- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, reglementari care vor intra in vigoare dupa Brexit si care vor da intaietate lucratorilor calificati, eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni.

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a atras atentia din nou, joi, Uniunii Europene ca Marea Britanie nu va plati toata factura iesirii din blocul comunitar in absenta unui acord privind Brexit-ul. Una dintre consecintele unui astfel de scenariu este ca, "evident", "nu vom plati…

- Bitanicii vor sa interzica vanzarea bauturilor energizante catre copii, potrivit unui anunt facut joi, 30 august, de autoritatile de la Londra, care invoca probleme de sanatate publica, transmite Agerpres . SUPER EXCLUSIVITATE/ Primele imagini cu Elena Udrea gravida in 7 luni. Avem fotografiile și…

- BUCUREȘTI, 14 aug — Sputnik, Doina Crainic. O noua analiza a sondajului, prezentat de The Guardian, arata ca peste 100 de circumscripții britanice, care au susținut Brexit la votul din 2016, ar vota acum pentru ramânerea în bloc. Cifrele au fost oferite de compania de…

- Ei au fost blocați o zi pe aeroportul Stansted din Anglia, dupa ce Ryanair a anulat zborul de Budapesta din cauza unei furtuni. Elevii au fost intr-o vizita de studii in Cambridge, apoi au dormit pe jos in aeroport. Duminica, copiii au plecat spre casa cu un autocar pus la dispoziție…

- Ieri, dupa summitul NATO, Melania și Donald Trump au zburat catre Marea Britanie pentru intrunirea oficiala cu prim-ministrul Theresa May. Astazi, cuplul prezidențial o va intalni, pentru prima data, pe Regina Elisabeta a II-a, și vor discuta despre schimburile comerciale post-Brexit. Ieri, dupa-amiaza,…