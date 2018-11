Stiri pe aceeasi tema

- Supranumita "AKK", dar si "Merkel 2" sau "Merkel bis", Annegret Kramp-Karrenbauer, care este din februarie secretar general al partidului, se numara printre favoritii la succesiunea liderei germane Angela Merkel, care a renuntat la sfarsitul lui octombrie sa candideze pentru conducerea partidului, ce…

- Annegret Kramp-Karrenbauer, prezentata drept "succesoarea" Angelei Merkel, si-a oficializat miercuri, la Berlin, candidatura pentru presedintia Uniunii Crestin-Democrate (CDU), asumandu-si legatura cu cancelarul federal german, informeaza miercuri AFP. Supranumita "AKK", dar si "Merkel…

- Filiala CDU din Saar, land vestic aflat la granitele cu Franta si Luxemburg, a desemnat-o luni in unanimitate pe fostul premier al landului, Annegret Kramp-Karrenbauer, pentru a candida la functia suprema a crestin-democratilor la viitorul congres al formatiunii, ce va avea loc in decembrie la Hamburg.'Mai…

- Trei candidați au șansele cele mai mari s-o inlocuiasca incepand cu luna decembrie pe actualul cancelar german Angela Merkel in funcția de președinte al Uniunii Creștin-Democrate (CDU). Este vorba despre Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz și Jens Spahn. Deutsche Welle a incercat sa afle care…

- Secretarul general al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, a fost propusa in mod oficial de filiala Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a landului din care provine, Saar, pentru a-i lua locul cancelarului Angela Merkel la sefia formatiunii la nivel national, transmite dpa. Filiala…

- In varsta de 55 de ani, Annegret Kramp-Karrenbauer a condus ultimele coaliții de guvernare CDU-SPD și este o apropiata a Angelei Merkel. Un amanunt interesant, Merkel insași a fost secretar general inainte de a deveni președinte al partidului și cancelar, scrie digi24.ro. Annegret Kramp-Karrenbauer…

- Angela Merkel a confirmat ca nu va mai candida la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU), la alegerile care vor avea loc in luna decembrie De asemenea, cancelarul german a ținut sa precizeze ca actualul ei mandat la sefia guvernului de la Berlin este ultimul, transmite agentia Reuters. „In primul…

- Cancelarul german Angela Merkel a confirmat luni ca in decembrie nu va mai candida la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) si ca actualul mandat al ei la sefia guvernului de la Berlin este ultimul, transmite agentia Reuters. 'In primul rand, la urmatorul congres al partidului, in decembrie,…