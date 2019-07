A fost prins "perversul din Turda"! Mai multe femei l-au reclamat

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri dimineața, polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale – I.G.P.R. și cei de la I.P.J. Cluj au efectuat o percheziție, la domiciliul unui barbat, suspect de comiterea infracțiunii de omor asupra unei femei din Marea Britanie. Este vorba despre un barbat, de 27 de ani, cetațean…

- Declarații șocante ale criminalului din Faget, imediat dupa capturare. La scurt timp dupa ce a fost incatușat le-a povestit celor de la fața locului ca o icoana de argint l-ar fi scos afara din casa și i-ar fi dat putere sa sparga capul unei femei cu piciorul. Individul a stat ascuns intr-un pom, iar…

O gramada de șoferi au cazut azi dupa-amiaza in plasa polițiștilor rutieri din Turda, care s-au poziționat cu pistolul-radar, intr-un autoturism fara semne specifice, chiar pe banda de intrare spre...

- Un barbat din Turda, condamnat la inchisoare pentru talharie calificata de Judecatoria Aiud, a fost prins la Cluj de poliție, cu sprijinul luptatorilor SAS. Va sta patru ani dupa gratii. Potrivit IPJ Cluj, miercuri, in jurul orei 9.30, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj, cu sprijinul…

- Politistii de la Serviciului de Investigatii Criminale Cluj, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Cluj, au depistat si retinut miercuri, 5 iunie, in jurul orei 9,30, un barbat urmarit național. Cel in cauza, un barbat in varsta de 44 de ani, din Turda, a fost depistat…

Caz terifiant la Turda, in aceasta dupa-amiaza, descoperit in urma cu puțin timp! La sesizarea unui vecin de la etajul 4 al blocului situat pe Calea Victoriei nr. 124, pompierii au reușit sa forțeze...

La data de 25 mai a.c., in jurul orei 17:30, polițiștii Secției 4 Poliție Cluj-Napoca au depistat un barbat de 37 ani din Turda, județul Cluj, in timp ce conducea autovehiculul pe strada Primaverii,...

- Un tanar de 26 de ani este cercetat pentru furt calificat dupa ce a fost protagonistul unui incident petrecut pe o strada din Braila. Acesta a profitat de neatentia unei femei si i-a furat din mana o suma de bani.