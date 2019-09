A fost potop. Inundatii, in aceasta noapte, in judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Marti 13 a fost o noapte cu mult ghinion pentru patronul clubului Bamboo din Mamaia, locatie care a fost cuprinsa de flacari la scurt timp dupa miezul noptii. Flacarile s au extins rapid, cladirea arzand in totalitate.Anamaria Stoica, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea Constanta spune ca s a intervenit…

- Ploaia din ultimele ore a facut ravagii in tot judetul Brasov. O curte din Codlea este inundata in acest moment. Intervine S.V.S.U Codlea. Alte gospodarii situate pe strazile Carierei si Mica din Brasov sunt inundate. Pompierii intervin pentru scoaterea apei. De asemenea, alte trei curti de pe strada…

- Zeci de localitați din mai multe județe ale țarii au fost afectate luni seara de inundații, dupa ce acestea au intrat sub cod portocaliu de furtuna și cod galben de inundații. Oamenii au surprins și publicat pe rețelele de socializare imagini cu natura dezlanțuita in județul Sibiu, in județul Brașov,…

- Potrivit unui comunicat de presa emis de Instituția Prefectului- județul Dambovița ,Centrul Local de Combatere a Bolilor din județul Dambovița,ni se comunica confirmarea apariției virusului de pesta porcina africana in județul Dambovița, in patru gospodarii dupa cum urmeaza: Orașul Racari, localitatea…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) atentioneaza ca luni este posibil sa fie inregistrate inundatii in judetul Alba, pana la ora 24.00. COD GALBEN: Luni, 15 iulie, pana la ora 24.00. “Ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce…

- In urma ploilor inregistrate in comuna Jidvei, SVSU Jidvei a intervenit cu 2 motopompe și 10 voluntari in cooperare cu Garda de Intervenție Blaj cu 1autospeciala de stingere cu apa și spuma și o motopompa remorcabila, pentru evacuarea apei din subsolurile a 5 gospodarii și curtea salii de sport, a transmis…

- Un accident rutier grav a avut loc, in aceasta noapte, la numai o jumatate de ora dupa miezul noptii, in municipiul Constanta, pe strada Mihai Viteazu.Apelantul a anuntat, la ISU Dobrogea Constanta, ca este vorba despre un accident in care o masina este rasturnata si in urma caruia a rezultat o victima…

- O locomotiva a deraiat, in jurul orei 01.00, in municipiul Constanta, pe strada Intrarea Sirenei, in dreptul imobilului cu numarul 10, pe podul de la LIDL, care traverseaza bulevardul IC Bratianu.Anca Chirita, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea Constanta, spune ca "este deraiata partea din spate a…