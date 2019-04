A fost prins complicele polițistului din Arad arestat pentru contrabandă cu țigări Complicele agentului șef adjunct din cadrul Poliției Rutiere Arad, arestat preventiv in urma cu doua saptamani pentru contrabanda cu țigari dupa ce a condus o dubița in care se aflau aproximativ 220 de baxuri cu țigari netimbrate, a fost prins și reținut pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Poliția Arad, polițiștii […] Articolul A fost prins complicele polițistului din Arad arestat pentru contrabanda cu țigari a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

