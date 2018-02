Stiri pe aceeasi tema

- O noua piesa lansata de Bonobo in colaborare cu George FitzGerald se așteapta a fi un real succes pe piața muzicii electronice. Pe partea de sunet, Bonobo a explorat zona vibranta și a venit cu noi sunete, mai imaginative și pline de fantezie pe care le-a pus intr-o piesa care sa te faca sa-i tot...…

- Producatorul taiwanez a anunțat astazi, in cadrul Mobile Web Congress, cea de-a cincea generație a smartphone-urilor Zenfone . Sunt trei modele noi de Zenfone 5, toate mizeaza pe un ecran de dimensiuni mari și pe o camera mai performanta, dar am observat imbunatațiri și la capitolul audio sau la sistem…

- Numele lui de scena e Two Feet, dar pe buletin scrie Zachary William Dess. I Feel Like I`m Drowning are și videoclip de saptamana trecuta, deși e o piesa aparuta acum trei luni. O recomandare de la Alexandra Gavrila. Two Feet are 24 de ani, este din America și piesa lui a reușit sa creeze un...…

- Vanotek revine cu single-ul “Back to Me”, in colaborare cu Eneli. Piesa este compusa de cei doi artiști și produsa de Vanotek. Piesa “Back to Me” este inclusa pe primul album al lui Vanotek, lansat la finalul lui 2017 care include cele mai cunoscute piese precum “Tell Me Who” feat. Eneli, “In dormitor” și “My…

- Dupa succesul pieselor "Shape Of You" și "Perfect", Ed Sheeran se pregateste sa ia din nou topurile muzicale cu asalt. Artistul a decis sa inceapa promovarea baladei "Supermarket Flowers", piesa inclusa pe albumul "Divide".

- Duminica a fost lansat noul Samsung Galaxy S9 in cadrul unei prezentari urmarite online simultan de aproape 700.000 de oameni via YouTube. Noile Samsung Galaxy S9 și S9 Plus au fost introduse sub sloganul ”Do what you can’t”. Ambele terminale au un ecran Infinity, cu raport 18,5:9, dar și de un senzor…

- SZA a lansat impreuna cu rapper-ul Towkio piesa “Morning view” și nu vrem sa sune prea dulce, dar iți da sentimentul ca ești pe plaja și privești rasaritul, in timp ce o asculți. Piesa este parte a albumului de debut al lui Towkio, denumit “WWW”. Sunetele calde ale chitarii combinate cu vocile celor…

- ”Prefer sa iubesc, in loc sa lupt, pentru ca toata viața mea am luptat.” Khalid spune ca a ” gasit liniștea in violența ta.” Piesa asta vine cu un mesaj puternic și vorbește despre cel care a luptat toata viața și acum dorește sa-și gaseasca liniștea langa cineva cu care sa-și impartașeasca gandurile.…

- Solistul trupei Muse și dj-ul Zedd au inceput o colaborare la finalul anului trecut și cei doi sunt in continuare in studio lucrand la cea mai noua piesa. “Este un proiect super emoționant pentru amndoi pentru ca Matthew nu a mai compus o piesa impreuna cu cineva și nu cred ca a mai facut asta... View…

- Cea mai noua piesa marca Imagine dragons a fost lansata astazi și e mega chill și romantica. Ca tot e luna iubirii, se pare ca baieții de la Imagine dragons s-au gandit sa ne faca sa iubim un pic mai mult pe piesa lor. Iar vocea lui Reynolds, solistul trupei, e atat de aww incat... View Article

- Trupa 5 seconds of summer și-a anunțat revenirea pe scena prin lansarea unei piese intitulate “Want you back”. Piesa va fi lansata vineri, așa cum trupa a dat de ințeles din descrierea postarii pe Instagram unde aceștia au scris doar “WANT YOU BACK // COMING 23.02.18”. Deși postarea pare ca se refera…

- Avicii e co-autor pentru o piesa de orientare indie-pop, productie la care a colaborat cu unul dintre prietenii sai Daniel Adams-Ray aka Human Noua aparitie se intituleaza “Ghost” si a fost lansata cu Universal Records. E inca o veste buna pentru fanii Avicii; in 2016 producatorul isi anunta retragerea…

- Vescan lanseaza cea de-a doua piesa de pe albumul #MuzicaSauNebunie, „Ca doi necunoscuți” feat Raluka. „Raluka este una dintre artistele din Romania pe care le apreciez foarte mult și ma gandeam de ceva timp la o colaborare impreuna. Am inceput piesa cu Dorian Oswin, in studiourile Mango Records, dar…

- Daca The Chainsmokers pareau ca se indreapta spre EDM, se pare ca trupa se intoarcela orginile pop cu piesa “You owe me” ce a fost lansata ieri impreuna cu un videoclip super cool. Piesa este continuarea pentru “Sick boy”, lansata acum o luna, și va fi o parte importanta din viitorul album la care lucreaza...…

- Colaborarea anului 2018. Vescan lanseaza cea de-a doua piesa de pe albumul #MuzicaSauNebunie, „Ca doi necunoscuți” feat Raluka. La cateva ore de la lansare piesa a facut deja peste 100 de mii de vizualizari si se afla pe locul 5 in topul celor mai populare videoclipuri pe Youtube. Un succes garantat!…

- Pe 14 februarie, pentru a coincide cu ziua indragotiților, Afrojack s-a gandit sa ne ofere o feliuța de romantism lansand cea mai dulce piesa impreuna cu cantareața Stanja. Piesa suna ca o balada pop și asta datorita faptului ca Afrojack este un producator versatil și se pricepe de minune sa jongleze…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- Conform unei surse piesa la care David Guetta și Martin Garrix colaboreaza de mai bine de un an va fi lansata luna viitoare. Piesa se numește “I do” și a fost deja premiata la festivalul TimeOut72 in Goa, India. Martijn’s collaboration with Brooks & David Guetta called ‘Like I Do’ is scheduled for this…

- Un nou scandal zguduie piata muzicala, nu doar de la noi, dar se pare ca si la nivel international. Bogdan Tommo, producator muzical roman, a descoperit ca insusi marele J Balvin i-a plagiat piesa „Machina”, pe care a lansat-o sub numele de „Machika”, superhit la ora actuala, cu aproape 70 de milioane…

- In saptamana dragostei, Vali Boghean lanseaza o piesa și un videoclip despre iubire. Videoclipul piesei „Noi” este o poveste de dragoste, condimentata cu arta și momente de tandrețe din cuplu protagonist. Muzica și textul aparține artistului Vali Boghean. Urmariți mai jos noul videoclip lansat astazi.…

- In saptamana dragostei, Vali Boghean lanseaza o piesa și un videoclip despre iubire. Videoclipul piesei „Noi" este o poveste de dragoste, condimentata cu arta și momente de tandrețe din cuplu protagonist.

- Devenit cunoscut datorita hit-ului “One day”, Asaf Avidan revine cu albumul “The study on falling”, pe care l-a lansat in noiembrie 2017. Piesa “Sweet Babylon” impreuna cu 10 alte piese formeaza albumul. In decursul a patru minunte, “Sweet Babylon” ne poarta intr-o lume subacvatica, iar versurile și…

- Katy Perry a anunțat ca și-ar dori sa rescrie primul ei hit, piesa “I kissed a girl” daca ar fi lansata acum, tocmai pentru a incerca sa diminueze stereotipurile pe care oamenii din zilele noastre le au. Intr-un interviu cantareața susține ca societatea s-a schimbat dupa lansarea piesei in 2008. “Chiar…

- Colaborarea inceputului de an a venit de la Antonia și Connect-R, care au lansat impreuna piesa “Adio“. Imediat dupa lansare, cei doi au venit in studioul Virgin Tonic, unde au interpretat superb noua piesa. “Ma bucur pentru aceasta colaborare cu Connect-R, un artist pe care il apreciez. Imi place mult…

- E una dintre acele aparitii considerata a fi “highlight-ul” inceputului de an 2018. Zedd si-a lansat clip-ul oficial pentru cel mai nou single, “The Middle“, piesa la care a lucrat cu Maren Morris si duo-ul Grey, in cadrul ceremoniei de decernare a premiilor Grammy. “The Middle” e de orientare pop fiind…

- Gala Premiilor Grammy, un fel de corespondent al Oscarurilor in muzica și-a desemnat caștigatorii. Cu aproape 4,8 miliarde de vizualizari pe Youtube, toata lumea ar fi tentata sa creada ca "Despacito" a fost piesa anului.

- La scurt timp dupa ce a lansat piesa "413", Carla's Dreams prezinta o noua melodie fanilor, care se pare ca in curand va deveni un nou hit. "17 ani" este piesa in care solistul iși cauta dragostea adolescentina.

- Hit-ul “rockstar” de la Post Malone a stat saptamani bune in topul Shazam al celor mai cautate piese in Romania. Lucurile s-au schimbat in ultima saptamana, iar romanii sunt innebuniți dupa o noua piesa. “So Far Away” de la Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya domina topul cu peste…

- Fanii Carla’s Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește “413” iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #5 in TRENDING pe YouTube-ul...…

- Piesa de mai jos nu mai are nevoie de nicio prezentare, iar acum se bucura si de un cover de mega succes. Clipul cu varianta feminina a strans deja peste 130 de milioane de vizualizari pe YouTube.

- Florin Ristei , solistul trupei FreeStay, iși spune povestea vieții prin intermediul celei mai recente piese lansate, „Daca sunt lup”. „«Daca sunt lup» este povestea vieții mele. Cu toții avem acea piesa in care ne regasim, iar eu sunt cu totul aici. Imi place dragostea, dar aia frumoasa, in care ești…

- Formand un cuplu și in viața reala, rapperul G-Eazy și cantareața americana Halsey au colaborat la o piesa care are deja succes in intreaga lume. Lansata pe 1 decembrie 2017, HIM & I se apropie de 100 de milioane de vizualizari pe YouTube și ne canta povestea de dragoste dintre el și ea. It`s... View…

- Ioana Ignat, debutul anului 2017 in muzica romaneasca, lanseaza piesa “Nu mai e” in cadrul unui show incendiar pe 11 ianuarie la Hard Rock Cafe Ioana Ignat va surprinde publicul cu urmatoarea piesa – “Nu mai e” – in prima auditie Ioana Ignat incepe in forta si anul 2018 cu un show live care va fi memorabil…

- Jerry Shen detine canalul de YouTube TRONICBOX, unde isi incarca remixurile. Numai ca nu sunt orice remixuri. El aduce cele mai tari hit-uri in stilul retro al anilor ’80. Cel mai mare succes l-a avut cu “What Do You Mean“, piesa lui Justin Bieber, la care a inregistrat aproape 2 milioane de vizualizari.…

- Cand deja lumea era cu gandul la pregatirile pentru Craciun, Eminem și Beyonce s-au gandit sa-și aduca și ei contribuția la lista de surprize cu lansarea videoclipului ”Walk On Water”. Piesa de pe albumul ”Revival” a fost lansata ca single inca din noiembrie, doar ca abia weekendul trecut a fost completata…

- Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, astea au fost cele mai cautate piese in Romania. 5. Jason Derulo feat. French Montana – Tip Toe 4. ZAYN – Dusk Till Dawn ft. Sia 3. Luis Fonsi, Demi Lovato...…

- Este poate cea mai cantata piesa in perioada sarbatorilor de iarna și totuși nu a fost un succes rasunator. Single-ul ”All I Want For Christmas Is You”, interpretat de Mariah Carey, a reusit sa patrunda intre primele zece pozitii ale topului american Billboard Hot 100 abia in decembrie 2017. Piesa a…

- In data de 13 noiembrie 2017, coniacul LOUIS XIII a lansat in premiera „100 Years”- The Song We'll Only Hear If We Care, piesa pe care o vom asculta doar daca ne pasa – o compozitie muzicala creata de Pharrell Williams si care va fi lansata publicului in anul 2117. A Proiectul are la baza o preocupare…

- “Wicked Streets” este un single al multi-instrumentalistului J.Bernardt. Artistul a declarat ca este prima piesa scrisa de pe albumul sau și ca a fost inspirat cand a vazut-o pe iubita sa cand ieșea din duș, ea fredonand un cantec. “ este o piesa de stare in care iți pierzi principiile și moralitațile,…

- Lumea nu o știe pe Dua Lipa de cand era mica, lumea o știe pe Dua Lipa dupa single-ul “New Rules”. Artista e pe un mare val, dupa aproape 800 de milioane de vizualizari pe YouTube la hitul anului și faima pe care a capatat-o din 2015. Ai vazut-o la Neversea, dar știai ca a... View Article

- Imediat dupa ce am ascultat Camila Cabello – Havana la #earcandy, am dat peste ceva pe YouTube care ne-a lasat cu gura cascata. E vorba despre un remix facut de un internaut in care piesa este cantata de președintel american Donald Trump. Am difuzat și noi o parte din reinterpretarea Havana la Virgin…

- Duminica, pe 10 noiembrie, Smiley și-a lansat ultima piesa din proiectul #Smiley10 in care a reușit sa aduca in fiecare luna, pe data de 10, cate o noua piesa pentru a marca primul sau deceniu de muzica. „O poveste“ este ultima piesa din maratonul aniversar inceput de Smiley si de pe cel de-al patrulea…

- Google prezinta cele mai populare video-uri de pe platforma YouTube, la nivel global, in 2017. Cele mai populare video-uri pe YouTube la nivel global (non-music) 1.ตราบธุลีดิน – หน้ากากหอยนางรม | THE MASK SINGER 2 2.ED SHEERAN – Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography 3.Ping Pong Trick Shots 3 | Dude…

- La fix o saptamana dupa ce a lansat piesa ”Nirvana”, aproape 5, 7 milioane de vizualizari pe YouTube, Inna va face cadou de Moș Nicolae piesa ”Hands Up”. E fix vibe-ul acela care, la inceput de iarna, te duce cu gandul la o plaja insorita și la momentul cand trupul tau se dezlanțuie, dansand cu mainile…

- Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai se numește. In ultima saptamana, astea au fost cele mai cautate piese in Romania. 5. ZAYN – Dusk Till Dawn ft. Sia 4. JP Cooper – She’s On My Mind 3. Camila Cabello – Havana (Audio)... View Article

- Trioul olandez Kris Kross Amsterdam, care a aadunat 450 de milioane de accesari pe Spotify cu piesa ”S.E.X.” și peste 100 de milioane de vizualizari pe YouTube cu aceeași piesa, vin acum cu ceva super fresh! Gone is the Night a fost lansata la finalul lunii noiembrie și iți spunem sincer: suna super…

- La 99 de ani de la Marea Unire, interpretul de muzica populara Ion Paladi revine cu un nou videoclip, "România mea frumoasa". El reda povestea de viata a unui scriitor român, nevoit sa emigreze în America pentru a-si scapa de persecutarile regimului comunist. Noul produs…

- Piesa asta a aparut la finalul lunii septembrie și este inregistrata la Spinnnin`Records. E un remake dupa originalul australienilor Angus and Julia Stone – Big Jet Plane –piesa scrisa in 2010. Mathieu Koss a lucrat cu Sam Feldt, Robin Schulz, Lost Frequencies și Martin Garrix, iar Alok e un DJ brazilian…