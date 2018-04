Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din SUA și-a impușcat vecinul in cap de cinci ori. Michael Kourosh Sadeghi, de 32 de ani, a recurs la acest gest fiindca credea ca vecinul sau iși maltrata cainele. Polițiștii au ajuns la fața locului și l-au arestat. ”Stateam amandoi in curte. Mike a scos arma…

- In dragoste nu se ține cont de reguli și… la fel se intampla și in cazul unei razbunari. Cel mai recent exemplu este al unei romance care l-a pedepsit crunt pe fostul partener, dupa ce a aflat ca a inșelat-o. Aceasta a luat un spay, folosit de obicei de artiștii care fac graffiti, și a […] The post…

- Despre bautura cu aroma fina, care ne trezeste simturile in zori de zi se poate spune ca este una dintre putinele licori care a cucerit tot mapamodul. Desi pentru multi dintre noi bautul cafelei face parte...

- Montate de administratia Robu pe Podul Michelangelo pentru a infrumuseta zona, ghivecele cu flori par sa deranjeze o multime de trecatori. In ultimii ani, zeci de persoane au fost amendate de Politia Locala pentru ca au aruncat ghivecele in Bega sau le-au spart. Pe lista se afla si multi cetateni straini,…

- Caz șicant in Africa de Sud. O copila a avut parte de un sfarșit ingrozitor, dupa ce a cazut in toaleta din curtea școlii la care studia și s-a inecat. Inițial, s-a crezut ca fetița de cinci ani ar fi fost rapita, dupa ce dascalii au sesizat dispariția ei și a fost trimisa o patrula a poliției…

- Ionuț Andrei Hedeșiu, tanarul de 23 de ani care și-a ucis bunica intr-un mod crunt, aruncand-o de la etajul 10 al imobilului in care locuia va fi internat la Psihiatrie pentru a se stabili daca avea discernamant in momentul comiterii faptei. Acesta este urmarit pentru savarsirea infractiunii de omor.

- Judecatorii din Suceava au decis ca sentinta finala a Gabrielei Boghian sa fie jumatate din pedeapsa de 16 ani primita initial. "Admite apelul declarat de inculpata Boghian Gabriela impotriva sentintei penale nr. 1/09.01.2018 a Tribunalului Botosani. Desfiinteaza in parte sentinta apelata…

- Un vasluian declarat mort de judecatori, desi e viu, a pierdut procesul prin intermediul caruia incerca sa isi recupereze identitatea. Omul a fost mult timp plecat la munca in strainatate si nu a tinut legatura cu familia. Constantin Reliu, in varsta de 63 de ani, a pierdut procesul prin care incerca…

- Autoritatile de la Ottawa au dorit luni sa onoreze prezenta cuplului regal al Belgiei, care a inceput o vizita oficiala in Canada, prind arborarea drapelului belgian in gradina resedintei...

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Urziceni au reținut pe sensul de ieșire din țara un barbat care era cautat de catre autoritațile din Romania, fiind principalul suspect intr-un caz de omor, comis in urma cu cateva ore. In data de 5 martie a.c., in jurul orei 06.00, in PTF Urziceni, s-a prezentat…

- Grupul de 29 de excursionisti care a avut parte sambata de o experienta trista in Rezervatia Cheile Tisitei a fost insotit in permanenta de patru salvatori de la Serviciul Salvamont Vrancea.

- Sinucidere misterioasa in Capitala. O tanara de 19 ani a murit dupa ce a cazut in gol de la balconul garsonierei in care locuia cu un militar. Fata originara din Republica Moldova era logodnica subofiterului, cu 20 de ani mai in varsta decat ea.

- Momente de coșmar pentru familia imperiala germana. Printul Carlos Patrick Godehard de Hohenzollern, in varsta de 39 de ani, s-a sinucis. Prințul s-a aruncat in gol de la etajul 21 al Hotelului Intercontinental din Frankfurt, potrivit DailyMail, citat de antena3.ro. Carlos abia fusese eliberat, pentru…

- Beyonce și-a recapatat formele rubensiene dupa ce a dat naștere unei perechi de gemeni la mijlocul anului 2017. Diva arata minunat și poarta ținute tot mai provocatoare, care-i pun in evidența picioarele și abdomenul foarte tonifiate, scrie realitatea.net.

- Carmen Minune este o tanara foarte frumoasa care adora sa se distreze. Recent, fata celebrului manelist a mers intr-un club, unde a fost fotografiata in ipostaze deloc firești alaturi de o prietena. Bruneta a facut un gest care i-a șocat pe toți cei prezenți. Fara sa stea pe ganduri, Carmen Minune a…

- Diferenta de varsta dintre doi soti le-a ridicat suspiciuni vecinilor, care au sustinut ca barbatul, mai mare cu 29 de ani decat sotia sa, ar fi pedofil. Cei doi spun ca totul a inceput in momentul in care s-au mutat impreuna, pe atunci femeia avea 18 ani, iar el 47. Pentru a scapa…

- O femeie din India a aflat ca soțul sau a avut o aventura cu altcineva. Fiind foarte afectata de aceasta descoperire, femeia a recurs la un gest de neinchipuit. I-a taiat organele genitale barbatului și le-a aruncat in toaleta. Soțul acesteia a ajuns in stare grava la spital. …

- Omul a contestat amenda in instanta, iar la proces s-a dovedit ca serviciul de inmatriculari i-a atribuit gresit numarul de la vehicul. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a cerut respingerea plangerii contraventionale si a atacat sentinta, insa fara rezultat.

- Amanunte nestiute din viata Stelei Popescu ies la iveala acum, la doua luni de la moartea regretatei actrite! Sambata, la un nou parastas organizat de primul sot al Stelei, Dan Puican (83 de ani), la restaurantul chinezesc din buricul Capitalei, unde s-a facut pomana, invitatii au depanat amintiri,…

- Ion Jianu și-a primit, astazi, condamnarea de 30 de ani de inchisoare. In 2017, barbatul de 53 de ani, din municipiul Motru, și-a ucis iubita de 34 de ani. Oribila fapta a fost comisa pe 31 iulie, din cauza geloziei. Jianu i-a taiat urechea concubinei sale și a aruncat-o in toaleta, femeia murind…

- Situatie revoltatoare intr-un magazin din Constanta. Un fost director de la Protectia Consumatorilor a gasit viermi intr-o ciocolata bio, abia cumparata. Culmea este ca dupa ce a sesizat conducerea hipermarketului, omul a sesizat si OPC-ul. Inspectorii insa nu au aplicat nicio amenda pentru ca lotul…

- Incredibil, dar adevarat! Presedintele rus Vladimir Putin a marturisit joi ca nu detine un smartphone, dupa ce anul trecut s-a descris drept o "persoana obisnuita" care aproape ca nu utilizeaza internetul si care nu are conturi pe retelele sociale.

- Cazul unei copile de 11 ani din Spania, care a nascut, a șocat pe toata lumea. Mai grav este ca tatal copilului are 14 ani și este fratele ei. Fetița a ajuns la spital cu dureri foarte mari de stomac, iar medicii i-au spus ca, de fapt, nu sufera de nicio afecțiune, ci este insarcinata. …

- O femeie insarcinata, care mai avea doar puțin pana urma sa-și nasca copilul, și-a pierdut viața dupa ce a fost mușcata de un șarpe uriaș chiar in curtea casei sale. Femeia avea doar 27 de ani și era din Australia. Medicii au fost imediat la fața locului pentru a o salva, insa nu au…

- Imagini scandaloase suprinse intr-un avion plin cu romani, intr-o cursa spre Italia. Inregistrarea a fost postata pe Facebook in urma cu putin timp si surprinde momentul in care o femeie de etnie roma injura o insotitoare de zbor. A

- Rusia isi recruteaza soldatii de pe bancile scolii: YunArmia, o organizatie paramilitara creata acum un an, are in randurile sale chiar si copii de 10 ani, scriu jurnalistii de la Dailymail.Adolescentii sunt invatati sa traga cu armele si fac cursuri de parasutism.

- De la 1 ianuarie, piata de energie electrica este 100% liberalizata pentru consumatorii casnici. Oamenii care aleg sa schimbe contractul sau/si furnizorul castiga la facturi, dar avantajul este limitat de o realitate simpla: majoritatea componentelor facturii de energie electrica sunt reglementate…

- Taximetriștii și patronii firmelor de taxi au facut un scandal monstru in sediul Primariei Capitalei. Acestia s-au certat la dezbaterea noului regulament privind activitatea pe care o desfasoara in Bucuresti.

- Avea o metoda pe cat de simpla, pe atat de eficace. Se prezenta drept transportator si se angaja sa livreze marfa la preturi extrem de avantajoase. Numai ca, odata ce-si incarca TIR-ul inchiriat, disparea fara urma, cu tot cu bunuri. Cum au reusit politistii din Ilfov sa puna capat acestui…

- O masina a fost avariata in parcare de un brad de Craciun aruncat de la etaj. In urma incidentului autoturismul, marca Audi s a ales cu barbrizul spart. Imaginile au fost facute publice pe Facebook de o tanara indignata de incident. "Voiam sa va arat in ce tara traim. Traim in tara in care unii oameni…

- Un tânar de 19 ani din Rusia a povestit gestul înfricoșator pe care l-a comis. Acesta și-a strangulat fosta iubita pâna a lasat-o fara suflare, iar apoi a întreținut relații intime cu trupul ei neînsuflețit. Criminalul le-a povestit acest lucru parinților…

- Parintii tinerei ucisa fara mila de iubitul sau intr-un salon din Titu sun ingroziti de felul in care fiica lor si-a gasit sfarsitul. Acestia povestesc ca fata lor era speriata de tatal fetitei sale si nu voia sa fie singura, tatal si fratele sau luand-o mereu cu masina pentru ca aceasta sa nu ramana…

- Alexandra Elena Marin este tanara care a murit, dupa ce a fost injunghiata de mai multe ori de iubitul sau, intr-un coafor din Titu, județul Dambovița. Subofițerul Florin Victor Oprea este cel care a comis acest gest extrem, cel mai probabil intr-o criza de gelozie. Subofiterul Oprea Florin Victor a…

- Un tânar de 23 de ani și-a cunoscut iubita pe Tinder și s-au întâlnit timp de șapte luni înainte ca ea sa vrea sa puna punct relației. Revoltat din cauza deciziei luate de iubita lui, Joshua Stimpson a atacat-o pe aceasta în timp ce se aflau în parcarea…

- Abuz fara precedent al Jandarmeriei. Sute de romani sunt blocați in stația de metrou de la Universitate, in București, pe motiv ca afara nu e loc pe trotuar, unde sunt mii de protestatari. Oamenii sunt furioși, pentru ca libera circ...

- Trei sferturi dintre persoanele condamnate pentru infractiuni legate de terorism in SUA incepand din anul 2001 s-au nascut in strainatate, releva un raport publicat marti de Departamentul pentru Securitate Interna american (HSD), potrivit DPA. De la 11 septembrie 2001 - cand pirati ai aerului sinucigasi…

- De cativa ani incoace, admiram prezenta ostasilor la manifestarile de anvergura cu "parfumldquo; istoric, chiar medieval, costumele lor impresionante oferindu ne sansa unei intoarceri in timp, la vremuri invatate prin cartile de istorie ori, eventual, vizualizate prin filme. Pe Radu Florian Covaliu,…

- Cu doar cateva ore inainte de a fi condamnata, tanara de 21 de ani care și-a aruncat pruncul la poligonul ACR la doar patru zile de la naștere s-a aflat marți in fața instanței de la Tribunalul Botoșani.

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat de 45 de ani, din Navodari, judetul Constanta, suspectat de bigamie. Conform actului de sesizare a instantei, cel in cauza este suspectat ca, de a lungul anilor, s a casatorit cu trei femei, fara…

- Precipitațiile abundente din China nu au avut mila de finala turneului feminin de la Shenzen, dintre Simona Halep și Katerina Siniakova. Astfel, partida a fost mutata de organizatori de pe Terenul Central intr-o sala. Imediat dupa anunțul oficial care anunța ca partida a fost mutata, in social-media…

- Acum este insarcinata in șase luni și este fericita alaturi de iubitul sau, jucatorul de baschetbal Tristan Thompson, cei doi urmand sa devina parinți pentru prima oara in primavara. Are 33 de ani și in sfarșit pare sa-și fi gasit fericirea alaturi de un barbat, dar și impacarea cu propriul corp. Acum…