucru la Guvern si altul in Parlament prevad ca statul va schimba impozitarea cladirilor nerezidentiale, urmand ca aceastea sa fie taxate la valoarea lor de piata. Specialistii fiscali si chiar evaluatorii sustin insa ca acest…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, marți, ca joi va participa la sedinta de Guvern. “Joi voi participa la sedinta de Guvern”, a spus ministrul justiției, citat de Mediafax. Tudorel Toader se afla intr-o vizita oficiala in Japonia, iar conferința la care urma sa participe la Tokyo este…

- Eugen Teodorovici anunța cu ce va fi inlocuita declarația 600 Eugen Teodorovici Ministrul finantelor estimeaza ca în prima parte a lunii viitoare va fi adoptat în Guvern noul document ce va înlocui controversata declaratie 600. Eugen Teodorovici a explicat,…

- Ambulanta a fost chemata la Guvern in urma cu jumatate de ora, scrie Antena 3. Se pare ca un angajat a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce si a sclintit piciorul.Deocamdata nu se cunoaste identitatea persoanei. ...

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectul de Ordonața de Urgența prin care Guvernul va stabili ca salariile anumitor categorii de angajați nu vor scadea sub nivelul datei de 1 ianuarie 2018. Este vorba despre bugetarii care nu au norma intreaga, persoanele incadrate in grad de handicap grav sau accentuat,…

- Blocul National Sindical (BNS) nu a blocat avizul din cadrul Consiliului Economic si Social (CES) pentru o ordonanta de urgenta care vizeaza angajatii part-time, a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele BNS, Dumitru Costin. Declaratia liderului sindical vine in contextul in care…

- Lege prevenției a fost publicata in Monitorul Oficial cu numarul 270 din anul 2017, insa lista contravențiilor care intra sub incidența acesteia a fost publicata de catre Guvern abia luni, 5 februarie. Principala prevedere a legii prevenției este aceea ca firmele vor primi doar avertisment, in loc de…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a precizat, marti, ca Legea Prevenirii sau a preventiei, adoptata de Guvern, a fost publicata in Monitorul Oficial, el apreciind ca acest act normativ va da o mai mare libertate companiilor.

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta anunta organizarea unei proceduri publice pentru achizitia de medicamente, in valoare estimata fara TVA de 2.395.660 de lei.Potrivit anuntului de participare, va fi incheiat un acord cadru cu un singur agent economic, pe o durata…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit luni, 22 ianuarie, sub cupola Palatului Prefectural, pentru o sedinta de bilant. In afara prezentarii unui raport de evaluare asupra propriei activitati derulate in 2017, au fost prezentate concluziile vijeliei care a bantuit Clisura…

- Ministrul Liviu Pop considera ca noua lege a educatiei ar trebuie sa aiba cel mult 100 de articole, acum avand 365, iar ceea ce reprezinta legislatie secundara sa fie adoptat prin Hotarare de Guvern sau prin ordin de ministru, in prezent un articol din legea Educatiei putand fi modificat doar printr-o…

- Consiliul Judetean achizitioneaza servicii de expertizare tehnica a unor imobile aflate in domeniul public al judetului Constanta. Mai exact, se cauta servicii de expertizare tehnica in vederea demolarii unor corpuri ale imobilului SOTRM Eforie Sud sectie exterioara a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta…

- Se ascut cutitele in PSD. Odata convocata de urgenta, conducerea social democrata se imparte in tabere. Numarul organizatiilor care il sustin pe Liviu Dragnea in conflictul cu premierul e tot mai mare. Scindarea se simte si in Guvern. O parte din ministrii sunt de partea premierului, altii nu. Potrivit…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sugereaza ca activitatea administrației publice este incetinita de conflictul dintre PSD și Guvern. „Observ ca motoarele administratiei publice centrale si locale au incetinit.. este o reactie organica la criza politica”, scrie Firea pe Facebook. Edilul PSD adauga…

- Guvernul a facut publica in aceasta seara Nota raport privind rezultatul verificarilor efectuate cu privire la cazul politistului Eugen Stan si masurile adoptate la nivelul Politiei Romane.In acest document se explica modul in care s a actionat in dosarele in care este implicat agentul Eugen Stan. In…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a fost vineri la Palatul Victoria, pentru a aduce raportul solicitat de prim-ministrul Mihai Tudose.STIRIPESURSE.RO va prezinta RAPORTUL AICI Premierul a anuntat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca i-a cerut sefului IGPR ca intr-o…

- Document nou publicat de Ministerul Dezvoltarii vine cu o modificare legislativa care va avea impact in randul tuturor romanilor care locuiesc la casa. Conform inițiativei legislative, aceștia vor trebui sa se supuna unor norme clare privind prevenirea incendiilor și vor fi obligați sa aiba hidranți…

- Nicoleta Dumitrescu Pentru cei care au in familie persoane cu dizabilitati – fie ca sunt adulti, fie ca sunt copii – noul an a venit si cu vesti bune, legate de bani. Conform unei ordonante de urgenta, care a fost aprobata in luna august anul trecut, din 2018 intra in vigoare prevederea conform careia…

- Prevederea apare intr-o ordonanta de urgenta promovata de Guvern in ultima sedinta de anul trecut. De specificat faptul ca, initial, actul normativ nu s-a aflat pe agenda de lucru, dar o zi mai tarziu, pe 29 decembrie, ordonanța de urgenta a fost publicata in Monitorul Oficial. “Aparatul propriu de…

- Firmele care se afla la prima abatere nu vor mai primi, incepand din 17 ianuarie, amenzi de la inspectorii Fiscului, Inspectoratului Teritorial de Munca, Inspactoratului pentru Situații de Urgența sau Protectia Consumatorilor pentru o serie de nereguli, cu condiția sa remedieze problema constatata in…