Stiri pe aceeasi tema

- Ceaușescu este primit cu un grandios spectacol de propaganda, model pe care ulterior l-a impus și in Romania. Trupa Pet Shop Boys a vandut peste 50 de milioane de albume in intreaga lume. Pet Shop Boys a lansat saptamana trecuta o noua melodie care se vrea a fi o șarja satirica in special…

- Un minister al Diasporei, Unirea cu Romania si recunoasterea diplomelor de studii și a carnetelor auto pentru moldovenii stabiliți in strainatate.Sunt doar cateva puncte din programul electoral al jurnalistului Gheorghe Bobeica.

- iPhone SE, un smartphone atipic pentru tendintele actuale, poate fi cumparat din nou de pe site-ul oficial Apple. Acesta este listat in sectiunea lichidarilor de stocuri si beneficiaza de o reducere semnificativa. Versiunea de 32 GB costa 250 de dolari, beneficiind de o reducere de 100 de…

- Dupa ce a fost prezentat in exclusivitate la Salonul Auto de la Paris, noul Renault Kadjar este acum disponibil si in Romania. Lansat in 2015, acesta a devenit un model de baza in gama Renault, un produs global pentru care au optat deja peste 450.000 de utilizatori din peste 50 de țari. Noul Kadjar…

- Lansat in 2015, acesta a devenit un model de baza in gama Renault, un produs global pentru care au optat deja peste 450.000 de utilizatori din peste 50 de tari. Noul Kadjar isi va consolida pozitia printr-un design mai modern, distins, prin confortul sporit si calitatea superioara a materialelor interioare.…

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat vineri, 28 decembrie 2018, site ul oficial al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, mandat pe care tara noastra il va prelua incepand cu 1 ianuarie 2019.Pagina web, disponibila la adresa www.romania2019.eult;http: www.romania2019.eugt;, in limbile…

- Dupa ce si-a tinut fanii in suspans, Marvel a lansat primul trailer oficial al „Avengers 4”. Acesta va fi ultimul film al seriei care a inceput in urma cu 10 ani, atunci cand Tony Stark abia devenea Iron Man.

- MOL a lansat in Romania carburantul Racing Fuel 102+, la pretul de 14 lei litrul. Carburantul MOL Racing Fuel 102+ poate fi achizitionat din patru statii din Bucuresti precum si din Brasov, Cluj si Timi?...