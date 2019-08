A fost prins posibilul autor al accidentului mortal de la Tătărani F.T. In cursul dimineții de sambata, 24 august, a fost identificat posibilul autor al accidentului de la Tatarani, in urma caruia un batran in varsta de 82 de ani și-a pierdut viața. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, autorul accidentului mortal ar fi un tanar in varsta de 24 de ani. „Acesta a fost dus la sediul poliției pentru a fi audiat, iar in urma administrarii probatoriului, oamenii legii au dispus masura reținerii lui pentru 24 de ore”, se menționeaza intr-un comunicat de presa al IPJ Prahova. Totodata, polițiștii prahoveni mai precizeaza faptul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- F.T. Ieri dimineața, politisti de la Investigații Criminale din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 4 Campina, impreuna cu luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale și avand suportul Direcției de Operațiuni din cadrul IGPR, au efectuat doua perchezitii domiciliare la o persoana banuita de camatarie,…

- F. T. Joi, timp de doua ore (intervalul 15 – 17), polițiști din cadrul Secției nr. 2 Ploiești au executat o acțiune care a vizat prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, dar și identificarea și sancționarea comercianților care nu respecta prevederile legale in domeniu.…

- F.T. Agentii din cadrul Sectiei nr. 3 Ploiesti au fost sesizati telefonic, la sfarsitul acestei saptamani, ca un minor incerca sa fure biciclete din apropierea unui bloc situat pe strada Cosminele, din municipiu. Politistii s-au deplasat imediat la locul indicat si l-au identificat pe un minor, in varsta…

- F. T. In contextul in care furturile din locuința reprezinta infracțiuni care au loc nu numai in Romania, dar și in alte state europene, ieri, a fost lansata, simultan, in 12 state europene – printre care și Romania – o inițiativa ce are drept scop conștientizarea cetațenilor cu privire la modalitatile…

- F.T. Ieri dimineata, mai multe echipaje de la SMURD si Politie au ajuns in localitatea Podenii Noi, pentru a acorda primul ajutor si, respectiv, asigurarea unui perimetru in care a avut loc un grav accident rutier. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova,…

- F.T. In noaptea de marți spre miercuri, polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Prahova au depistat trei minori, toți din Ploiești, care, dupa ce au furat un autoturism, au lovit cu acesta trei mașini parcate in zona Bariera București. Știrea inițiala, prezentata intr-un comunicat de presa…

- F.T. Nu de puține ori, “ și ea, și el, sunt la fel”. De multe ori, fatucile care cad pe spate la vederea cate unui Fat- Frumos din Lacrima, ajungand mai apoi sa se prostitueze, nu sunt chiar țarancuțe- țarancuțe, cu bujori in obrajori, ci știu ce hram poarta acești Casanova ai vremurilor noastre care…