- Prezenta in platoul emisiunii "Rai Da Buni" cu ocazia aniversarii varstei de 50 de ani, Daniela Gyorfi a vorbit deschis despre experientele traite pana acum. Printre acestea, exista si o etapa a vietii in care Mirabela Dauer a avut un rol foarte important.

- Referendum familie 2018. Prezența la vot la referendumul pentru familie 2018, duminica, la ora 10.00, era de 7,24%, potrivit datelor puplicate de Biroul Electoral Central. In total, pana duminica la ora 10.00, votasera 1.324.642 de romani inscriși in listele electorale permanente, dintre care ...

- Prezența la vot in prima zi de referendum pentru familie a fost extrem de redusa. Potrivit Biroului Electoral Central, 5,72​ % au venit la vot pe 6 octombrie. Datele reprezinta bilanțul intregii zile, furnizat la inchiderea urnelor, la ora 21.00.

- Sectiile de votare se redeschid duminica dimineata, incepand cu ora 7.00. Potrivit BEC, in prima zi a referendumului pentru familie prezenta la vot a inregistrat un istoric negativ fiind de doar 5,72%, in timp ce in Diaspora si-au exercitat dreptul de vot 45.797 de romani,

- REFERENDUM PENTRU FAMILIE | La ora 19, prezența la vot la nivel național este 5,15%, anunța BEC. La Dej au votat 1704 persoane. Biroul Electoral Central transmite ca prezenta la vot la ora 19, la nivel national, in cadrul referendumului pentru familie, a fost de 5,15%, numarul votanților fiind sub un…

- Social-democratul Niculae Badalau face apel, pe Facebook, pentru prezența la referendum, precizand ca va vota DA."La referendumul din 6-7 octombrie vom avea de raspuns cu DA sau NU la urmatoarea intrebare: „Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției adoptata de Parlament?”Legea…

- Un mesaj șocant pentru susținerea referendumului pentru familie a fost postat pe un banner uriaș in centrul Timișoarei. Pe un bloc chiar vizavi de catedrala Metropolitana, scrie cu litere de -o șchioapa ”Daca nu vii la vot, doi barbați vor adopta copilul tau”. Prezența acestuia a fost semnalata pe facebook…

- William Levy este considerat cel mai frumos actor de telenovele, iar ani la randul fanele au suspinat dupa el. William Levy, insa, este un familist convins si nu renunta in ruptul capului la familia lui superba de dragul unei aventuri.