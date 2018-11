Stiri pe aceeasi tema

- Hoțul a acționat in timp ce Terri Nelson, 64 de ani, era in stare critica dupa ce suferise un accident de mașina in San Diego, SUA. Incidentul a avut loc in luna august, cand femeia plecase sa-și ia tatal de la spital. Un camion a lovit mașina in care se afla aceasta la un semafor din Riverside, potrivit mirror.co.uk.…

- Doi barbati au murit, sambata, dupa ce masina in care se aflau a cazut intr-un canal in care apa are o adancime de un metru, din localitatea Curcani, judetul Calarasi. Accidentul s-a produs intr-o curba, vizibilitatea fiind redusa din cauza cetii.

- Doi tineri si-au pierdut viata, joi seara, in municipiul Arad, iar alti doi au fost raniti, dupa ce autoturismul in care se aflau a cazut de pe un pasaj rutier, de la o inaltime de 10 metri, transmite News.ro. Accidentul s-ar fi produs din cauza vitezei si a neatentiei soferului.

- Accident ingrozitor in Italia. Un roman și-a pierdut viața, dupa ce a pierdut controlul volanului și mașina sa a derapat, apoi a ieșit de pe drum. Accidentul cumplit s-a produs la Temri, in Umbria, localitatea in care locuia romanul in varsta de 50 de ani, luni, la primele ore ale dimineții. La fața…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din cauza tanarului de 23 de ani. Acesta circula spre Jimbolia, iar la ieșire din Carpiniș nu a fost atent și a pierdut controlul volanului. Mașina s-a dat peste cap, iar cel de la volan a fost ranit și a fost transportat la spital pentru ingrijiri…

- Esteysi Sanchez, o femeie in varsta de 31 de ani din San Diego, autoarea mortii barbatului pe care il lovise cu masina in timp ce ea se afla la volan in stare de ebrietate, a primit o pedeapsa de 15 ani de inchisoare. Barbatul pe care femeia l-a lovit mortal cu masina era un om fara adapost.…