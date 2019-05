Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Ciobanu a murit, luni, dupa un accident rutier petrecut in Sacele, judetul Constanta. INCREDIBIL. Ce a aparut pe pagina de Facebook a lui Razvan Ciobanu la doua zile dupa ce A MURIT "Acest martor a spus ca Razvan nu era singur. Alaturi de el ar fi fost alte doua masini, care…

- Trupul neinsufletit al lui Razvan Ciobanu va fi ridicat azi de la morga de rude. Intre timp, medicii legisti urmeaza sa stabileasca din ce cauze a murit creatorul de moda. Razvan Ciobanu si-a pierdut viata intr-un accident teribil petrecut in judetul Constanta. Autoturismul de lux pe care il conducea…

- Astazi, la o zi dupa moartea lui Razvan Ciobanu, parintii designerului au ajuns la Morga Cimitirului Central din Constanta. Paparazzii Spynews au surprins ce s-a intamplat in ultimele clipe la IML!

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit in aceasta dimineata, intr-un accident produs in judetul Constanta. Designerul de 43 de ani se intorcea din Mamaia, de la o petrecere, cand a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina in mai multi copaci.

- Apar primele ipoteze in cazul morții creatorului de moda Razvan Ciobanu. Acesta s-a stins din viața in aceasta dimineața... The post Ipoteza socanta a anchetatorilor, in cazul morții lui Razvan Ciobanu. La fața locului nu au fost gasite urme de franare appeared first on Renasterea banateana .

- Se contureaza iposteze in jurul morții șocante a lui Razvan Ciobanu! Trupul neinsuflețit al celebrului designer a fost gasit langa mașina, dupa accidentul rutier petrecut in localitatea Sacele, județul Constanța.