- ADR Vest Timișoara a reușit sa duca la bun sfarșit operațiunea de contractare și semnare a documentelor pentru ediția precedenta a POR, Programul Operațional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 – 2013). Astfel, in prezent toate domeniile majore de intervenție din cadrul POR 2007-2013 au fost inchise…

- Firme, univeristații și alte organizații au obținut fonduri totale de peste 43 de milioane de euro, din Politica de coeziune a UE, pentru a lua elevi și studenți in stagii de ucenicie și practica platite, in domeniile de afaceri agroalimentar, industrie și servicii, a anunțat, vineri, Autoritatea de…

- Antreprenorii lucrarilor de restaurare a monumentului Crucea comemorativa a eroilor romani din Primul Razboi Mondial au inceput, in cursul zilei de luni, 7 august transportul pe calea aerului a materialelor necesare organizarii de șantier pe Varful Caraiman. Intervențiile aeriene sunt executate cu…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale anunța lansarea sesiunilor de primire a solicitarilor de finanțare pentru tinerii fermieri și pentru dezvoltarea fermelor mici prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, incepand de la 1 august 2018. Fondurile totale disponibile pentru sesiunea…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistența Tehnica (AM POAT), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a semnat pana in prezent contracte de finanțare pentru 63 proiecte, in valoare totala eligibila de 241.257.989 euro, din care FEDR 204.488.331 euro, rata de contractare…

- 62 de milioane de euro pentru tinerii fermieri și fermele mici, de la 1 august in Economie / on 27/07/2018 at 12:01 / Fonduri de peste 62 de milioane de euro pentru fermele mici și tinerii fermieri, incepand cu data de 1 august, cand se da startul sesiunilor de primire a solicitarilor de finanțare…

- Proiectele se pot depune la sediul ADR Sud Muntenia pana pe data de 25 august 2018. Recent, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a prelungit perioada de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1 – Promovarea investitiilor in Cercetare…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 a lansat, in prima zi lucratoare din aceasta luna, in consultare publica Ghidul solicitantului, Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulante. Aceasta masura de finantare…