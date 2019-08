Stiri pe aceeasi tema

- A fost stabilit calendarul Evaluarii Naționale pentru clasa a VIII in anul școlar 2019-2020. Ministerul Educației a stabilit ca prima proba sa aiba loc pe 15 iunie, iar rezultatele sa se afișeze pe 22 iunie. Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul, respectiv metodologia de organizare și…

