Stiri pe aceeasi tema

- Mult a fost, puțin a ramas! Autostrada A1 Lugoj-Deva, lotul 4, se va deschide circulației in luna august! Daca vremea va fi prielnica, la inceputul lui august cei de la UMB vor incheia lucrarile la lotul 4 al Autostrazii A1 Lugoj-Deva. Din cei 22 de km, 21 sunt finalizați “la cheie”, iar ultimul, vestitul…

- Asociația Pro Infrastructura, ACCES INTERZIS pe autostrada A1 Lugoj-Deva, loturile 3 și 4. Poze facute prin gard, ca la inchisoare “Ieri, Asociația Pro Infrastructura ... The post FOTO: Asociația Pro Infrastructura, ACCES INTERZIS pe autostrada A1 Lugoj-Deva, loturile 3 și 4. Poze facute prin gard,…

- Neamțul RETTER care conduce firma cu același nume a facut un adevarat tur de forța pe autostrada Sebeș-Turda, lotul 2, in ce privește ridicarea și montarea grinzilor. La 2 saptamani dupa ce a inceput montarea primelor grinzi, mai precis in 28 mai langa Sancrai, astazi, ridica și monta grinzi la a șaptea…

- A1 Lugoj-Deva, autostrada care se opreste sub deal: Cum arata lotul trei inainte de finalul lucrarilor. Foarte putin a mai ramas de construit din Lotul trei al Autostrazii Lugoj – Deva. Capatul tronsonului de 21 de kilometri ofera privelisti inedite. Cea mai mare mobilizare de muncitori si utilaje de…

- Premiera in Romania: Pe autostrada A10 Sebeș-Turda se contruiește un nod rutier nou, intre un lot finalizat și un drum comunal, pentru a facilita accesul oamenilor la o manastire! Lotul 4 al Autostrazii Sebeș–Turda va avea un nou nod rutier. CNAIR investește peste 32 de milioane de lei pentru facilitarea…

- Autostrada A1 Lugoj-Deva, lotul 4: Ce a mai ramas din Dealul Liliecilor si cand vor fi inaugurati cei 22 de kilometri. Inca de la ... The post VIDEO: Autostrada A1 Lugoj-Deva, lotul 4: Ce a mai ramas din Dealul Liliecilor si cand vor fi inaugurati cei 22 de kilometri appeared first on Ziarul Unirea…

- Stadiul lucrarilor pe autostrada A1 Lugoj-Deva, la ”Dealul Liliecilor” și nodul de la Holdea. Evoluția lucrarilor pe autostrada A1, tronsonul Lugoj-Deva, din ”Dealul Liliecilor” ... The post VIDEO: Stadiul lucrarilor pe autostrada A1 Lugoj-Deva, la ”Dealul Liliecilor” și nodul de la Holdea appeared…

- In cunoscutul ”Deal al Liliecilor” de pe Lotul 4 al autostrazii A1, tronsonul Lugoj-Deva, porțiunea de care depinde deschiderea a 46,5 km de autostrada, s-a așternut balast stabilizat pe o lungime de circa 50 m, urmand ca ea sa fie și asfaltata. Asfaltarea acestei porțiuni este un test pe care antreprenorul…