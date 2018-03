A fost promulgata legea care reglementeaza munca la domiciliu – telemunca Proiectul de lege care reglementeaza activitatea de telemunca prevede posibilitatea de a lucra de la domiciliu pentru acei angajați a caror activitate profesionala se desfașoara prin intermediul mijloacelor tehnologice moderne. Astfel, romanii care lucreaza pe calculator pot alege sa lucreze de acasa, respectand aceleași condiții ca și angajații care merg la birou. Astfel, domiciliul devine un fel de birou. Angajații trebuie sa respecte normele de protecția muncii existente. ITM poate face verificari, astfel, la domiciliu pentru a vedea daca sunt respectate toate normele. Cei care lucreaza… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datele sunt furnizate de Juan Villarino, calator cu autostopul, care a publicat si un ghid in acest sens. Villarino a facut 2.350 de astfel de calatorii, totalizand, conform New York Times, 100.000 de mile in 90 de tari, adica de patru ori circumferinta globului. Villarino stie unde…

- Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților in 28 februarie. Acesta prevede implementarea unui sistem nou de avertizare a populației atunci cand apar situații de urgența, indiferent de natura acestora. Sistemul RO-ALERT presupune transmiterea unor mesaj de alerta, prin intermediul…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in Romania s-au inregistrat 112 cazuri mortale in acest sezon. 12 dintre aceastea au avut loc in județul Bihor. Cea mai recenta victima, o femeie de 72 de ani din Salard, a decedat duminica. Potrivit CNSCBT,…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad organizeaza cea de-a XXIV-a editie a targului international Confort Construct & Instal – ultima zi de targ fiind duminica, 25 martie. Cel mai mare gen din Vestul Romaniei aduna in fiecare an peste 80 de firme din Romania si Ungaria,…

- Saptamana aceasta, testul psihologic ne dezvaluie cea mai frumoasa trasatura cu ajutorul razelor solare. De asemenea, horoscopul amuzant ne va descreti fruntile, aratandu-ne marele secret al fiecarui nativ din zodiacul european, iar cele mai frumoase proverbe adunate din intreaga lume ne…

- „Asa ceva se poate intampla doar in Romania. Motivarea Comisiei de Recurs contravine regulamentelor in vigoare. Federatia creaza un precedent de care ma voi folosi in acest retur de campionat in cel putin doua partide. Avem 21 de zile la dispozitie sa vedem daca alegem calea recursului la TAS sau…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad a trimis doua autospeciale de la Secția Barzava și Garda de intervenție Gurahonț și o ambulanța la fața locului. Șoferul camionului a spus ca a intrat in Romania pe la Punctul de Trecere a Frontierei Varșand, iar cand a setat aparatul GPS pentru…

- Elevii din invațamantul preuniversitar vor beneficia de tarif redus cu minimum 50 de procente la transportul local in comun, de suprafața, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic. Aceste prevederi sunt cuprinse de Legea…

- In prezent, cei care și-au depistat afecțiunea sunt tratați gratuit doar daca boala s-a agravat, scrie tvr.ro. Potrivit sursei citate, 99,32% dintre cei aproape 7.000 de pacienti tratati in 2016 au scapat de boala. Alți 12.000 sunt inclusi in program pana la 1 mai. Peste 650.000…

- Cei doi, in varsta de 23 și 29 de ani, au fost depistați miercuri, la Timișoara. Polițiștii de la imigrari au organizat o acțiune pentru depistarea celor care locuiesc fara forme legale in județ. Sarbii au avut drept de ședere in Romania, insa, documentele au expirat, iar la finalul perioadei…

- Intalnirea a incercat sa aduca la un loc responsabili din diverse institutii si cei ai firmelor producatoare de echipamente in domeniul situatiilor de urgenta. Mai mult, interesul Romaniei este acela ca firmele straine sa isi orienteze productia si spre Romania. „A fost un prim pas…

- Gogosile sunt produse proaspete, facute din ingrediente de calitate, frumos crescute, dulci, cu diferite glazuri si arome. Pofticiosii pot alege dintr-o gama variata de sortimente apetisante de donuts, in combinatii savuroase, umplute, glazurate, mici sau mari, rotunde sau patrate, cu sau…

- Protagonista e cunoscuta pentru show-rile susținute in Romania, Europa, dar și SUA, ea caștigandu-și publicul doar prin spectacolele sale. Invitata in repetate randuri la „IUmor“ și „Romanii au talent“, actrița refuza participarea și promovarea prin asemenea emisiuni, precum și postarea materialelor…

- Oamenii legii i-au cautat pe batranii Timișoarei, dar nu sa-i amendeze, ci sa verifice daca sunt bine. Polițiștii locali le-au dat o mana de ajutor reprezentanților Direcției de Evidența a Persoanelor din Timișoara, care fac recensamantul persoanelor nascute de Marea Unire. La sfarșitul…

- Pe parcursul discutiei, cele doua parti si-au exprimat dorinta de a crea impreuna un cadru guvernamental pentru a revigora industria de film romaneasca, prin aducerea in Romania a studiourilor de productie hollywoodiene, se arata in comunicat. Ministrul Culturii a subliniat o serie de beneficii economico-culturale…

- Societate angajeaza pentru munca in Germania si in Romania inginer tehnician in retele telecomunicatii Limba germana prezinta un avantaj Contact pentru CV-uri: Perianu Karl Heinz k.perianu@rke-koening.de, 004917618192204 k.perianu@koenigplug.ro, 0040758076321…

- In rechizitoriul intocmit, procurorii Parchetului Curtii de Apel Oradea au retinut ca inculpatul, premeditat, profitand de necesitatea de finantare a unui S.R.L. din Oradea, s-ar fi folosit de identitatea partiala de nume si prenume cu un avocat din Baroul Bucuresti, iar apoi, in aceasta…

- Studenții și arhitecții timișoreni au finalizat recent proiectul tehnic de refacere a cladirii, dupa cum ei inșiși au anunțat pe o rețea de socializare. „Venim cu vești bune! Echipa noastra a finalizat cu succes o etapa importanta a proiectului și anume Proiectul Tehnic, impreuna cu listele…

- Evenimentul este programat joi, in 8 martie, de la ora 21.30, la The`80 Pub, și este prezentat de organizatori ca fiind ”un regal al muzicii folk intr-un concert cu piese incarcate de emotie”. Recunoscut drept unul dintre cei mai indragiti artisti din Romania, Emeric Imre a debutat la Cenaclul…

- Proiectul „LecTura de Forța” este un turneu de promovare a literaturii in școlile și liceele din Timișoara. Concret, fiecare participant se va prezenta la eveniment cu o carte preferata, iar fragmentul favorit va fi marcat de semnul pus la dispoziție de catre B.J.T. Apoi, va avea loc o dezbatere…

- Oferta celor peste 50 de expozanți a cuprins: standuri cu produse apicole: miere, polen, propolis, ceara, suplimente alimentare pe baza de miere, produse apiterapeutice, produse cosmetice etc; producatori și comercianți de produse destinate apiculturii, utilaje apicole, faguri artificiali, unelte,…

- „Raportul citit de ministrul justiției este un atac politic la adresa independenței justiției. Oricine a putut observa in ultimul an ca PSD a facut un scop din oprirea luptei impotriva corupției, iar incercarea de demitere a șefei DNA se inscrie in aceasta direcție. Este evident ca ministrul justiției…

- Alaturi de rubricile fixe… „Pentru cei mici“, „Zambetul de weekend“, „Horoscopul amuzant“, sau „Cartea saptamanii“… resitenii pot afla programul filmelor de la Cinema Dacia, dar si cum pot urmari online calatoria vehiculului trimis in spatiu. De asemenea, castigatorii Premiilor…

- Proiectul de lege inițiat de coaliția PSD-ALDE prevede inzestrarea forțelor armate cu sisteme Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare, care vor fi cumparate din SUA. Aceasta masura este necesara in vederea asigurarii unui raspuns adecvat la provocarile actuale și viitoare ale mediului…

- Naționala de canoe polo a Marii Britanii, condusa de selecționerul aradean Adrian Budurean – fost antrenor al echipelor de baschet West Petrom și ICIM – a susținut, timp de patru zile, un cantonament in Romania, la complexul olimpic „Sydney 2000” din lzvorani. Cu ocazia acestui stagiu de pregatire,…

- Potrivit unui sondaj realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) pe un esantion de 1.752 de respondenti, reprezentanti ai IMM-urilor, Guvernele PSD – ALDE care au implementat „Revolutia fiscala” nu au primit note de trecere.…

- Unguru’ Bulan este unul dintre personajele principale din Unguru` Bulan si Luzarii de pe Electrolizei, alaturi de C8ilu’, Gushteru’ si Fratzica. Cele patru personaje trateaza cu umor si sarcasm eternele hibe romanesti de dupa ’89. Dupa cum ii spune si numele,…

- Forul central a dat astfel unda verde solicitarii depuse anul trecut de Spiridon Baltsavias, adminsitratorul Bazei Tineretului. Competiția se va desfașura in perioada 15-17 iunie. „Este un motiv de mandire ca Federatia de Minifotbal ne-a acordat organizarea turneului final al…

- Pentru al doilea an consecutiv, Institutul Cultural Roman de la Madrid se alatura Centrului Cultural Conde Duque și rețelei EUNIC in acest proiect cinematografic. Cea de-a doua ediție a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, care are loc in perioada 13 – 17 februarie, la Centrul…

- Tanarul de 21 de ani este din Afganistan și a solicitat azil in Romania. Duminica noapte, insa, polițiștii de frontiera din Jimbolia l-au prins in zona localitații Jimbolia, la aproximativ 100 de metri de frontiera cu Serbia. Se indrepta spre țara vecina, le-a povestit el polițiștilor, pentru…

- S-a intamplat vineri seara, la Socol, in jurul orei 20.30, cand politistii de frontiera din cadrul Sectorului Socol, l-au observat pe adolescent cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, carand in spate, pe camp, dinspre frontiera cu Serbia spre interiorul tarii, doua bagaje. Si pentru…

- In jurul orei 1:10, politistii de frontiera bihoreni de la Bors i-au depistat pe cei doi care se deplasau pe jos, pe camp, spre Ungaria. Cei doi au fost vazuti si opriti la aproximativ 200 de metri fata de linia de frontiera cu statul vecin si au fost poftiti sa dea explicatii la sediul Sectorului…

- Pentru ca Romania a suferit o pierderea grea odata cu moartea marelui Neagu Djuvara, Liviu Dragnea a dorit sa transmita un mesaj de condoleanțe pe pagina de Facebook, insa „s-a incurcat in știința”, iar in loc de Neagu Djuvara, a scris Mircea Djuvara, filozof și jurist roman, membru corespondent…

- In cadrul activitatilor intreprinse, au fost depistati, cu sedere ilegala, trei cetateni straini, cu varste cuprinse intre 25 si 30 de ani, din Vietnam si Serbia. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca strainii au intrat legal in Romania, insa, la expirarea perioadei dreptului…

- Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza sa discute ”ultimele evolutii privind situatia din Romania„. Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, va sustina o alocutiune pe acest tema. Pe data de…

- Ultimele meciuri din Continental Shield au stabilit si echipele care se vor intalni in ultimul tur eliminatoriu din drumul spre grupele Challenge Cup. Timisoara a trecut de Batumi cu doua victorii si acum va intalni o echipa din Germania. Cei de la Heidelberg au trecut surprinzator, de italienii…

- Angajații RATT au ajuns, luni dimineața, in jurul orei 11, la sediul Primariei Timișoara, doi dintre ei depunand un memoriu oficial. Ei au solicitat apoi o intrevedere cu primarul Nicolae Robu, pentru a-i prezenta situația in care se afla. Vatmanii, controlorii și șoferii Regiei spun ca nu…

- Apartament intr-un bloc nou sau unul vechi? Este o intrebare pe care și-o pun mulți dintre cei care doresc sa achiziționeze o noua locuința. Parerile sunt relativ egal imparțite, cu un mic plus inca in favoarea celor construite cu mai mulți ani in urma. Astfel, 52% dintre cei care doresc…

- „Cu tot respectul, domnule Bilcea, insa in primul rand: creșterea tarifului rovinietelor se va face doar la mașini de mare tonaj, intrucat s-a impus printr-o directiva europeana inca din data de 01 martie 2014. Aceste lucruri s-au amanat, iar din cauza aceasta exista riscul deschiderii procedurii…

- „Uniunea Europeana, prin politica de coeziune, face investiții pentru ca fiecare cetațean sa aiba acces la apa curata și sanatoasa și, in același timp, pentru a proteja mediul“, a subliniat comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu. Mai exact, 57,4 milioane de euro din Fondul…

- Romania este reprezentata de 8 sportivi, printre care și aradeanca Daniela Dodean – Monteiro, sportiva cu dubla legitimare CS Municipal Arad – TT Saint Quentin (Franța). Ea va evolua intr-o grupa preliminara, alaturi de chinezoaica Qiang Zhangh și localnica Fanni Harasztovich. In…

- Clasamentul, in care majoritatea statelor raporteaza intre 50 si 110 farmacisti la 100.000 de locuitori, este incheiat de Olanda, cu doar 21 de farmacisti. Bulgaria si Marea Britanie se afla la egalitate cu Romania, cu 84 de farmacisti/100.000 locuitori. Sursa: Mediafax…

- Administrația Prezidențiala a anunțat ca premierul Shinzo Abe va sosi in Romania, marți, 16 ianuarie. Este prima vizita oficiala a unui prim-ministru al Japoniei in țara noastra și face parte dintr-un turneu al acestuia in Europa Centrala și de Est, ce are scopul obținerii sprijinului țarilor…

- Victor Ponta poate fi considerat sarb cu acte in regula, incepand de joi, anunța cotidianul Blic. Surse din cadrul Guvernului de la Belgrad au precizat pentru ziar ca fostul prim-ministru al Romaniei a primit cetațenia sarba și pașaport sarbesc. Mai mult, Ponta a precizat pentru Hotnews.ro…

- Milan Mitrovic (37 de ani) a primit viza și va fi prezent sambata la Galați, unde echipa oradeana se va duela cu Poli Iași in etapa a XIV-a din Liga Naționala de Baschet Masculin. „Ultimul meci oficial susținut de CSM CSU Oradea cu Milan Mitrovic pe banca tehnica dateaza din 11 noiembrie 2017,…

- Conform datelor oferite de GPeC (cea mai mare comunitate a magazinelor online din Romania), in 2017 romanii au cheltuit in medie 7,67 milioane de euro pe zi in mediul online. Raportat la nivelul UE, comerțul online din Romania este inca la un nivel mic. Totuși, dezvoltarea acestui sector…

- Datele furnizate de INS arata ca importurile pe perioada ianuarie-noiembrie 2017 au inregistrat o creștere de 12,3% fața de aceeași perioada a anului 2016. Pe de alta parte și exporturile au inregistrat o creștere de 9,5%, prea puțin pentru a diminua din deficitul comercial (diferenta dintre…

- Liberalizarea pieței gazelor naturale continua sa afecteze buzunarul consumatorilor romani. Incepand cu 1 aprilie 2017 prețul pe care furnizorii il platesc producatorilor interni de gaze naturale nu mai este stabilit de autoritați, ci de cererea și oferta de pe piața. Drept urmare, prețul…

- Si Boakai va fi in aceeasi situatie, cu specificatia ca acesta – oricum – avea nevoie de acte sa revina in Romania. „Desi nu-i lege, nu vrem sa avem discutii, va trebui sa renuntam la strainii din lot” – spun cei de la UTA. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica…

- Astfel, la finele anului trecut printr-un comunicat de presa Guvernul preciza ca, potrivit actului normativ „proiectele de manuale școlare sunt realizate de catre autori/coautori și se depun in forma de manuscris la Ministerul Educației Naționale (MEN), in vederea evaluarii calitații științifice.…