Stiri pe aceeasi tema

- • Dupa un concurs senzațional și un adevarat tur de forța Peste 300 de atleți din 14 țari și din Romania s-au aliniat la startul celei de-a 64-a ediții a Campionatelor Internaționale de Atletism ale Romaniei, competiție gazduita pentru al treilea an consecutiv de Cluj Napoca, pe superba “Cluj Arena”.…

- Un dosar pentru ultraj a fost deschis la Parchetul de pe langa judecatoria Cluj-Napoca in urma incidentelor de la meciul Universitații Cluj cu FC Hermannstadt Sibiu. Un jandarm a fost lovit cu scaunul in cap, in urma unor violențe de pe Cluj Arena intre suporterii Universitații și Jandarmi.Citește…

- Super entertainer-ul britanic, Robbie Williams, unul dintre cei mai buni artisti pop din lume, va sustine show-ul Supreme, pe Cluj Arena in cadrul editiei cu numarul 5 Untold ce va avea loc la Cluj Napoca in perioada 1-4 august. Surpriza pe care au pregatit-o organizatorii festivalului UNTOLD, pentru…

- Festivalul Untold de la Cluj-Napoca ocupa locul opt la nivel mondial intr-un clasament alcatuit de primii 100 de DJ din lume, devansand, astfel, festivaluri de tradiție cum sunt Coachella, Burning Man sau Sziget, transmite corespondentul MEDIAFAX. Organizatorii Untold au declarat, vineri,…

- Noaptea Europeana a Muzeelor se desfașoara și in acest an la Cluj-Napoca. Evenimentul va avea loc in seara zilei de sambata, 18 mai. Ediția actuala ofera o paleta mult mai generoasa decat in alți ani, de la muzee clasice, la centre culturale și universitați, pana la spații neconvenționale. Un numar…

- A fost o duminica plina și senina la Cluj Napoca. Cine a vrut sport, a putut alege intre meciurile de fotbal dintre U Cluj și UTA, deja incheiat cu victoria gazdelor, scor 3-0, și CFR Cluj - CSU Craiova, esențial pentru titlu in Liga, partida ce va incepe la ora 21:00. Cine a vrut relaxare, ori s-a…

- Primaria Cluj-Napoca și RADP Cluj-Napoca anunța deschiderea sezonului de agrement pe lacurile Chios (Parcul Central) și Gheorgheni incepand de sambata, 13 aprilie 2019. Programul zilnic de funcționare va fi in intervalul orar 11:00 – 19:00. Cele doua lacuri au fost dotate cu 46 de ambarcațiuni moderne:…

- Primaria Cluj-Napoca și RADP Cluj-Napoca anunța deschiderea sezonului de agrement pe lacurile Chios (Parcul Central) și Gheorgheni începând de sâmbata, 13 aprilie 2019. Programul zilnic de funcționare va fi în intervalul orar 11:00 – 19:00. Cele doua lacuri au…