Stiri pe aceeasi tema

- Ricky Kennedy, in varsta de 57 de ani a petrecut multe luni in spitale, luptandu-se cu o infecție, pe care a facut-o dupa ce și-a ros unghiile. Aceasta boala lovește atunci cand infecția detecteaza un sistem imunitar slabit, provocand organismul sa atace mai multe organe. „Sunt norocos ca inca mai sunt…

- Au trecut patru luni de la accidentul teribil din Ungaria, in urma carora noua romani și-au pierdut viața. Apropiații lui Petru Kalau, șoferul vinovat de producerea tragediei, au apelat la o modalitate șocanta de a-și aduce aminte de acesta.

- Trei persoane care au primit organe de la o femeie bolnava de cancer au murit, dupa ce au dezvoltat, la randul lor cancer. Testele ADN au dezvaluit ca este vorba de aceleași celule canceroase in cazul tuturor celor patru pacienți.

- Medicii scriu rețete cu antibiotice în cazul tratamentului infectiilor bacteriene, dar acestea pot cauza reactii adverse. Majoritatea efectelor secundare asociate cu utilizarea antibioticelor nu pun in pericol viata, insa, in unele cazuri, ele pot cauza reactii…

- Agricultura romaneasca primeste o noua lovitura! Un parazit cunoscut sub numele de "fluturele ucigas" sau "tuta absoluta" distruge culturile de tomate. La fel ca in cazul pestei porcine, nu exista leac. Nicio substanta chimica nu a reusit pana acum sa starpeasca ravagiile facute in sere.

- Zeci de turisti, inclusiv cetateni romani, au fost evacuati miercuri dintr-un hotel situat in Paris dupa izbucnirea unui incendiu, informeaza cotidianul Le Parisien. (Console si accesorii gaming) Incendiul a afectat partial Hotelul Best Western Sevres Montparnasse, situat in arondismentul al XV-lea…

- Timpul s-a oprit brusc pentru o pecicanca care a cazut subit din picioare in timp ce traversa parcul din orașul Pecica. Totul s-a intamplat vineri, 3 august, in jurul orei 23:00. Din informațiile pe care le-am obținut, am aflat ca femeia ar fi consumat alcool cu concubinul ei, dupa care ar fi ieșit…