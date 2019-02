Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii care cerceteaza cazul accidentului din Germania, in care a fost implicat artistul sarb Saban Saulic, au suspciuni ca acesta ar fi fost asasinat ... The post 17 februarie, zi fatidica! Saban Saulic, cantarețul iubit in tot Banatul, ar fi fost asasinat. Video appeared first on Renasterea banateana…

- Politistii din Targoviste au deschis o ancheta dupa ce o fata in varsta de 13 ani, institutionalizata intr-un centru de asistenta, a ramas insarcinata si apoi a nascut.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dambovita, politistii din cadrul Politiei Municipiului Targoviste…

- Un sofer care s a urcat la volanul autoturismului dupa ce a consumat bauturi alcoolice a provocat un teribil accident rutier la Sibiu. Conform Antena3.ro, soferul care a produs accidentul are 34 de ani avea o alcoolemie de 0,93 mg l alcool pur in aerul expirat cand a intrat cu masina intr un autoturism…

- Adrienne Koleszar, considerata cea mai frumoasa polițista din Germania, le-a transmis celor 700.000 de fani care o urmaresc pe rețeaua Instragram ca este singura, dupa ce a pus capat unei relații amoroase de 10 ani.

- O tanara de 18 ani din satul Laschia, comuna Copalnic Manastur din Maramures, a fost gasita fara suflare in casa azi, 13 ianuarie. Medicii sositi la fata locului au incercat sa-i acorde primul ajutor, insa nu au mai putut sa faca nimic pentru ea. Politistii au deschis o ancheta.

- Ioan Campeanu, romanul de 44 de ani, din Marea Britanie, care si-a ucis iubita cu o foarfeca, a fost condamnat la 26 de ani de inchisoare. Andra Hilitanu, 28 de ani, era insarcinata cand a fost omorata. Andra Hilitanu, tanara mamica din Londra insarcinata in 7 luni, a fost ucisa cu sange rece…

- Barbatul din Bistrița, care s-a aruncat de la etajul patru, incercand sa se sinucida, a improvizat o instalație exploziva pentru a arunca in aer apartamentul in momentul in care ar fi intrat fiica sau concubina sa. Surse din ancheta au declarat ca acesta lucra in Armata, iar iubita sa, in Poliție,…

- Un roman este judecat in Marea Britanie pentru uciderea iubitei sale insarcinate, iar judecatorii au aflat ca acesta obișnuia sa consume cocaina și ar fi spus ca a comis crima pentru ca nu mai voia copii, scrie Daily Mail. Ioan Campeanu, in varsta de 44 de ani, este judecat pentru uciderea Andrei Hilitanu,…