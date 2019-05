Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc, sambata, in județul Sibiu, la ieșirea din Avrig. Trei persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce o mașina a patruns, sambata, pe DN 1, la ieșirea din Avrig, fara sa acorde prioritate. Autoturismul a fost lovit de un tir, apoi proiectat in alt vehicul,…

- Potrivit martorilor, femeia ar fi fost lovita ușor, aceasta reușind sa se ridice în picioare. „Accident rutier la 8:44, în Piața Cipariu, la intersecție cu strada Posada. Neacordare prioritate pieton. Victima, o femeie, pare ranita ușor. Șoferul a fost testat, rezultatul…

- O fetița de 10 ani a fost lovita de o mașina, iar șoferul nici macar nu a oprit sa vada daca e bine. Isabella Jones Cave a traversat strada pentru a se intalni cu o prietena pe partea cealalta....

- Accident mortal, seara trecuta, pe Calea Aradului din Timișoara. Viața unui tanar in varsta de doar 19 ani s-a sfarșit dupa ce a fost izbit de un autoturism pe trecerea de pietoni. Șoferul in varsta de 21 de ani nu i-a acordat prioritate de trecere barbatului. Accidentul s-a petrecut la trecerea de…

- O mașina din coloana oficiala a ambasadei Marii Britanii a lovit o femeie care traversa intr-o zona nepermisa. Accidentul a avut loc joi seara, intre Arcul de Triumf și Piața Presei Libere. Potrivit Digi 24, in accident a fost implicata o mașina a Poliției, antemergator al coloanei oficiale. Femeia…

- Un accident soldat cu ranirea unei persoane s-a produs astazi, in jurul orei 15:30, pe strada Alexandru Lapusneanu din Ploiesti, aproape de intersectia cu str. Democratiei. Soferul unui autoturism marca Skoda Octavia a lovit o tanara care se afla in traversarea strazii Lapusneanu prin loc marcat corespunzator.…

- James Gargasoulas, in varsta de 29 de ani, a fost perfect constient de ce face, desi luase metamfetamina, a afirmat judecatorul Mark Weinberg de la Curtea suprema a statului australian Victoria. Martori au relatat atunci cum "zburau corpuri prin aer" si trecatori panicati fugeau incercand…

- Un sofer dezaxat care a ucis sase oameni in ianuarie 2017 la Melbourne intrand cu masina in multime a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata pentru gestul sau, considerat una din cele mai grave crime...