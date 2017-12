Stiri pe aceeasi tema

- Telegondola a fost oprita, joi dimineata, in Masivul Postavaru, din cauza vantului care sufla in rafale, in schimb functioneaza telecabina Kanzel si Capra Neagra, telescaunul Ruia si Lupului si teleschiul Bradul si Stadion, a informat Primaria Brasov. Conform municipalitatii, se schiaza…

- Barbatul care apare in imagini este cautat de politisti, fiind banuit ca ar fi atacat violent un tanar in strada, deposedandu-l de bani in suma de 1.200 de lei, telefonul mobil si bijuterii din argint.

- O masina de politie si un taxi au fost implicate intr un accident, pe strada Berzei din Capitala. Doi politisti au ajuns la spital pentru ingrijiri suplimentare, relateaza Digi 24.Cauza probabila a accidentului este neacordarea de prioritate. Mai exact, soferul de taxi nu ar fi acordat prioritate masinii…

- La data de 11 decembrie a.c., ora 21.25, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați de catre un conducator auto cu privire la faptul ca autoturismul condus de acesta pe DN2 E 85, pe raza municipiului Focșani, a fost colizionat de un autoturism, al carui conducator auto a plecat de la locul producerii…

- Asfaltul de pe strada Burebista din Capitala s-ar fi surpat din cauza lipsei canalizarii pluviale. Explicatia a fost oferita de directorul intreprinderii Termoelectrica, Veaceslav Eni, care da asigurari ca problema va fi remediata zilele urmatoare cand vremea va fi mai calda și

- Ecaterina Bursuc avea 44 de ani si era din din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava. Tanara locuia si muncea de mai mult timp in Carmagnola, in Italia. Femeia a facut un accident vascular cerebral, in timp ce era pe strada, si a intrat disperata intr-un bar sa ceara ajutor.

- Circulația rutiera este oprita duminica pe DN7, in zona zona localitații Draganu, județul Argeș, din cauza unui accident rutier, in care au fost implicate o duba și un tir, o persoana fiind incarcerata, a anunțat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Potrivit sursei…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp pe o strada din Galati. Pe retelele de socializare a aparut informatia conform careia masina avea o viteza de peste 180 de kilometri/ora. Masina in care se aflau…

- Pentru unii, minivacanța prilejuita de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei inseamna distracție și timp liber. Pentru alții – dimpotriva... Peste 500 de polițiști bistrițeni vor fi in strada și pe teren, in aceste zile. Nu pentru a protesta, ci pentru siguranța dumneavoastra.

- Cristian Tudor Popescu e de parere ca viitorul suna rau pentru Romania și ca țara noastra se afla acum intr-o situație asemanatoare cu cea din decembrie 1989. Jurnalistul avertizeaza ca, in 2018, guvernarea PSD-ALDE va ajunge la "coliziunea cu marea masa, in strada”."Oricum se va ajunge la…

- Accident grav, duminica dimineata, pe strada Spiru Haret, langa Scoala nr. 15. Trei masini au fost implicate in evenimentul rutier in urma caruia o persoana a ramas incarcerata. Cauza accidentului este neacordarea de prioritate.

- Medicii legiști au incheiat autopsia in cazul morții Stelei Popescu, aceștia au ajuns la concluzia ca actrița a murit in urma unui atac cerebral vascular, pe care l-ar fi suferit in urma cu trei zile.

- Angajatii Enel sunt suparati foc pe compania italiana. Ei au iesit in strada la Timisoara, pentru a protesta din cauza salariilor mici in raport cu munca prestata, dar si din cauza cresterii normelor de lucru, in conditiile scaderii drastice a personalului.

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au identificat și reținut pentru 24 de ore un tanar banuit de comiterea unei talharii. Ulterior, cel in cauza a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. La data de 19 noiembrie, in urma investigațiilor efectuate de catre polițiștii de investigații…

- Circulatia rutiera este oprita sambata pe DN56A Drobeta Turnu Severin - Calafat, in zona localitatii Rogova, judetul Mehedinti, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua au...

- O femeie de 39 ani din Bumbesti Ciocadia, agresata de soț, a fost internata, impreuna cu cei 6 copii minori ai sai, in Centrul pentru victimele violenței in familie din Tg-Jiu. Sotul acesteia a fost retinut pentru 24 de ore de catre politisti si i s-a intocmit dosar penal pentru violența in familie…

- Intersectia de la City Park Mall, dintre strada Soveja si bulevardul Alexandru Lapusneanu, este blocata astazi pe drumul de mers spre Piata Tomis III, din cauza unor lucrari de asfaltare.Politistii redirijeaza circulatia pe strada Suceava. ...

- Gemma a aparut la TV in cadrul reality-showului ”The Jeremy Kyle Show” si apoi s-a trezit hartuita pe internet din cauza dintilor sai. Femeia a investit peste 11.000 de euro intr-o noua dantura, iar transformarea este una radicala.

- Mai multe perchezitii au fost facute vineri, de reprezentantii Directiei Generale Anticoruptie (DGA), la birouri ale unor agenti de politie rutiera si la autospeciale utilizate de ei, acestia fiind suspectati de comiterea mai multor infractiuni, printre care luare de mita si abuz in serviciu, fapte…

- Potrivit unui comunicat al DGA, in data de 10 noiembrie, ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Teleorman si Structura Centrala, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Teleorman au pus in…

- La aproape o luna de cand o femeie a murit dupa ce apartamentul i-a fost cuprins de flacari, un alt incendiu a facut inca o victima. De aceasta data un apartament dintr-un bloc de pe strada Fagarasului din Resita a fost cuprins de flacari. ”In momentul in care echipajele au ajuns la locul evenimentului,…

- La data de 5 noiembrie a.c., polițiști din cadrul IPJ Gorj au depistat mai multe persoane in timp ce conduceau autovehicule sub influența alcoolului, fiind intocmite dosare de cercetare penala, dupa cum urmeaza: Polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publica Targu-Jiu au depistat in trafic…

- Barbatul suspectat ca a condus ieri dupa amiaza un autoturism BMW pe strada Soveja din Constanta si a accidentat grav un barbat care a traversat strada prin loc nepermis a fost identificat de politisti. Suspectul a fost adus la audieri si urmeaza a fi luate masurile ce se impun. Reamintim ca ieri un…

- Traficul rutier pe DN 25 Galati-Tecuci este restrictionat in dreptul satului Traian, iar traficul feroviar din zona a fost oprit, din motive de siguranta, din cauza unei cisterne GPL care are scurgeri de gaze. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Galati, locotenent colonel Eugen Chirita, in zona exista…

- Desi acum o saptamana 250 de sindicalisti de la uzina Dacia au iesit in fata prefecturii Arges, acum li s-au mai alaturat la protest alte cateva mii de muncitori. Manifestatia programata marti, 7 noiembrie, va avea loc in fata Centrului Cultural al orasului Mioveni. Toti angajatii vor iesi in strada,…

- Comunicat. Compania de Apa Arad anunța ca vineri, 3 noiembrie, pe strada Vasile Goldiș din municipiu se vor efectua lucrari de reparații la rețeaua de canalizare pluviala. Pentru remedierea avariei...

- Actorul Serghei Kudreavțev, cunoscut prin serialele „Secția omucideri” («Убойная сила») „Razboaie intre sticleți” («Ментовские войны») a decedat la Sankt-Petersburg in virsta de 56 ani, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Acest lucru a fost comunicat de catre portalul „Регион Online” miercuri,…

- Cei de la Cabana Balea Lac au confirmat ca telecabina nu funcționeaza luni la pranz, fiind foarte puțin probabil, potrivit lor, sa se poata efectua transport pe cablu, scrie Agerpres. Meteorologii sibieni spun ca vantul sufla cu 70 de kilometri pe ora la Balea Lac, unde zapada masoara 35 de…

- Turiștii nu mai pot urca, luni, la cabanele situate la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, in Munții Fagaraș, dupa ce telecabina a fost oprita din cauza vantului prea puternic și șoseaua Transfagarașan a fost inchisa de sambata. Cei de la Cabana Bâlea Lac au confirmat ca…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit sambata, 28 octombrie 2017, pe strada Petre Ispirescu din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in bucataria unei case de locuit, proprietatea lui F.V. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale complexe de intervenție și o ambulanța…

- La data de 28 octombrie a.c., polițiști rutieri din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au identificat in trafic un barbat, de 42 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autovehicul pe raza localitații, avand o concentrație de 0,97 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza…

- Circulatia feroviara este oprita complet la aceasta ora, intre Brasov si Predeal. Cauza este un copac care a cazut peste linia de contact. Echipele de intervenție lucreaza la degajarea liniilor de cale ferata. Revenim cu amanunte! The post Circulatie feroviara oprita intre Brasov si Predeal appeared…

- Gara din Strasbourg a fost evacuata si circulatia trenurilor a fost intrerupta, duminica, pentru doua ore, din cauza unei alerte cu bomba, relateaza presa franceza, potrivit news.ro.Evacuarea a avut loc la ora locala 16.00, dupa ce s-a semnalat prezenta unui pachet suspect. Dupa doua…

- Doi agenți de la Biroul Poliției Rutiere din Drobeta Turnu Severin au fost loviți azi-noapte cu pumnul de un individ, dupa ce au oprit un autoturism la control. Incidentul s-a petrecut in noaptea de 26 spre 27 octombrie a.c., pe strada Orly din municipiul Drobeta Turnu Severin. Cei doi agenți de poliție…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un pieton, circulatia pe DN10 Brasov – Buzau este momentan oprita pe ambele sensuri la km 140, intre Prejmer si Parcul Industrial Prejmer, in judetul…

- Garda de intervenție Blaj a intervenit sambata, 21 octombrie 2017, pe strada Cimpului din localitatea Craciunelu de Jos, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata, ce se manifesta pe o suprafața de aproximativ 1 ha, de teren. Pompierii militari au acționat cu o autospeciala de stins incendii,…

- O mașina a luat foc in trafic, pe o strada din Galați in acest weekend. Masina a ars in totalitate. Pagubele se ridica la 20.000 de lei. Șoferul s-a salvat in ultima clipa Pompierii au intervenit de urgenta pentru a stinge flacarile care s-au manifestat extrem de violent. Cauza incendiului se pare ca…

- Un polițist a fost lovit de mai mulți țigani, care venisera in ajutorul unui „conațional” pe cale sa fie arestat. S-a intamplat joi seara, la Timișoara, dupa ce agenții au vrut sa opreasca in trafic o mașina in care se afla un cetațean de etnie roma banuit de mai multe furturi.

- Astazi, de Hramul Chișinaului, pe strada pietonala a aparut doua sculpturi a doi îndragostiți, semn ca strada pietonala ar fi locul de întâlnire al îndragostiților. Opera aparține sculptorului Pavel Obreja.

- Un monument al indragostiților a aparut in aceasta noapte pe strada pietonala Eugen Doga din Chișinau. Monumentul compus din doua piese, el și ea, parca ar vrea sa spuna ca strada pietonala e locul intalnirilor pentru indragostiți. El o așteapta sub un felinar cu un buchet de flori, uitandu-se la ora,…

- Traficul este ingreunat pe DN1 intre Unirea și Aiud este ingreunat din cauza lucrarilor la sensul giratoriu din zona localitații Decea. Potrivit IPJ Alba, vineri la ora 18.40, circulația se desfașura alternativ, pe o singura banda, iar la fața locului un echipaj al poliției rutiere dirijeaza circulația. …

- Cel în cauza, un barbat, de 35 de ani, din Chiuiești, a fost depistat conducând pe DN1 C, pe raza comunei Cașeiu. „Întrucât barbatul emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de peste 1,30 mg/l alcool pur în…

- Pentru remedierea unei avarii survenita astazi, 13 octombrie 2017, la conducta de alimentare cu apa de pe strada M. Kogalniceanu, din municipiul Constanta, se impune restrictionarea traficului auto in intervalul orar12,15 14,30, pe portiunea delimitata de strada Cuza Voda si b dul Ferdinand.Pentru efectuarea…

- Incendiu violent noaptea trecuta la Drobeta Turnu Severin. Pompierii au evacuat 40 de persoane dintr-un bloc unde izbucnise focul intr-o garsoniera. Detașamentul de Pompieri Drobeta a intervenit in noaptea de 10 spre 11 octombrie pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o garsoniera de pe strada Veterani…

- Circulatia rutiera pe Drumul National 7 C – Transfagarasan este intrerupta, luni, pentru toate categoriile de autovehicule intre Balea Lac si Balea Cascada ca urmare a vizibilitatii reduse provocate de viscol si de ceata, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). De…

- Un echipaj din cadrul Politiei municipiului Radauti a oprit pentru control joi, pe str. Piata Unirii din localitate, autoturismul condus de un localnic de 21 de ani și in care se aflau ca pasageri un tanar de 20 de ani din aceeași localitate și trei tineri din municipiul Suceava.In urma controlului…

- O “fantana arteziana” a izvorat, in aceasta dupa-amiaza, pe o strada din Negrești. Cauza nu o reprezinta o țeava sparta, așa cum probabil va așteptați, ci o eroare a celor care au proiectat canalizarea. Atunci cand la stația de epurare a orașului se spala filtrele de mal și se folosește o canitate mai…

- Foștii președinți americani Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton au dat joi startul turneului de golf "Cupa Președinților" din New Jersey, prima data cand trei foști președinți participa la turneul bienal, relateaza CNN, citat de agerpres.ro.