A fost lansată aplicaţia care îţi spune dacă cel de lângă tine are datorii Traim in era dispariției vieții private. Lideri la acest capitol sunt chinezii. Aici, a fost creata WeChat, o aplicație ce iși avertizeaza utilizatorii cand se afla la o distanța mai mica de 500 de metri de o persoana cu datorii neplatite. Administrația provinciei Hebei, din China, a fost cea care a pus la cale proiectul. Autoritațile spun ca, in acest fel, oamenii vor fi „incurajați" sa nu iși lase datoriile neplatite. Aplicația a devenit activa de pe data de 14 ianuarie. Utilizatorii primesc un flash in momentul in care un rau platnic se afla la mai puțin de jumatate de kilometru de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ​China a lansat o aplicație prin care utilizatorii sunt avertizați de fiecare data când o persoana cu datorii se afla la mai puțin de 500 de metri. Autoritațile încurajeaza cetațenii sa coopereze și sa evalueze daca datornicii ar fi capabili sa își achite datoria, informeaza The Daily…

- Academia Romana a lansat public, astazi, marți, 15 ianuarie 2019, de Ziua Culturii Naționale, la Ateneul Roman, aplicația digitala „Mihai Eminescu, intreaga opera”. Opera eminesciana va fi disponibila de-acum, in regim gratuit și intr-un format compatibil cu telefoanele inteligente, in…

- O noua aplicatie pentru smartphone care permite semnalarea catre autoritatile indoneziene a unor cazuri de erezie a declansat proteste din partea aparatorilor drepturilor omului, care atentioneaza ca respectiva aplicatie ar putea agrava atacurile impotriva minoritatilor din aceasta cea mai populata…

- Daca ai telefon performant, vezi Brasovul așa cum era acum 100 - 150 de ani! Agentia Metropolitana Brasov (AMB) a prezentat aplicatia mobila „Brasov Virtual”. Aplicatia a fost realizata pentru 6 zone reprezentative ale orasului, respectiv Piata Sfatului, Modarom, Poarta Schei, Livada…

- Un planor s-a prabușit miercuri, 7 noiembrie, in zona localitatii Topoloveni. Din fericire, pilotul a supraviețuit și, mai mult, chiar el a sunat la 112 ca sa ceara ajutor, anuntand ca are mai multe traumatisme. „Autoritatile au fost sesizate, miercuri dupa-amiaza, despre faptul ca un planor s-a prabusit…

- Incepand de astazi, clienții Speed Taxi pot plati cursa de taxi direct cu telefonul mobil, in numai 3 click-uri. Serviciul este disponibil prin mobilPay Wallet, singurul portofel digital din Romania cu care se pot face plați in toate mediile – in magazinele online ale comercianților, la casele de marcat…

- Au mai ramas cateva saptamani pana cand intram in iarna, cel putin din punct de vedere calendaristic, iar soferii au toate motivele sa fie suparati. In timp ce administratia locala a dat ordin inceperii asfaltarilor de trotuare, drumurile din oras sunt pline de gropi. La fel ca anul trecut, administratia…