Stiri pe aceeasi tema

- Atat Sony, dar si Samsung, au lansat recent noi senzori pentru camere foto cu rezolutie 48MP, oferind fundatia pentru o noua cursa a megapixelilor intre producatorii de telefoane inteligente. Primul sosit este Honor View 20, un smartphone care preia senzorul IMX586 dezvoltat de Sony. Asteptat pentru…

- Mult asteptatul Galaxy A8s a fost in sfarsit prezentat in mod oficial de catre Samsung, acesta fiind primul model de telefon echipat cu un display Infinity-O, perforat in coltul din stanga-sus pentru a gazdui camera foto frontala. Acest design permite realizarea unui telefon cu un design „full screen”…

- Google a lansat in ultimii cativa ani dispozitive Nexus si Pixel in „perechi”, un model mai mare si unul mai mic, care sa acopere piata de dispozitive high-end. Ce nu acopera Google in acest moment pe piata este segmentul mid-range, unde alti producatori domina cu modele accesibile, cu performante inalte…

- Dispozitivul FlexPai este o adevarata premiera mondiala. Rouyu Technology, o companie chineza putin cunoscuta, care se intampla sa fie si un producator de display-uri, a lansat primul smartphone cu ecran flexibil, acesta reusind sa ajunga pe piata inaintea gigantilor precum Samsung, Huawei, Xiaomi sau…

- Noul Galaxy A6s, produs de un partener din China, nu este singura surpriza de la evenimentul pe care Samsung l-a tinut ieri. Compania a venit si cu un produs aproape „prea bun pentru a fi adevarat”, pe care doar l-a sugerat si caruia i-a dat...

- Galaxy S10 mai are cateva luni pana la lansare, dar asta nu opreste specialisti in domeniu din a trage concluzii pe baza tendintelor observate in piata smartphone, speculand pe baza specificatiilor pe care Samsung ar putea sa bazeze urmatorul flagship. Informatiie extrase dintr-un memo adresat investitorilor,…

- Samsung Electronics a anunțat lansarea noului Galaxy A9, un smartphone care dispune de patru camere foto pe partea din spate. "Galaxy A9 aduce in premiera prima camera foto cvadrupla din lume", spune compania despre telefonul cu ecran de 6,3 inci și baterie de 3.800 mAh. Samsung a spus ca va integra…

- Coreenii de la Samsung ridica din nou ștacheta și lanseaza un smartphone cu patru camere, premiera mondiala. E vorba despre modelul Galaxy A9. Producatorul a prezentat noul model ce dispune de o camera principala de 24 de megapixeli, una ultra-wide de 8 megapixeli, o alta de 10 megapixeli și una pentru…