Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a dezmintit marti ca l-a fortat sa fuga din tara sa pe avocatul unei femei crestine condamnate la moarte, in 2010, pentru blasfemie in Pakistan si achitata saptamana trecuta, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Saiful Malook a fugit in Olanda dupa un val de…

- De cele mai multe ori, renunțam sa purtam rochii cu cizme in anotimpul rece, de teama frigului. In cazul in care nu avem la dispoziție mașina personala, care sa ne ofere garanția ca, orice s-ar intampla, suntem inarmate așa cum trebuie impotriva temperaturilor scazute, disconfortul picioarelor lipsite…

- Un dosar de moarte suspecta a fost deschis in cazul morții lui Ilie Balaci. "Cand medicul de familie nu emite certificat constatator al decesului, se intocmește acest dosar, se dispune efectuarea unei autopsii, care va stabili cauzele decesului", spun polițiștii doljeni.Purtatorul de ...

- O fetitE de doar 8 ani ixi ingrijexte pErintii care sunt pe patul de moarte. Mama Andreei are o boalE gravE xi acum este in ultima fazE. TatEl celei mici e xi el grav bolnav iar xansele sE se facE bine ar fi extrem de mici. Astfel, fetita de doar 8 anixori a ajuns sE fie xi mamE xi tatE pentru pErintii…

- Rusii 'vor merge in Paradis' in caz de razboi nuclear, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, negand orice ambitii razboinice, dar avertizand ca orice agresor care va dori sa loveasca tara sa cu arma atomica va fi 'distrus'. 'Agresorul trebuie sa inteleaga ca pedeapsa este inevitabila, ca va fi…

- Din acest an scolar, profesorii sunt obligati sa respecte Codul Etic, care interzice printre altele meditatiile contra-cost cu elevii din clasele in care predau. In caz contrar, dascalii risca sanctiuni disciplinare. Codul Etic al profesorilor, aprobat recent, prevede interzicerea meditatiilor cu copiii…

- Cazul baiatului care si-a ucis bunica arata clar incompententa statului de a oferi ajutor unui copil de noua ani. Trei scoli l-au refuzat pana acum, desi luni la rand a trecut prin expertize psihologice si psihiatrice, iar rezultatele arata ca trebuie integrat in colectivitate.

- Politia din Las Vegas (Statele Unite) a anuntat luni ca a redeschis ancheta in cazul acuzatiilor de viol aduse de o americana impotriva portughezului Cristiano Ronaldo, starul mondial al fotbalului, care a dezmintit categoric agresiunea asupra tinerei femei, in camera sa de hotel, in