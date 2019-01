Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Potrivit expunerii de motive, legea are ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Limbii Romani - 16 iunie. "Anual, in localitatile in care traiesc membri ai comunitatii rome se organizeaza manifestari culturale dedicate acestei sarbatori. Autoritatile administratiei publice locale…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranta operatiunilor petroliere offshore.

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea legii privind finanțele publice locale, act normativ care introduce prevederi ce permit autoritatilor administratiei publice locale din Romania și Serbia sa incheie acorduri de cooperare, conform mediafax.Potrivit unui…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, act normativ care transpune doua directive europene. Legea are ca obiect de reglementare transpunerea Directivei 2014/52/UE a Parlamentului…

- Presedintele Klaus Iohannis organizeaza, joi, o ceremonie publica de promulgare a Legii privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures - „Autostrada Unirii”, potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi actul normativ care modifica si completeaza Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei. In iulie, Iohannis a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii…

- Copiii militarilor si gradatilor profesionisti decedati ca urmare a unor actiuni specifice vor primi pensie de urmaș. Senatul a adoptat, in calitate de prima Camera sesizata, in unanimitate (103 voturi ”pentru”), in sedinta plenului de luni, un proiect de lege al Guvernului prin care copiii militarilor…