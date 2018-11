A fost publicata in Monitorul Oficial componenta nominala a Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Cine sunt cei alesi

Stiri pe aceeasi tema

- Leonardo Badea și-a adjudecat un nou mandat in fruntea Autoritații de Supraveghere Financiara. Plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului a decis astazi cu majoritate de voturi ca funcția de președinte al ASF sa ii revina in continuare lui Leonardo Badea. Din 331 de voturi exprimate, 213…

- Leonardo Badea a primit marti aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din Camera Deputatilor si Senat pentru functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu 39 de voturi ''pentru'', 21 ''impotriva'' si o abtinere. In...

- Vicepremierul Viorel Stefan a declarat marti ca isi continua proiectul inceput si anume acela de a candida la functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara.Intrebat, la Palatul Parlamentului, daca este nemultumit ca Partidul Social Democrat a decis sa il sustina pe Leonardo…

- Vicepremierul Viorel Stefan a declarat marti ca isi continua proiectul inceput si anume acela de a candida la functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, informeaza agerpres.ro. Intrebat, la Palatul Parlamentului, daca este nemultumit ca Partidul Social Democrat a decis…

- Comisiile pentru buget si politica economica ale Camerei Deputatilor si Senatului ii vor audia, marti, de la ora 10.00, pe candidatii pentru numirea Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara. Liviu Dragnea a spus, luni, ca actualului sef al ASF Leonardo Badea i-a fost promis un nou mandat.

- 28 de candidați s-au inscris in cursa pentru cele 9 posturi din Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), autoritate care reglementeaza piețe de zeci de miliarde de euro și in care șefii au venituri lunare de pana la 14.000 de euro. Actualul președinte al ASF, Leonardo Badea, și vicepremierul…

- Vicepremierul Viorel Ștefan și-a depus oficial candidatura, in Parlament, pentru funcția de președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). In prezent, funcția de președinte al ASF este ocupata de Leonardo Badea. Citește și: SURSE - Mutari BOMBA in Guvern: lista spectaculoasa a…

- Actualul președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Leonardo Badea, dar și actualul vicepremier Viorel Ștefan și-ar dori funcția de președinte al Consiliului ASF, au precizat pentru HotNews.ro surse din industrie. PSD, partidul care deține 6 din cele 9 poziții din Consiliul ASF, ar…