- Prima aplicație dedicata salvarii de vieți pe litoralul romanesc a fost lansata, vineri, la Constanța. Odata instalata pe telefon, aplicația ofera și informații despre vreme sau despre apa marii. Deocamdata, aplicația are integrate plajele din Constanța și Mamaia, scrie Mediafax.Potrivit dezvoltatorilor,…

- Potrivit dezvoltatorilor, aplicatia lansata, vineri, la Constanta, este in primul rand un instrument de ajutor, pe langa serviciile de salvamar, aceasta punand la dispozitia tuturor celor care vor sa se bucure de plaja si mare un mod rapid de informare si de raportare a situatiilor critice din zona.…

- Amenzi in valoarea de aproape 100.000 de lei au fost date de inspectorii sanitar-veterinari de pe litoral, in ultima saptamana, fiind retrase de la comercializare aproape 100 de kilograme de produse alimentare improprii consumului uman.Potrivit unui comunicat al Directiei Sanitar-Veterinare…

- Potrivit sursei citate, campania de informare si prevenire are loc in perioada 25 iunie-15 septembrie si se desfasoara saptamanal, in locuri cu afluenta mare de public din statiunile de pe litoral (hoteluri, parcuri, unitati de alimentatie publica, spatii si amplasamente dedicate evenimentelor cultural-artistice…

- Ministerul Turismului, condus in momentul de fata de catre Bogdan Trif, are 15 operatori economici in portofoliu, iar potrivit datelor furnizate de portalul ministerului, majoritatea acestor structuri au activitate la malul marii. Prima societate este Litoral SA, cu sediul social in statiunea Mamaia,…

- Lansata cu surle si trambite in 2018, Strategia de Dezvoltare si Promovare a Turismului in municipiul Constanta vorbeste despre utilizarea durabila si eficienta a resurselor, despre mecanisme moderne de management si despre valorificarea la maximum a fondurilor UE alocate pentru dezvoltarea turismului.…

- Politistii constanțeni il cerceteaza pe un cetatean britanic dupa ce a fost depistat ca detinea, intr-un apartament pe care il inchiriase intr-un cartier rezidential din statiunea Mamaia, peste 50 de grame de cocaina si amfetamina, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.…

- Autobuzele etajate au fost reintroduse in circulatie, vineri, pentru turistii care isi vor petrece minivacanta de Pasti si 1 Mai in Constanta si Mamaia, acestea urmand sa circule zilnic, pe un traseu ce...