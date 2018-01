Stiri pe aceeasi tema

- China a comandat achizitionarea a 184 de avioane Airbus A320 pentru 13 companii aeriene, care sa fie livrate in perioada 2019-2020, a anuntat miercuri presedintia franceza, in ultima zi a vizitei intreprinse de presedintele Emmanuel Macron in China, informeaza AFP. Aceasta comanda, care…

- Vizita medicala anuala a lui Donald Trump, prevazuta pentru sfarsitul acestei saptamani, nu include si un examen psihiatric, a anuntat Casa Alba luni, intr-un moment in care unii dintre criticii presedintelui american pun la indoiala in mod public sanatatea sa mintala si capacitatea de a-si exercita…

- Licitația privind selectarea companiei de construcție care se va ocupa de renovarea cladirii Președinției s-a incheiat cu succes. Anunțul a fost facut de catre ambasadorul Republicii Turcia in Republica Moldova, Hulusi Kilic, in cadrul intrevederii cu președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, transmite…

- Anul sportiv se incheie pentru disciplinele individuale, dar continua pentru sporturile de echipa. Și intr-un caz și in celalalt, finalul anului calendaristic este moment de evaluare a ceea ce au facut sportivii și antrenorii din ianuarie pana in decembrie, inclusiv, și de definire a unor proiecte de…

- Cristiano Ronaldo va finanța construirea unui spital de pediatrie in capitala statului Chile, Santiago, in colaborare cu omul de afaceri italian Alessandro Proto. Spitalul va fi construit in 2020, iar capitala din Chile este primul oraș dintr-o lista mai lunga, unde Cristiano și Alessandro Proto intenționeaza…

- Cel putin 5 oameni au murit si 15 sunt dati disparuti in urma unei alunecari de teren care a acoperit partial un sat din sudul statului Chile. Presedintele de la Santiago a decretat stare de catastrofa in zona afectata.

- Barometrul Opiniei Publice, lansat cu întârziere de Institutul pentru Politici Publice (IPP), prezinta date care avantajeaza partidele de opoziție și sunt în totala contradicție cu toate celelalte studii sociologice, inclusiv sondajul realizat de Institutului Republican Internațional…

- In timpul vizitei de la Timișoara din 1996, Regele Mihai și Regina Ana s-au fotografiat cu Dorel Sadesc, imbracat in calușar. Profesorul Dorel Sandesc, președintele societații a fost și secretar de stat in ministerul Sanatatii. Iata imaginile din timpul vizitei Regelui Mihai și a Reginei…

- Vizita din 1998 a familiei regale a Romaniei in Portul Constanta a impresionat prin simplitate si normalitate. Regele Mihai a fost in permanenta interesat de tot ceea ce insemna dezvoltarea portului, iar cand s-a urcat la bordul unei nave nu a ezitat sa treaca la carma. Regina Ana s-a intretinut in…

- In urma cu aproape zece ani, Majestatea Sa, Mihai I, a vizitat, alaturi de Regina Ana, Portul Constanta. Cu aceasta ocazie Regele Mihai a revazut locurile in care isi petrecea vacantele din timpul copilariei si le a povestit gazdelor despre momente petrecute pe mare, dupa cum informeaza Digi24.ro."Toti…

- In ultimele 60 de zile, aproape 5.000 de pasageri ai companiilor aeriene au fost afectați de intarzierea unui zbor sau anularea acestuia, aeroportul Henri Coanda și cel din Cluj-Napoca inregistrand cele mai multe probleme la zboruri...

- ”In '92 de Paște, cand Regele in sfarșit a putut intra prima data in țara lui, și s-a așezat la Hotelul Continental, unde a fost manifestația aceea minunata, am fost la o intalnire cu Regele in apartamentul unde locuia. A fost o lista de oameni cu care a dorit dansul sa se intalneasca. Am fost printre…

- Membrii Aliantei Nationale pentru Restaurarea Monarhiei – filiala Mehedinti si multi severineni care cred in valorile regalitatii se arata intristati dupa aflarea vestii mortii Regelui Mihai.

- Vineri, 1 decembrie 2017, ora 11.30, la Muzeul Municipal Calarasi, va avea loc prezentarea volumului „A venit timpul sa fim si eurosceptici”, autor prof. dr. Alexandru Ionescu. Prezentarea volumului va fi facuta de prof. Nicolae Țiripan – Directorul Arhivelor Naționale, Filiala Calarași. Organizatorii…

- Trei angajati militari ai Casei Albe ar fi avut contacte necorespunzatoare cu femei straine in timp ce il insoteau pe presedintele american Donald Trump in turneul de luna aceasta din Asia, a relatat marti cotidianul Washington Post, citat de Reuters si EFE, scrie agerpres.ro. Cei trei ofiteri…

- Un nou videoclip a surprins momentul in care un pilot a facut o aterizare incredibila cu avionul, in timp ce treul de aterizare a cedat in timpul zborului. In cele din urma avionul a aterizat pe burta.Avionul a avut o aterizare incredibil de lenta, dar constanta.

- O aeronava Airbus A319, care aparține American Airlines, a fost lovita de o pasare in timp ce se pregatea sa aterizeze pe aropotul din Miami, Florida, SUA. Astfel, botul avionului a fost distrus de coliziune.

- Suveranul Pontif a binecuvantat masina sport "Lamborghini Huracan" si a semnat pe capota, in prezenta conducatorilor constructorului de automobile veniti sa livreze modelul Vaticanului. Bolidul, care nu va strabate niciodata multimea in Piata Sfantul Petru, va fi incredintat casei de licitatii…

- Acesta a plasat o comanda istorica pentru 430 de aeronave din familia A320neo - o versiune imbunatatita a celui mai popular avion de clasa medie produs de Airbus, profitand de cererea in crestere pentru calatorii cu firmele aeriene low-cost. Bill Franke, in varsta de 80 de ani, a semnat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ajuns la DNA luni dimineata, pentru a fi audiat, el fiind asteptat in fața instituției de aproximativ 50 de susținatori, membri de partid, informeaza News.ro....

- Prima Doamna a SUA, Melania Trump, a avut parte de o primire neașteptat de rece din partea audienței, la un eveniment din Coreea de Sud. Melania Trump l-a insoțit pe soțul sau, președintele SUA Donald Trump, in vizita efectuata in Coreea de Sud. Acolo, Prima Doamna a luat parte la un eveniment separat…

- Avionul de tip C919, prima aeronava de pasageri dotata cu motoare cu reacție, conceputa și fabricata in China, a finalizat primul sau zbor pe distanțe lungi, vinerea aceasta. Este un moment crucial pentru producatorul sau, care a declarat ca se marcheaza astfel trecerea aeronavei in faza de certificare…

- Mike Tyson, fostul star al boxului american, a fost oprit de poliție pe aeroportul din Santiago de Chile și urmeaza sa fie expulzat catre țara sa de origine cu urmatorul zbor, informeaza agențiile Reuters și AFP, preluate de Agerpres. Conform autoritaților chiliene, Tyson nu s-a conformat legilor privind…

- Platforma Facebook Marketplace este acum disponibila si in Romania. Dezvoltata ca o alternativa a website-urilor specializate, platforma este deja functionala in 25 de tari din intreaga lume si se adreseaza utilizatorilor obisnuiti sau afacerilor mici. Peste 550 de milioane de oameni din intreaga lume…

- Vizita lui Donald Trump in Asia este un moment extrem de important in ecuatia relatiilor internationale. Presedintele Donald Trump a lasat in urma, la Washington, o serie de batalii politice care se concentreaza asupra comertului si securitatii, dar si asupra staff-ului sau de campanie prezumat a fi…

- Papa Francisc a acceptat sa fie membru de onoare al Academiei Romane. Invitația i-a fost adresata la o audiența privata pe care Suveranul Pontif a acordat-o astazi unei delegații oficiale de academicieni romani.

- Presedintele american Donald Trump a ajuns marti in Coreea de Sud, in cadrul turneului de 11 zile in Asia, iar pe agenda discutiilor cu liderul Moon Jae-In se vor afla acordurile comerciale si problema nord-coreeana.

- Pe 10 septembrie 2013, la Geneva, naționala de fotbal a Spaniei joaca un” amical” contra Chile. Santiago ”Santi” Cazorla sufera o lovitura la glezna piciorului drept, cu fisurarea osului. Este momentul declanșarii dramei prin care dublul campion european trece de atunci. De mai bine de patru ani ”Santi”…

- Chile este dispus sa acorde azil politic deputatului Freddy Guevara, unul din liderii opoziției venezuelene, refugiat de sambata in ambasada chiliana din Caracas, a anunțat luni ministrul Afacerilor Externe, Heraldo Munoz, citat de AFP. Guevara "a simțit ca un risc afecta securitatea…

- Cand vine vorba de luat masa in avion, rareori se intampla sa putem corela termenii „mancare in avion” cu „mancare delicioasa”, iar sentimentul general de retincența a fost amplificat de bucatarul Gordon Ramsay, care a declarat ca el prefera sa nu manance nimic atunci cand calatorește cu avionul. Celebrul…

- Mai multe alerte cu bomba s-au înregistrat luni în Japonia, un fapt foarte rar în arhipelag, în timp ce președintele american Donald Trump se afla în vizita oficiala în aceasta țara, relateaza AFP. În prefectura Shiga (vest), o companie de feribot…

- Carter Page a negat in repetate randuri ca s-a intalnit cu membri ai Guvernului rus in timpul calatoriei sale la Moscova in 2016, subliniind ca a discutat cu "intelectuali". Insa, New York Times noteaza ca Page a trimis un mail cel putin unui consilier de campanie al lui Donald Trump cu observatii despre…

- Președintele SUA, Donald Trump, care a plecat vineri intr-un turneu asiatic in cadrul caruia va ajunge și in China, va putea sa foloseasca in aceasta țara Twitter, deși acolo accesul la rețeaua de socializare este blocat, a asigurat un oficial chinez citat de agenția EFE. 'Nu trebuie sa…

- Crucea Rosie olandeza a prezentat miercuri „scuzele sale profunde” pentru ca nu a facut suficient pentru a ajuta victimele evreiesti persecutate de nazisti in cursul celui de-al Doilea Razboi Mondial, dupa publicarea unui raport care o critica sever pentru inactiunea ei, relateaza AFP, citata de Agerpres.…

- Poliția sud-coreeana va limita manifestațiile de langa palatul prezidențial in timpul primei vizite intreprinse la Seul de catre Donald Trump in calitate de președinte american, pentru a reduce astfel expunerea acestuia la eventuali opozanți, a anunțat joi agenția Yonhap, informeaza AFP. …

- Am citit zilele trecute una dintre cele mai neinspirate declarații ale primarului Mihai Chirica. Și cand spun neinspirate, nu ma refer la forma, caci oamenii nu l-au votat pentru ca ar fi vreun mare comunicator, ci la fond, pentru ca in esența pe un primar trebuie sa il caracterizeze faptele. Plecand…

- Clasamentul celor mai puternice pasapoarte din lume este in acest an surprinzator, pentru prima data in istorie fiind aleasa pe primul loc in top o tara asiatica: Republica Singapore. Potrivit indexului global al pasapoartelor, Global Passport Index, care evalueaza gradul de libertate al cetatenilor…

- O fotografie cu secretarul de stat american Rex Tillerson in Afganistan pare sa fi fost modificata pentru a sugera ca el s-a aflat la Kabul, si nu la o baza aeriana americana aflata la mai multi kilometri distanta, relateaza BBC News, potrivit agerpres.ro . Imaginile il arata la o intalnire…

- Organizatorii sustin ca este un numar record de pelerini la Iasi la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, dupa ce in anii anteriori afluxul de credinciosi a fost mult mai redus. Pana duminica dupa-amiaza au trecut pe la racla aproximativ 225.000 de oameni, in timp ce alti 25.000 de pelerini…