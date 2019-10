Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar agent a decis sa-si dea demisia din Politie dupa doar 20 de zile de munca. Gestul sau este justificat de dezastrul gasit in sistem, implicit la postul de politie la care a fost repartizat, dupa ce a „umblat cinci zile pe la inspectorat“. Redam mesajul fostului politist: ”Am fost politist 20…

- Cea de-a V-a editie a Crosului Sucevei, competitie sportiva programata sa aiba loc duminica, 6 octombrie, a fost amanata temporar, din cauza vremii ploioase."Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, organizatorii au decis amanarea Crosului Sucevei pentru data de 13 octombrie!", a ...

- Peste 350 de gospodarii din trei localitați din județul Harghita au ramas, joi seara, fara curent electric, din cauza condițiilor meteo. Județul a fost sub avertizare Cod galben de vant puternic, anunța MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților ISU Harghita, din cauza condițiilor meteo au ramas nealimentate…

- "Viorica Dancila trebuie sa isi asume responsabilitatea pentru aceasta nominalizare si sa isi dea demisia de urgenta'', scrie USR, pe Facebook, dupa ce Rovana Plumb a fost refuzata de comisia juridica a Parlamentului european din cauza problemelor de integritate. "PSD a vrut sa exporte coruptia in Europa…

- Barca cu panze cu zero emisii de carbon care o transporta pe Greta Thunberg, adolescenta suedeza care militeaza pentru protectia mediului si combatarea incalzirii globale si care era asteptata marti in orasul New York, urmeaza sa ajunga miercuri sau joi in Statele Unite din cauza conditiilor meteorologice,…

- ''Se cuvine sa incercam si sa formam un guvern, daca este posibil'', a declarat miercuri Renzi pentru postul de televiziune francez France 2. El a adaugat ca este important sa se renunte la atacurile personale la adresa lui facute de unii membri ai M5S. Politicieni din M5S si din Partidul…

- Ziarul Unirea Video| Protest la sediul MAI din cauza CRIMELOR de la Caracal. S-a scandat: ”Poliția ucide” și ”demisia” Protest la sediul MAI din cauza CRIMELOR de la Caracal. S-a scandat: ”Poliția ucide” și ”demisia” Peste o suta de persoane s-au adunat in fața Ministerului Afacerilor Interne (MAI)…