- Tânara din Miercurea Ciuc a decis sa-si faca o casuta pe roti, în urma cu aproximativ doi ani, în momentul în care a calculat câti bani va trebui sa dea înapoi pentru un credit imobiliar.

- Anastasia Cecati a fost omorata de soțul sau intr-un mod oribil, acesta i-a taiat gatul cu un cuțit și apoi s-a sinucis. Tanara tocmai devenise mamica și a lasat in urma un bebeluș de doar 3 saptamani. Dupa ce a fost gasit cadavrul barbatului, in varsta de 34 de ani, s-a descoperit apartamentul…

- Tehnicianul Nicolae Dica a declarat, duminica, dupa derbiul cu Dinamo, scor 2-2, ca FCSB a dominat jocul de la un capat la altul si s-ar fi putut impune daca ar fi egalat mai repede."O partida pe care am dominat-o de la un capat la altul. Am reusit sa punem presiune pe cei de la Dinamo. Ne-am…

- Hackerii au furat șase milioane de dolari din banca rusa utilizand prin sistemul SWIFT. Atacul cibernetic lansat anul trecut a fost facut prin intermediul sistemului de mesagerie internațional SWIFT, a anunțat vineri banca centrala rusa. Dezvaluirea, aflata intr-un raport al bancii centrale…

- Un studiu stiintific american publicat in luna ianuarie descrie cum o femeie transgender din Statele Unite a reusit sa alapteze un copil adoptat, dupa un tratament cu hormoni care i-a provocat lactatie, informeaza Agerpres.

- Dan Barna, presedintele USR, reactioneaza la conferinta de presa sustinuta miercuri seara de Laura Codruta Kovesi. Liderul USR este de parere ca sefa DNA a fost foarte convingatoare si se declara increzator ca presedintele Iohannis va refuza o eventuala propunere de revocare."(Conferinta)…

- Essential Phone a primit destul de multa atentie in jurul lansarii si chiar si in perioada de dupa, fiind primul produs al noii companii condusa de Andy Rubin, „parintele” sistemului de operare Android. In ciuda numelui cu greutate in industrie, unui pret atractiv si a unui design foarte interesant,…

- Accidentul a avut loc pe un bulevard circulat din Iasi. In imagini se vede cum tanarul se indreapta spre masina sa, care era parcata. Se uita daca poate da cu spatele, se pregateste sa urce in autoturism cand, deodata, o alta masina vine spre el cu viteza. Doi pasi a reusit sa faca cand a vazut ca…

- Dustin Gray, de 29 de ani, se plimba cu cațelul prin padure atunci cand un urs le-a ieșit in cale și l-a atacat pe patruped. In acel moment, tanarul a sarit sa-și scape cainile. „I-am bagat degetul in ochi și așa am scapat. Cu siguranța, ultimul lucru care mi-ar fi trecut prin minte…

- Ozana Barabancea si-a operat stomacul si a reusit sa slabeasca spectaculos, iar acum arata mai bine ca niciodata. Invitata in emisiunea „Star Matinal”, Ozana Barabancea a afirmat ca motivul pentru care a decis sa faca aceasta operatie a fost acela ca nu a reusit sa slabeasca cu ajutorul dietelor. Ea…

- O publicație rusa a reușit sa obțina informații confidențiale despre pilotul mort in Siria, pe 3 februarie. Publicația Fontanka a dezvaluit ca unul din jurnaliștii sai a reușit numai cu...

- Giannis Antetokounmpo, baschetbalistul lui Milwaukee Bucks, a reușit un slam-dunk incredibil in partida cu New York Knicks din Liga nord-americana de baschet.Echipa din Milwaukee s-a impus in final cu scorul de 103-89.

- O femeie insarcinata, care mai avea doar puțin pana urma sa-și nasca copilul, și-a pierdut viața dupa ce a fost mușcata de un șarpe uriaș chiar in curtea casei sale. Femeia avea doar 27 de ani și era din Australia. Medicii au fost imediat la fața locului pentru a o salva, insa nu au…

- Doua candidate s-au inscris la concursul pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul Sapoca. Unul dintre candidați a fost medicul Viorica Mihalașcu, director medical al spitalului din 2014 și manager interimar din februarie 2017, respectiv, economista Cristina Paun, fost șef Serviciu financiar-contabilitate…

- Pare incredibil, dar este o poveste cat se poate de adevarata! Un tanar din Belgia a vizitat 20 de orase diferite din Europa fara sa plateasca cazare in niciunul dintre ele, cu ajutorul unei aplicatii destul de populare. Este vorba despre aplicatia de dating Tinder. Anthony Botta (25 de ani) a profitat…

- Un SUV KIA Sorento facelift si-a incercat puterile in off-road prin trecerea de „Poarta Iadului". Astfel se numeste un drum in rampa si printre stanci din preajma oraselului Moab din statul american Utah.

- Performanta uluitoare obtinuta de baschetbalistul american James Harden!Vedeta echipei Houston Rockets a devenit primul jucator din Liga profesionista Nord-Americana de Baschet masculin care a reusit un ”triple-double” ce cuprinde 60 de puncte marcate.

- Trupul directoarei omorate la gradinita nu a fost nici in prezent ridicat de familia femeii, chiar daca au trecut trei zile de la decesul acesteia. Aparent, motivul acestei intamplari are la baza programul de lucru de la morga spitalului.

- In politica, nu ai voie sa fii sensibila, altfel risti sa fii incoltita de adversari, spune o regula nescrisa. Cand conduci un minister care are in subordine mii de barbati instruiti sa fie duri, „trebuie sa ai sange in instalatie“, marturiseste chiar Carmen Daniela Dan, ministrul de Interne, numit…

- Avea o metoda pe cat de simpla, pe atat de eficace. Se prezenta drept transportator si se angaja sa livreze marfa la preturi extrem de avantajoase. Numai ca, odata ce-si incarca TIR-ul inchiriat, disparea fara urma, cu tot cu bunuri. Cum au reusit politistii din Ilfov sa puna capat acestui…

- Eurodeputatii romani si straini au fost "efectiv socati” de nominalizarea Vioricai Dancila pentru postul de premier, a declarat la RFI europarlamentarul Catalin Ivan (grup S&D). El a mai spus ca Dancila este "cea mai obedienta si cea mai fidela persoana posibila din tot PSD-ul pentru Liviu Dragnea,…

- Autoritatile din Tulcea au reusit deblocarea masinilor care au ramas inzapezite pe Drumul National 22, intre Tulcea si Cataloi. 94 de autovehicule nu au mai putut inainta din cauza zapezii si viscolului, in zona intervenindu-se mai multe ore pentru curatarea carosabilului. Masinile circula in coloana…

- Vasile Dincu crede ca Mihai Tudose a fost indepartat din funcție pentru ca nu a reușit sa mulțumeasca partidul. Liviu Dragnea a caștigat confruntarea cu Mihai Tudose. Deocamdata, liderul PSD este caștigator, dar ramane de vazut daca va fi caștigator pe termen lung, deoarece crize periodice…

- Un barbat a fost surprins de o avalansa, sambata dupa-amiaza, in timp ce urca pe munte in Masivul Bucegi, salvatorii montani intervenind pentru cautarea acestuia. Dupa primele incercari, salvamontistii nu a reusit sa ia legatura cu el. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc,…

- Doi tineri au prins un barbat care i-a smuls poseta unei femei care dorea sa intre intr-un bloc din Constanta, acestia au fugit dupa el si l-au imobilizat pana la sosirea politistilor. Agresorul a spus ca a recurs la acest gest pentru ca ar fi avut nevoie de bani.Marian, in varsta de 30 de…

- Rafael Nadal, liderul mondial din ATP, pare ca și-a revenit in totalitate dupa accidentarea suferita la genunchi la finalul sezonului trecut. Alaturi de alte nume mari din circuit, precum Diokovici, Berdych sau retrasul Lleyton Hewitt, ibericul a participat in Australia la turneul demonstrativ "Tie-Break…

- Vineri seara, aeronava Blue Air care a decolat de la Dublin nu a reușit sa aterizeze pe Aeroportul Bacau și a fost deviata la Iași, din cauza ceții. Conform programului, pe aeroportul Bacau ar fi trebuit sa aterizeze cursa de Dublin, in jurul orei... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Poliția din Brazilia declara ca cel puțin noua prizonieri au fost uciși intr-o revolta la o inchisoare din statul central Goias, scrie BBC News. Autoritațile declara ca revolta a inceput atunci cand un grup de deținuți inarmați au invadat o aripa controlata de o banda rivala. Una dintre victime a fost…

- Incredibil, dar exista in Romania un oras care a reusit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui clasamentau fost: siguranta, preturile…

- La scurt timp dupa ce a fost muscat de un sarpe veninos, un barbat a luat o decizie înfioratoare: avea sa-si muste sotia, pentru a muri împreuna. Totul s-a întâmplat în îndepartata Indie.

- Dupa ce a reusit sa slabeasca intr-un mod spectaculos aproximativ 25 de kilograme, Ionela Prodan radiaza de fericire si arata mai bine ca niciodata. Invitata in emisiunea “Acces Direct”, aceasta a avut o aparitie uimitoare si a vorbit despre perioada schimbarii.

- Un marinar polonez in varsta de 54 de ani a fost salvat recent in largul La Reunion dupa ce a plutit in deriva timp de sapte luni, in Oceanul Indian, potrivit spueselor sale, a anuntat marti seara Societatea Nationala francea de Salvare pe Mare (SNSM). Ambarcatiunea improvizata a acestui marinar de…

- Serviciul Roman de Informații, complice la faptele abominabile savarșite de medicul Mihai Lucan. Asta susține deputatul USR Emanuel Ungureanu. Deputatul acuza mai multe persoane și instituții ca l-ar fi ajutat intr-un fel sau altul pe Mihai Lucan sa faca trafic de organe. Deputatul Emanuel Ungureanu…

- Tupeu incredibil al unui doctor care a incasat 7400 de euro pe luna chiar daca nu a lucrat nici macar o zi. Medicul a carui identitate nu a fost dezvaluita a incasat "o avere" fara sa vina la serviciu si sa isi faca meseria nici macar o zi. Numai in perioada 2012-2016, cand s-a aflat ceea ce facea…

- Pentru Andreea Marin luna decembrie este cea mai frumoasa luna din an și nu doar datorita sarbatorilor, ci și grație faptului ca este luna in care s-a nascut și, totodata, a adus-o pe lume pe Ana Violeta, fetița sa și a lui Ștefan Banica Jr, in varsta de 10 ani. Andreea Marin implineste astazi 43 de…

- Deși au trecut sute de ani de la tragedia „Titanic", povestea faimosului pachebot continua sa ridice semne de intrebare și astazi. 1523 de suflete, din cele 2223 aflate pe vas, au fost inghițite de apele Oceanului.

- Caz incredibil în Marea Britanie! O fetița din Marea Britanie, nou-nascuta, s-a nascut cu inima în afara corpului. Medicii nu îi dadeau prea mari șanse de supraviețuire, cu toate ca au încercat sa faca tot posibilul pentru a o ajuta sa supraviețuiasca. Și, printr-o adevarata…

- O constanteanca s a trezit declarata "decedataldquo; de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta. Vestea soc i a dat o medicul ORL, atunci cand pacienta, M.B., a ajuns la o consultatie, deoarece se simtea rau. Ulterior, si medicul de familie i a confirmat ca ar aparea decedata in sistemul…

- Serviciile secrete rusești au reușit sa dejoace mai multe atentate care urmau sa aiba loc in Sankt Petersburg. FSB a arestat membrii unei grupari extremiste, afiliate Statului Islamic, care pregateau atacuri cu bomba in transportul public, piețe și centre comerciale.

- O tanara a fost omorata la metrou, la stația Dristor, marți seara de catre o femeie, Magdalena Șerban, din Craiova. Agresoarea incercase același lucru cu cateva ore mai devreme, la o alta stație, Costin Georgian. Tatal tinerei care a reusit sa se salveze in statia Costin Georgian a vorbit la Romania…

- Comisia de regulament a Camerei Deputatilor, condusa de Eugen Nicolicea, a adoptat miercuri dimineata, cu ajutorul UDRM, un raport de admitere a modificarilor propuse la regulamentul acestui for, astfel incat timpii de dezbatere a unei legi in plen sa fie redusi semnificativ. E un proiect identic cu…

- Se presupune c împratul roman Galerius avea origine dacic. A reuit s obin în mod miraculos puterea în cel mai mare imperiu al antichitii târzii i visa s organizeze un imperiu dacic.În secolul al III lea dHR Imperiul Roman strlucitul &rdquoimperium mundi&rdquo nu mai era dec&...

- Animalele noastre de companie sunt precum un alt membru al familiei pe care il dorim alaturi de noi, fie zi sau noapte. Pentru multi oameni, acest lucru inseamna faptul ca permit companionului necuvantator sa doarma in acelasi pat cu ei. Nu este un obicei atat de daunator daca vorbim despre…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat marti o decizie care stabileste ca Romania nu a reusit sa ia masuri eficiente pentru a corecta o abatere bugetara semnificativa, se arata intr-un comunicat emis...

- Miruna Ionescu, in varsta de 25 de ani, in 2013, era cunoscuta in Pitești ca o cantareața de rap. De atunci, aceasta a studiat pentru a deveni psiholog terapeut și planuiește sa iși deschida un cabinet, insa intre timp nu renunța la vlogging și la muzica.

- Președinții celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au reușit sa izoleze Romania pe plan extern și sa puna in pericol Parteneriatul strategic cu Statele Unite, spune europarlamentarul Monica Macovei.

- Un pasionat de agricultura din judetul Neamt a reusit, anul acesta, sa obtina o planta de cartof care a rodit si vinete. Vali Cucu a devenit cunoscut cand, aceeasi planta a dat cartofi si tomate, urmand aceeasi procedura cu cea din 2017.

- Aproximativ 100 de persoane, adulti si copii, au participat la actiunea de protest organizata de Asociatia Voluntar pentru Libertate. Ei au mers cativa kilometri pe doua bulevarde importante ale orasului. Marsul a a durat circa 90 de minute si s-a incheiat in fata Prefecturii Galati, unde…

- Cabral s-a apucat intens de sala și a reușit sa scape de kilogramele in plus care il deranjau. Prezentatorul de televiziune Cabral, care și-a aniversat ziua de naștere in luna octombrie a acestui an , s-a pus pe slabit. Cabral, care este casatorit cu Andreea Ibacka , a reușit sa dea jos noua kilograme,…