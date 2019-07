Stiri pe aceeasi tema

- Politistii l au prins, in noaptea de miercuri spre joi, pe barbatul de 33 de ani care a ucis o persoana si a ranit alte cinci in orasul Faget si intr o localitate invecinata.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Timis au anuntat ca suspectul a fost depistat in localitatea Bichigi, invecinata…

- Tanarul din Timis care a ucis un barbat intr-un parc din Faget si a ranit mai multe persoane, a fost capturat, in trafic, joi dimineața. Se afla la volanul unei masini si nu a opus rezistenta cand a fost oprit. Va fi audiat de politisti, la Faget.

- Tânarul care a ucis un barbat și a ranit alte cinci, miercuri, în zona orașului Faget, a fost prins de catre polițiști joi dimineața într-o mașina, în apropiere de locuința sa, individul neopunând rezistența, potrivit Mediafax.Potrivit unor surse judiciare, Ionel…

- Politistii l-au prins, in noaptea de miercuri spre joi, pe barbatul de 33 de ani care a ucis o persoana si a ranit alte cinci in orasul Faget si intr-o localitate invecinata. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Timis au anuntat ca suspectul a fost depistat in localitatea Bichigi, invecinata…

- Caz grav intr-o localitate din județul Timiș. Oamenilor legii le revine dificila misiune de a da de urma unui barbat acuzat de crima. Atacatorul s-a napustit asupra unui cuplu, intr-un parc din Faget. Cei doi soți au fost injunghiați, barbatul in varsta de 56 de ani fiind, din pacate, ucis. Din primele…

- Un barbat din satul Bichigi, orasul Faget, judetul Timis, este cautat de politisti, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in parcul din Faget, si a ranit-o grav pe sotia acestuia. Suspectul a fugit cu o bicicleta, apoi a amenintat proprietarul unei masini si a fugit cu autoturismul. Potrivit…

- Criminalul din aceasta dimineața de la Faget a fost identificat, iar polițiștii din Timiș se afla pe urmele sale. Este vorba de un barbat in varsta de 33 de ani, care este cunoscut pentru comportamentul sau agresiv. Atacatorul, Florin Ionel Boldea, este din Faget. Va reamintim ca in aceasta dimineața…

- Un agent de poliție din Timiș a ajuns la spital, in stare grava, dupa ce a fost impușcat in gat, in timpul serviciului. Conform primelor informații, polițistul in varsta de 43 de ani facea parte din unul dintre filtrele organizate pentru depistarea unei mașini date in urmarire. Acesta ar fi fost impușcat…